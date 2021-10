Hannover

Das große Schweigen im Saal 127 des Landgerichts Hannover: Die drei Angeklagten in einem Zuhälterprozess haben sich zum Prozessauftakt nicht geäußert. Lars Michael W. (29) wollte zunächst eine Erklärung abgegeben. Er hatte die Mitangeklagten nach Informationen der „Neuen Presse“ bereits bei der Polizei belastet. Doch auch er schwieg am Freitag. Laut seines Anwalts, Eric Kiriasis, sei sein Mandant zu beeindruckt von der Größe des Verfahrens. Die Anwälte kündigten für Dienstag Erklärungen an.

Der Hauptangeklagte in dem Verfahren ist Sadettin Ö. (31). Der hagere Mann mit dem weißen Rollkragen-Pulli habe sich in zehn Fällen der Zuhälterei und Zwangsprostitution schuldig gemacht, verliest Oberstaatsanwältin Maren Stolper. Danielle N. (27) und W. sollen Beihilfe geleistet haben. Ö. habe darüber hinaus zu Unrecht Hartz-IV bezogen. Von 2017 bis 2019 habe er mehr als 18.000 Euro bezogen; und dabei seine Verdienste aus dem Rotlicht-Milieu verschwiegen. Laut Anklage waren das 115.000 Euro.

Vier junge Frauen auf den Strich geschickt?

Das Trio wird beschuldigt, vier junge Frauen auf den Strich geschickt zu haben. Sadettin Ö. habe die Frauen total beherrscht: Ort, Zeit, Praktiken und Preise für die sexuellen Dienstleistungen diktiert. Und auch den kompletten Lohn eingesackt. Lars Michael W. hatte in den sozialen Medien nach Frauen gesucht. Sei er fündig geworden, dann sei Ö. ins Spiel gekommen. Danielle N., selbst eine Prostituierte, habe die jungen Frauen in den Job eingewiesen. Sie sollen in Hannover, der Schweiz und Magdeburg zur Arbeit gezwungen worden sein.

Stimmen die Vorwürfe, haben sich die Angeklagten eine besonders perfide Masche ausgedacht, um die Frauen von sich abhängig zu machen. Mit Versprechungen, man wolle einen Kiosk oder Lieferservice eröffnen, seien die Frauen dazu bewegt worden, Kredite aufzunehmen. Erst mal mit 10.000 Euro verschuldet, mussten sie dann das Geld „abarbeiten”. Der Kredit ist den Ermittlungsergebnissen zufolge zumindest in einem Fall in der Tasche von Sadettin Ö. gelandet.

Lautstarker Streit zwischen Anwältin und Richterin

Lars Michael W. soll sich auch als sogenannter Loverboy versucht haben. Im Sommer 2018 habe er laut Oberstaatsanwältin Stolper seine Freundin erpresst, dass er die Beziehung nur aufrecht erhalte, wenn sie für Geld mit Männern schlafe.

Auch wenn die Angeklagten schwiegen, flogen am Freitag auch so die Fetzen. Nächste Woche kann der psychiatrische Sachverständige nicht an den drei Verhandlungstagen teilnehmen. Deshalb kann er die mutmaßlichen Opfer nicht anhören. Das brachte Anwältin Tanja Brettschneider auf die Palme. Lautstark diskutierte sie mit der Oberstaatsanwältin und der Richterin Andrea Jans-Müllner. „Das ist kein faires Verfahren“, sagte die Anwältin. Die Zeuginnen könnten etwas zur Drogensucht ihres Mandanten sagen, deshalb müsse der Gutachter ihre Aussagen persönlich hören.

Nach beiderseitigem lautstarken Meinungsaustausch wird die Richterin dem Gutachter von den Aussagen der Zeuginnen berichten. Aus ihrer Sicht eine „übliche Vorgehensweise“.

Von Thomas Nagel