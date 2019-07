Hannover

In Hannover wird jetzt erstmals ein Elektroroller-Verleih in größerem Umfang gestartet. Die Berliner Firma Tier kündigt an, mehrere Hundert Roller im Stadtgebiet zu positionieren. An „zentralen Verkehrsknotenpunkten und belebten Bereichen der Stadt“ seien die Gefährte zu finden, teilt das Unternehmen mit – zum Beispiel am Steintor stehen die ersten Roller am Mittwochmorgen schon bereit. „Zum Maschseefest können die Scooter bequem in der Innenstadt geliehen und am Rande des Maschseefestes abgestellt werden“, heißt es.

Ausleihe mit einer App

Ähnlich wie bei der Ausleihe von Fahrrädern können die Elektroroller mithilfe einer App auf dem Smartphone entliehen werden, die die Firma Tier kostenlos in Internet zur Verfügung stellt. Über einen QR-Code können die Roller gestartet werden. Die „Aktivierungsgebühr“ beträgt einen Euro, pro gefahrene Minute fallen 15 Cent an. Nach der Fahrt kann der Roller „an geeigneter Stelle“ geparkt werden. Parkverbotszonen zeigt die App an. Der Anbieter empfiehlt seinen Kunden, einen Helm zu tragen. Die App gibt zudem Hinweise zur Bedienung eines Elektrorollers.

Die App des E-Roller-Verleihers zeigt die Standorte verfügbarer Fahrzeuge sowie Parkverbotszonen (rot markiert). Quelle: Birgit Dralle

Mitnahme in Bussen und Bahnen möglich

Auch ein hannoverscher Unternehmer hatte kürzlich angekündigt, zum Maschseefest einen Elektroroller-Verleih anzubieten. Jens Müller, der an der Podbi einen E-Scooter-Shop betreibt, will am Geibeltreff zunächst bis zu 20 der E-Flitzer für kostenlose Testfahrten verleihen. Nach Festende können die Scooter dann tages- oder wochenweise bei ihm geliehen werden, um sie vor einem möglichen Kauf ausgiebig zu testen.

Die Mitnahme von Elektrorollern in Bussen und Bahnen wird unproblematisch. Der Großraum-Verkehr Hannover hat seine Beförderungsbedingungen bereits entsprechend geändert: Roller mit und ohne Motor dürfen jederzeit mitgenommen werden, wenn die Lenkstange eingeklappt wird.

Die Stadt Hannover stellt Bedingungen für den privaten E-Roller-Verleih. Ein Service-Team des jeweiligen Unternehmens müsse ständig erreichbar sein, um Missstände umgehend beseitigen zu können, heißt es. Des Weiteren macht die Stadt zur Auflage, dass die Fahrzeuge an ihren Standorten andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern dürfen, zudem seien defekte E-Roller umgehend zu beseitigen. Nur verkehrssichere Roller dürfen verliehen werden.

Von Andreas Schinkel