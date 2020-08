Zum Nachlesen: Diese Corona-Regeln gelten derzeit für Freizeit und Feiern

Hannover

Die Tonlage in der Diskussion über die Einhaltung der Corona-Regeln wird derzeit von Tag zu Tag schärfer – nicht zuletzt seit der Proteste und gleichzeitigen massenhaften Verstöße gegen diese Regeln in Berlin. Doch welche Regeln gelten eigentlich aktuell in Niedersachsen, wo die seit etwa fünf Monaten gültigen Verordnungen nach und nach Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zugelassen haben? Hier fassen wir die wichtigsten Punkte der aktuellen Verordnung (gültig voraussichtlich bis zum 31. August) zusammen.

Wie viele Menschen dürfen sich treffen?

In Niedersachsen dürfen sich derzeit bis zu zehn Menschen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Das heißt, dass bis zu zehn Freunde zum Beispiel eine Party feiern können, wenn sie in unterschiedlichen Wohnungen leben. Aber es gilt auch: Jede Person hat Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, auf das Notwendigste zu beschränken.

Wie viele Haushalte dürfen sich treffen?

Eine Höchstpersonenzahl gibt es nicht, wenn sich Menschen aus nur zwei Hausständen treffen. Die Menschen dürfen dann aber tatsächlich nur in insgesamt zwei Haushalten wohnen, weitere Gäste sind nicht erlaubt.

Findig beim Feiern: Absolventen der International School und ihre Fmailien trafen sich motorisiert zur Schulabschlussfeier im Auokino auf dem benachbarten Schützenplatz. Quelle: Katrin Kutter

Wie viele Besucher darf ich einladen?

Bis zu neun Besucher dürfen kommen – der Gastgeber ist dann der Zehnte. Wenn die Besucher aus einem Hausstand kommen, gilt diese Beschränkung nicht. Allerdings dürfte die Zahl der Haushalte mit zehn oder mehr Menschen gering sein.

Wie viele Personen dürfen in einem Raum zusammenkommen?

Wenn der Raum so klein ist, dass die Abstandsregeln (1,50 Meter) nicht eingehalten werden können, sind nur bis zu zehn Menschen zulässig oder die Mitglieder von zwei Haushalten.

Erlaubt: Fans von Electro-Beats teffen sich –in erlaubter Anzahl – zur Disco-Sitzparty am Biertisch auf der Expo-Plaza. Quelle: Katrin Kutter

Wie viele Menschen dürfen an einem Tisch sitzen?

Maximal die Mitglieder von zwei Haushalten oder bis zu zehn Menschen aus unterschiedlichen Hausständen dürfen an einem Tisch sitzen. Die Entfernung zum nächsten Tisch mit weiteren Besuchern muss mindestens 1,5 Meter betragen.

Wie viele Menschen dürfen in einem Auto sitzen?

Maximal zehn Menschen dürfen in einem Auto sitzen (wenn dieses für so viele Insassen zugelassen ist) oder die Mitglieder aus zwei Hausständen. Allen Mitfahrenden wird empfohlen eine Maske zu tragen, Pflicht ist das aber nicht.

Für Taxifahrer ist die Maskenpflicht freiwillig. Quelle: Irving Villegas

Gilt in Taxis die Maskenpflicht ?

Ja. Wer in einem Taxi mitfährt, muss, wie in Bussen und Bahnen, eine Maske tragen. Für die Fahrer gilt die Pflicht nicht. Die Zentrale von Hallo Taxi hat seine Fahrer allerdings aufgefordert, ebenfalls Masken zu tragen. Rund 150 Taxis haben Acrylscheiben eingebaut, die Fahrer und Fahrgäste voneinander trennen (was etwa in China schon seit Jahrzehnten Standardausrüstung ist). Eine Maskenpflicht für die Passagiere gilt auch beim Neustart des Sammeltaxtdienstes Moia in Hannover am 21. August.

Warum müssen Kunden in Geschäften Masken tragen, Verkäufer aber nicht?

Im Einzelhandelsgeschäften und auf Wochenmärkten gilt für die Kunden eine Maskenpflicht. Verkäufer sind von der Maskenpflicht befreit, in den Geschäften gibt es aber zusätzliche Schutzeinrichtungen wie zum Beispiel Acrylglasscheiben an den Kassen und Fleischtheken. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hält für Mitarbeiter an Frischtheken und in Bäckereien eine Maskenpflicht und das grundsätzliche Tragen von Handschuhe nicht für erforderlich. Der Grund: Das Coronavirus wird hauptsächlich über die sogenannte Tröpfcheninfektion übertragen, also beim Husten, Niesen und und Sprechen. Die Schmierinfektion spielt demnach nur eine untergeordnete Rolle.

Für Käufer auf Wochenmärkten gilt die Maskenpflicht genauso wie in Geschäften. Quelle: (Archiv)

Wie viele Menschen dürfen bei Familienfeiern zusammenkommen?

Bei Hochzeitsfeiern, standesamtlichen Trauungen, entsprechenden Jubiläen, Tauffeiern, Feiern zur Konfirmation, Kommunion, Firmung, Jugendweihe, Bat Mizwa, Bar Mizwa und ähnlichen Feiern dürfen bis zu 50 Menschen zusammenkommen. Das Gleiche gilt auch für Beerdigungen beim Gang zum Grab und beim Aufenthalt am Grab. Allerdings gilt in allen Fällen das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Ausnahme ist auch hier eine Gruppe von bis zu zehn Personen oder aus einem weiteren Hausstand.

Darf man bei einer Hochzeit tanzen?

Weil Tänze auch immer Kontakt bedeuten, sollte man sich überlegen, wie die Balance zwischen einer Feier und dem Schutz vor einer Infektion gehalten werden kann. In der Verordnung ist dazu nichts vorgesehen. In Clubs und Diskotheken stellt sich die Tanzfrage aktuell nicht – sie sind ohnehin noch bis zum herbst geschlossen.

Wie viele Menschen dürfen gemeinsam Sport machen?

Sport mit Kontakt ist zulässig, wenn die jeweilige Gruppe nicht größer als 30 Menschen ist. Also können zum Beispiel Fußballer elf gegen elf spielen. Hinzu kommen dann für die 30er-Gruppe pro Team je drei Auswechselspieler sowie die Schiedsrichter. Trainer und weitere Mannschaftsbetreuer, die sportlich nicht aktiv sind und sich permanent außerhalb des Spielfeld befinden, müssen den Abstand von 1,5 Metern einhalten. Sie zählen nicht zu den 30 Personen. Zugelassen sind 50 Zuschauer. Wenn es für jeden einen Sitzplatz gibt, sind bis zu 500 Zuschauer zulässig.

Was gilt derzeit für Seniorenheime und Krankenhäuser?

Heimbewohner und Krankenhauspatienten dürften wieder von mehr als einer Person gleichzeitig Besuch bekommen, wenn wenn es die örtlichen Hygienemaßnahmen zulassen.

In Seniorenheimen waren Besuche lange Zeit fast unmöglich. Mancherorts kamen allerdings Musiker zum Konzert vor offenen Fenstern vorbei – wie hier Hannes Elsen und Henri Nidzwetzki in Isernhagen. Quelle: Sandra Köhler

Sind Kinder- und Jugendreisen erlaubt?

Jugendreisen und -veranstaltungen sind bis zu einer Gruppengröße von 50 Teilnehmern erlaubt.

Wie lange gilt die Regelung?

Die neue Verordnung gilt bis zum 31. August. Die Landesregierung hat angekündigt, weitere Verordnungen an das jeweilige Infektionsgeschehen anzupassen.

Was passiert bei Verstößen gegen die Verordnung ?

Wenn sich Menschen nicht an die Verordnung halten kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden.

Von Mathias Klein