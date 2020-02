Zuschlagstraße für einen Monat nachts wegen Krötenwanderung gesperrt

Hannover

Wegen der einsetzenden Amphibienwanderung wird die Zuschlagstraße in Kirchrode zum Schutz der Tiere nachts für den Autoverkehr gesperrt. Die Regelung gilt je nach Witterungsverlauf für ein bis zwei Monate, betrifft den Abschnitt zwischen Bemeroder Straße und Bleekstraße (und somit nicht die Auf- und Abfahrt zum Messeschnellweg) und gilt jeweils von 18 bis 7 Uhr.

Amphibienwandergebiete, durch die Straßen verlaufen, gibt es in Hannover auch an der Lenther Chaussee in Badenstedt im Bereich des Benther Berges und an der Alten Peiner Heerstraße in Misburg. Während dort jedoch Schutzzäune gezogen und die Tiere dann täglich von Helfern eingesammelt und auf die andere Straßenseite gebracht werden, besteht an der Zuschlagstraße seit 2018 die Verkehrssperre. „Obwohl es sich um eine Anliegerstraße mit Tempo 30 handelt, wird sie stark frequentiert“, sagt René Hertwig vom Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND).

In Kirchrode ziehen Erdkröten, Grasfrösche und Bergmolche in den Nachtstunden aus ihren Winterquartieren in der Eilenriede zu den Laichgewässern auf der anderen Seite der Zuschlagstraße. „Durch die Vollsperrung können wir die meisten Tiere retten“, sagt Hertwig.

Von Bernd Haase