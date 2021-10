Hannover

Die Stadt Hannover verschärft die Zutrittsbeschränkungen für ihre Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Ab Montag, 1. November, soll etwa in Museen, Schwimmbädern und den Schauhäusern des Berggartens schrittweise die 2-G-Regel eingeführt werden. Das bedeutet: Spätestens ab 15. November haben nur noch diejenigen zutritt, die gegen Covid-19 geimpft oder nachweislich von einer Covid-Erkrankung genesen sind. „Es geht darum, mehr Möglichkeiten für den Kultur-, Sport- und Freizeitbereich zu schaffen“, teilt Stadtsprecher Felix Weiper mit.

2 G für Training in Turnhallen

Demnach gilt die 2-G-Vorschrift künftig für den Besuch geschlossener Räume, etwa im Restaurant Gartensaal im Neuen Rathaus, sowie für das Training in Turnhallen und den Besuch von Schwimmbädern und Saunen. In den Räumen der Stadtteilkultur greift die Regel künftig bei großen Kulturveranstaltungen. Ansonsten bleibt es hier bei der 3-G-Regelung, die auch negativ Getesteten Zutritt erlaubt.

Ausnahme: Wettkampfveranstaltungen in Bädern und Sporthallen

Einige Ausnahmen von der 2-G-Regel lässt die Stadt im Sportbereich zu: So dürfen negativ Getestete weiterhin das Sportleistungszentrum aufsuchen, ebenso Wettkampfveranstaltungen in Bädern und Sporthallen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten besuchen. Die 3-G-Regel gilt zudem für die Begleitung von Kindern, die an Schwimmkursen teilnehmen.

Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren sind von den Regelungen und den damit einhergehenden Einschränkungen grundsätzlich nicht betroffen.

Von Andreas Schinkel