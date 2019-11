Seit zehn Jahren gibt es die World of Kitchen in der List. Die Sammlung umfasst inzwischen 42 alte Küchen auf 2500 Quadratmetern. Von Anfang an wollte der Gründer auch eine andalusische Küche haben – zum Geburtstag erfüllt sich sein Wunsch nun. Besucher könnten dort zurzeit auch besondere Küchenstühle entdecken.