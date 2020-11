Linden

Durch Zufall sind Diana und Luis Souto Méndez auf das leerstehende Ladengeschäft in der Laportestraße 20 gestoßen. Sie waren schon länger auf der Suche nach einem Laden, um dort Wein zu verkaufen. Noch passender war es, dass es sich bei dem Leerstand um die geschichtsträchtigen Räume der ehemaligen Weinhandlung Hasselbring handelt. In diesem Jahr hätte die Weinhandlung Hasselbring ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Fünf Jahre lang standen die Räumlichkeiten leer. Innerhalb von fünf Wochen hat das Paar die Räume renoviert.

„Dieser Laden hat auf uns gewartet“, sagt Inhaberin Diana Souto Méndez über ihre neue Weinboutique „Zwei in Zwanzig“. Der Name bezieht sich auf die beiden Inhaber und ihr neues Geschäft in der Hausnummer 20, das sie am Donnerstag, 6. November, von 11 bis 19 Uhr regelkonform bei einem Softopening eröffnen.

Vor etwa neun Jahren haben sie einen Weinimport für zuerst galizische und später auch andere spanische Weine gestartet. Die Idee, Weine von der iberischen Halbinsel nach Hannover zu bringen, kam ihnen im Sommerurlaub in Galizien im Nordwesten Spaniens. Unter dem Namen „Spanische Weine online by Vinos Galicien“ betreiben sie ihren Onlinehandel bundesweit, der bald unter dem neuen Namen „Zwei in Zwanzig“ zusammengefasst werden soll. Sie seien begeistert, dass sie den neuen Verkaufsort, das unterirdische Lager und die angrenzende Lagerhalle, sowie eine gute Anlieferungsmöglichkeit an einem Ort vereinen können. Aus der alten Weinhandlung sind noch die alten Regale aus den 30er Jahren erhalten, die das Paar weiter nutzt. „Wir wollen das Traditionelle aufnehmen und mit unserem eigenen Charme verbinden“, sagt Luis Souto Méndez.

„Wir kennen unsere Winzer“

Die zwei bieten biodynamische Weine an. „Die Weine sind so wenig wie möglich bearbeitet – ohne Chemiekeule“, sagt die Inhaberin. „Außerdem kennen wir unsere Winzer“, sagt Luis Souto Méndez. Neben spanischen Weinen haben sie ihr Produktsortiment um Weine aus Deutschland, Italien, Frankreich und Portugal erweitert. Weine gibt es bei „Zwei in Zwanzig“ ab sieben Euro. Im Sortiment sind unter anderem El Marciano, Dandelion, Uva de Vida Biográfico, Rezabal Txakoli Rosé, Sacabeira und T-Rex. Hinzu kommen teurere Raritäten für Sammler und Sorten auf Nachfrage.

Im Wintergarten planen sie, Weinproben zu veranstalten, wenn dies wieder erlaubt ist. „Hoffentlich im Dezember“, sagt der Inhaber. Sie seien froh, dass der Einzelhandel öffnen darf, wenn auch eingeschränkt. „Dass uns unsere Freunde und Bekannte unterstützen, gibt uns Zuversicht“, sagt seine Frau Diana Souto Méndez.

Jante, Handwerk, Gasthaus Müller und Ole Deele sind Kunden

Seit Jahren zählen Jante, Handwerk, Weinbasis, Gasthaus Müller, Ole Deele in Hannover und Umgebung zu ihren Kunden. Aktuell sind 90 Prozent der Kunden Gastronome, die derzeit nur außer Haus verkaufen dürfen. „Das ist eine Herausforderung, aber wir unterstützen uns trotzdem gegenseitig“, sagt Diana Souto Méndez.

Zur Galerie „Zwei in Zwanzig“ ist auf spanische Weine spezialisiert.

Seit vier Jahren ist Grit Müller vom Gasthaus Müller Geschäftskundin bei den beiden. „ Diana kennt unsere Küche und sucht die passenden Weine wie La Cosa und Amanda aus“, sagt die 47-Jährige. Auch Mona Schrader vertraut auf die Weinkenner. Als sie vor fünf Jahren ihr Restaurant Jante eröffnet hat, begann die Zusammenarbeit. „Ihre Weine begleiten uns in jedem Menü und unsere Gäste sind immer begeistert", sagt Mona Schrader. Deshalb sei sie froh, dass es mit dem Weingeschäft nun eine Anlaufstelle gibt, wo Weinenthusiasten persönlich beraten werden.

„Zwei in Zwanzig“ hat von Dienstag bis Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 11.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Der Laden hat sonntags und montags geschlossen. Mehr Informationen gibt es hier und hier.

Von Lisa Eimermacher