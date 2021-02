Anja Herden wurde 1970 in Bielefeld geboren und hat an der Folkwang Universität der Künste in Essen ihre Schauspielausbildung absolviert. Sie stand in diversen Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne. Nebenbei arbeitet sie für Hörfunk und Fernsehen. 2018 war sie für ihre Darstellung in dem Soloabend „Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs“ in der Kategorie „Beste weibliche Schauspielerin“ für den Nestroy-Theaterpreis nominiert.

