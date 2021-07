Hannover

Wenn Hannover lebenswert bleiben soll, muss sich einiges ändern: Bei Leserinnen und Lesern hat der Artikel „Weniger Blech, mehr Leben: Persönliches Plädoyer für ein neues Hannover“ eine große Reaktion ausgelöst. Hier finden Sie einige der zahlreichen Zuschriften:

HAZ-Leser Eric Stiebig aus Hannover: „Hannover braucht den Wandel“

Mir hat der Text super gefallen. Er zeigt so deutlich, warum der aktuelle Innenstadtdialog und die Räume, die dort geschaffen werden, so viel mehr sind als „ihr nehmt den armen Autos die Straßen weg“. Straßen und Städte sollten den Menschen gehören, die in ihnen wohnen und nicht Blechkisten, die 90 Prozent der Zeit nur rumstehen und öffentlichen Platz von uns allen für sich alleine beanspruchen. Dieser Wandel ist genau das, was Hannover braucht und auch will! Nicht umsonst wurde ein OB mit dem Motto einer autofreien Innenstadt gewählt! Eric Stiebig, Hannover

HAZ-Leserin Marlis Pietrowski aus Hannover: „Grünstreifen freigeben“

Ihr Artikel spricht mir aus dem Herzen. Die Innenstadt von Hannover empfinde ich als tot. Überall gibt es nur Beton und Blech. Ich wünsche mir schon lange einen kleinen Garten. Den gibt es aber nicht. Für einen Schrebergarten muss man jahrelang anstehen, und auf Vereinsmeierei habe ich keinen Bock. Die Stadt könnte die vielen Grünstreifen, die vor der Haustür liegen, zum Beackern freigeben. Ich würde sofort mitmachen und bienenfreundliche Blumen anpflanzen – auf eigene Kosten. Marlis Pietrowski, Hannover

Freie Kleingärten muss man in Hannover mit der Lupe suchen – hier ein Blick auf die Kolonien im Stadtteil Burg. Quelle: Google

HAZ-Leser Jörg Büsel aus Hannover: „Einfach mal trauen“

Vielen Dank, Herr Strebe, für den guten Artikel, dem ich absolut zustimme. Alle – Besucher, Bewohner, Geschäfte – würden von der beschriebenen Vision profitieren. Trauen wir uns, traut euch, Stadtplanende – mit Planung und Kommunikation. Jörg Büsel, Hannover

HAZ-Leserin Petra Alisch aus Hannover: „Erst umsetzbares Konzept erarbeiten“

Den Ansatz, die Autos in der Stadt etwas aus dem Fokus zu nehmen, finde ich wichtig und richtig! Dennoch sollte zunächst ein umsetzbares Konzept erarbeitet werden, bevor es zu Staus und Chaos in der Stadt kommt, zum Beispiel sicherere Fahrradwege, bevor die Innenstädte „neu gedacht“ werden. Darin sollte bedacht werden, dass die Bevölkerung altert. Wie wird die Mobilität der alten Menschen berücksichtigt? Dafür muss es Konzepte geben. Petra Alisch, Hannover

HAZ-Leser Wolfgang Froch aus Hannover: „Viel Richtiges angesprochen“

Der Autor hat mir so sehr aus dem Herzen gesprochen. Er sprich so viel Richtiges an: „Mehr Straßen ziehen mehr Autos an“, „heute dagegen ist in den meisten Wohnstraßen alles mit Blech zugestellt“, im Zen­trum ist „das Leben nur noch dem Kommerz untergeordnet“, „unsere Infrastruktur ist immer noch primär auf das Auto ausgerichtet“. Ich mag gar nicht aufhören zu zitieren. Mir gefällt der Blickwechsel. An die Zustände haben wir Einheimischen uns vielleicht schon gewöhnt. Wenn ich Besuch von Auswärtigen bekomme, fällt diesen diese Autoausrichtung immer sofort auf.

Und mir gefällt die Eindeutigkeit. Ein Mehr an Lebensqualität, mehr Grün, mehr Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten, mehr Platz für umweltfreundliche Verkehrsmittel geht eben nur zulasten des Raumes, der dem Autoverkehr vorbehalten ist. Das schreibt übrigens einer, der auch hin und wieder Auto fährt. Wolfgang Froch, Hannover

Einmal ohne Autos: Die Raschplatzhochstraße, nutzbar von Skatern, Radlern und Fußgängern während des Festivals Theaterformen. Quelle: Bert Strebe

HAZ-Leserin Sarah Meyer aus Hannover: „Zum Umdenken motivieren“

Ich glaube, dieser wundervolle, sachliche Beitrag steht für sich und bedarf keiner weiteren Kommentare. Ich hoffe sehr, dass er Menschen zum Umdenken motiviert. Sarah Meyer, Hannover

HAZ-Leserin Claudia Pratzer aus Hannover: „Vieles ist undenkbar geworden“

Als ich 1984 als Studentin von einer ostfriesischen Stadt nach Hannover zog, bin ich immer gerne vom Kröpcke über den Bahnhof, durch die Passerelle, über den Raschplatz, die Lister Meile an den Straßencafés und kleinen Läden vorbei bis zum Lister Platz spaziert und gebummelt – heute undenkbar.

Hannover hat No-go-Areas: Drogenszene, Bettelbanden, Alkoholiker, Obdachlose, Dreck, Unrat, Gestank nach Urin und Drogensüchtige, die unbehelligt selbst vor Kindern ihre Drogen konsumieren. Schießereien am helllichten Tag und Überfälle, jede Woche mindestens zwei Messerstechereien. Getötete Obdachlose. Früher war ich gerne am Wochenende am Steintor in den Diskotheken und Kneipen unterwegs, heute ist dies als Frau abends und nachts unmöglich! Früher gab es das Altstadtfest, und am Maschpark konnte man sitzen und entspannen – heute sind dort große Gruppen, die wild saufen und grillen.

Diese Stadt braucht: Sicherheit. Keine Bettelbanden. Keine Drogenszene. Mehr günstiges Park and ride. Günstigeren, sicheren Nahverkehr. Intakte und viel mehr Radwege. Mehr Ordnungskräfte und Polizei mit ordentlichen Befugnissen. Mehr Grün. Öffentliche, kostenfreie sanitäre Anlagen. Spielplätze, die bespielbar sind und nicht von der Drogen-Obdachlosen-Trinker-Punkerszene belagert werden. Kostengünstige Aufladestationen für E-Mobilität. Eventuell zeitbezogene Durchfahrtsverbote für Nichtanlieger wie in vielen italienischen Städten. Unterstützung für die Corona-Lockdown-geplagten Einzelhändler, Gastronomie, Cafés und Hotels. Rücksicht, Solidarität, mehr Umweltbewusstsein, auch von den hier Lebenden. Einen geeigneten Oberbürgermeister. Null Toleranz gegenüber bestimmten Gruppierungen. Viel mehr bezahlbaren Wohnraum, auch in der Innenstadt. Sauberkeit. Einen sicheren, sauberen Bahnhof – der Begrüßungsort ist für Reisende und Touristen. Claudia Pratzer, Hannover

Weißekreuzplatz: Anwohner beschweren sich regelmäßig über die Trinker- und Obdachlosenszene, die Stadt will jetzt Abhilfe schaffen. Quelle: Katrin Kutter

HAZ-Leser Claus Loewe aus Isernhagen: „Vorschläge sind kaum durchzuführen“

In den von Herrn Strebe geäußerten Vorschlägen wird eines vergessen: Die Menschen in der Stadt und die aus den Randgebieten wollen eines – eine günstige, bequeme Anfahrt in die Innenstadt. Die Vorschläge, unter anderem mit dem Fahrrad zu fahren, sind doch nur bei normalen Temperaturen und ohne Regen möglich und im Winter (Schneeglätte) kaum durchzuführen. Der Vorschlag, mehr Bewohner und Spielplätze (Sandkästen) in die Innenstadt zu bringen, scheitert doch an den hohen Mieten der Gebäude, die für gewerbliche Zwecke benötigt werden. Die Innenstädte werden weiter nur als Einkaufsmöglichkeiten und Zentren nutzbar sein. Wohnen und Freizeitwert sind nur in den jetzigen vorhandenen Gebieten machbar. Claus Loewe, Isernhagen

HAZ-Leser Johann-Albrecht Haupt aus Hannover: „Warum so verzagt?

Selten habe ich einen so überzeugenden Beitrag zu einem stadt- und verkehrspolitischen Thema gelesen. Höchstes Lob für den Autor. Warum ist Hannover, warum sind viele Hannoveraner so verzagt, so abwehrend gegenüber einer zukunftsträchtigen Entwicklung?

Es gibt zahlreiche Beispiele, wo Städte gewonnen haben durch die Reduzierung des Autoverkehrs: Stockholm, London, Paris, Mailand, Madrid, um nur die prominentesten zu nennen. Das Wirtschaftsleben dort wurde nicht beeinträchtigt, im Gegenteil: Die Geschäfte haben profitiert, die Menschen sind zufriedener als zuvor, die gewonnenen Freiräume wurden mit Leben gefüllt. Klima und Luftqualität verbessern sich, die Gefahr durch Verkehrsunfälle nimmt ab. Das Stadtbild gewinnt, wenn die Straßen nicht mit Autos vollgestellt sind.

Heute sind Städte wie Hannover weitgehend verödet, obwohl oder besser gesagt weil es bisher keine Beschränkungen des Autoverkehrs gibt. Ich kann keinen vernünftigen Grund erkennen, warum viele Berufstätige täglich mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt fahren, wo sie einen weiteren Parkplatz brauchen. Dasselbe gilt für Menschen, die in die Stadt fahren, um einzukaufen. Zum Warentransport braucht man das Auto in den allerseltensten Fällen, wie ich aus meinem bald 80-jährigen Leben weiß. Wer sich nicht mehr so gut bewegen kann, findet Transportmöglichkeiten jeder Art, oder es können Sondererlaubnisse erteilt werden.

Wir sollten mutiger, beweglicher, zukunftsneugieriger werden in Hannover, einer Stadt, die Vorbild für andere sein könnte. Wir müssen es nur wollen. Johann-Albrecht Haupt, Hannover

HAZ-Leser Bernd Wilke aus Hannover: „Um die Ecke denken und mutig sein“

Vielen Dank für den Bericht, dem ist nichts hinzuzufügen. Meiner Meinung nach längst überfällig und wohltuend zwischen der ganzen Hetze gegen eine lebenswerte und lebendige Innenstadt. Einfach mal um die Ecke denken und mutig sein, ich hoffe, Herr Onay hält das durch. Bernd Wilke, Hannover

HAZ-Leserin Evelyn Rommel aus Hannover: „Anteil am öffentlichen Raum zurückgeben“

Der Artikel hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche mir mehr davon! Ich (67 Jahre) habe mein letztes Auto 2005 verkauft und nutze seitdem überwiegend das Fahrrad und bei größeren Entfernungen die Öffis. Fünf- bis sechsmal im Jahr nutze ich mein Stadtmobil-Abo. Ich beanspruche somit keine Parkfläche (in der Südstadt) und tue nebenbei etwas für meine Gesundheit!

Worunter ich leide, sind aggressive Autofahrer, die eng an mir als Radfahrerin vorbeifahren und mich nicht selten anhupen, wenn sie sich durch mich behindert fühlen! Aber was ich am schlimmsten finde: Wenn unsere Enkelkinder (drei und sechs Jahre alt) zu Besuch sind und wir mit ihnen zum Spielplatz oder zum Maschsee gehen, haben wir oft Todesangst um sie, wenn sie nicht ständig an der Hand gehen, sondern sich frei bewegen wollen. Und das natürlich wegen der Autos, die sich häufig nicht an Tempo 30 halten. Wegen der Autos, die alles zuparken und nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen durch immer größere Karosserien (SUVs) die Sicht auf den Verkehr nehmen.

Ich hoffe deshalb seit Langem, dass die Stadt Mittel und Wege findet, um diese Situation zu entschärfen und uns Fußgängern und Radfahrern sowie unseren Kindern und Enkelkindern unseren gerechten Anteil am öffentlichen Raum zurückzugeben. Evelyn Rommel, Hannover

HAZ-Leser Karl-Heinz Gimber aus Hannover: „Gesamtlösungen suchen“

Herr Strebe schreibt unter anderem, „es geht gar nicht ums Sperren. Es geht darum, die Stadt denjenigen zurückzugeben, denen sie gehört. Nämlich den Menschen. Also uns.“ Nur wer fährt denn die Autos? Bislang nur die Menschen – also wir alle! Sicher kann man trefflich streiten, ob etwa ein Zweipersonenhaushalt auch tatsächlich zwei Autos benötigt. Und wenn junge Menschen anders denken als die alten, weshalb nehmen die Autoanmeldungen dann immer noch zu? Gerade ältere Menschen haben doch Probleme, mit dem Rad (oder E-Bike ) bei jeder Witterung zu fahren. Viele wohnen „dank des Wirtschaftswunders“ in den Randlagen oder gar in den Umlandgemeinden im eigenen Haus. Wie sollten diese die Innenstadt Hannovers beleben? U- und S-Bahnen sind doch schon heute heillos überlastet.

Was sagen Sie den berufstätigen jungen Eltern, die ihre Kinder zur Kita oder zur Grundschule bringen wollen – ohne „Lastenfahrrad“? Sie heben ab, dass die kleine gesperrte Straße in der nördlichen List ein Gefühl von Vergangenheit gibt: „Man kann sich vorstellen, wie hier früher die Kinder gespielt haben!“ Leider sind die List oder auch Groß-Buchholz kein Bauerndorf mehr. Überall wird neuer Wohnraum geschaffen, städtischer Freiraum verdichtet. Mehr Menschen bedeuten auch mehr Verkehr. Und die Region tut sich noch immer schwer mit neuen Anbindungen der Stadtbahnen an neue Wohngebiete.

Wir, die Bewohner der Region, müssen noch mehr und konsequenter nach Gesamtlösungen suchen. Karl-Heinz Gimber, Hannover

