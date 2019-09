Hannover

Das Gute muss nicht immer weit entfernt liegen. Zum fünften Mal bietet Hannovers Hotellerie gemeinsam mit der Tourismusgesellschaft HMTG Einheimischen an, eine oder mehrere Nächte zum Schnäppchenpreis in regionalen Hotels zu verbringen. Zum Beispiel nach einem Theater- oder Konzertbesuch, nach einem Clubabend oder auch einfach ohne Anlass. Der Zeitraum schließt wieder den Reformationstag ein, sodass man sich auch ein langes Wochenende organisieren kann: Das Angebot gilt vom 30. Oktober bis 3. November. Einzige Bedingung: Mindestens einer der Übernachtenden im Doppelzimmer muss den Wohnsitz in der Region Hannover haben.

Zu Gast in Hannovers Fünf-Sterne-Hotel für 95 Euro

26 Hotels sind diesmal dabei. Die Preisfindung ist relativ einfach: Pro Hotelstern kostet die Übernachtung im Doppelzimmer inklusive Frühstück 19 Euro. Damit ist das Projekt jedes Jahr um einen Euro teurer geworden, 2016 waren es noch 16 Euro. Trotzdem: Wer in Hannovers einzigem Fünf-Sterne-Hotel, Kastens Hotel Luisenhof, nächtigen will, zahlt für zwei Personen nur 95 Euro. Der Vergleich ergibt: Das günstigste Angebot Ende Oktober kostet 135 Euro – ohne Frühstück. Allerdings gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Kombinierbar mit Stadtführungen

Das Projekt Zu Gast in deiner Stadt wird seit 2015 von der HMTG organisiert. Anfangs lag es in der Sommerzeit während des Maschseefests, inzwischen ist man auf den Herbst ausgewichen. Das hat auch etwas mit der Auslastung der Hotels zu tun – für die Nutzer aber den Vorteil, dass sie den Feiertag integrieren können. Veranstaltungen gibt es zu dem Zeitpunkt genug. Ein 96-Heimspiel gegen Sandhausen, Halloween-Parties, die Hannover-Wiesn oder Museumsausstellungen. Wer stattdessen oder als Ergänzung Stadtführungen durch die Innenstadt, List, Linden oder Nordstadt erleben will, dem bietet die HMTG Aktionspreispakete in Zusammenhang mit den Hotelbuchungen an. Die Übersicht über das gesamte Projekt mit allen Hotels und Preisen gibt es unter der Adresse www.hannover.de/zu-gast im Internet.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Sinkende Übernachtungszahlen: Hannover will mehr internationale Kongresse

Oktober 2018: „ Hannover hat noch viel Potenzial“: Interview mit Tourismuschef Nolte

Von Conrad von Meding