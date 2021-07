Hannover

Erstmals seit Monaten findet in der HDI-Arena wieder ein Spiel von Hannover 96 mit Fans statt. Rund 14.000 Zuschauer sind am Sonnabend ins Stadion geströmt, etwa 1100 davon als Anhänger von Hansa Rostock. Die zweite Partie in der Zweiten Bundesliga löste kurz vor Anpfiff eine wahre Euphorie unter den Fans beider Lager aus. Vielen ist der Besuch nach den langen Corona-Entbehrungen fast schon wichtiger als der Ausgang des Spiels. Doch trotz all der Freude handelt es sich gleichzeitig um eine Risikobegegnung, die Polizei ist im Großeinsatz. Unmittelbar vor Spielstart gab es bereits Tumulte.

Es ist ungewohnt, nach den langen Monaten wieder Menschen in Fußballtrikots durch Hannovers City laufen zu sehen. Zwei von ihnen sind Hartmut Böhme und Sohn Marcel (35): „Wenn man wie ich seit 30 Jahren ins Stadion geht, dann fehlt irgendwas“, sagt der 67-Jährige. Die letzte Partie, die sie in der HDI-Arena schauen konnten, war das Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig am 3. Oktober 2020. „Danach war Schluss“, sagt Hartmut Böhme. Deshalb genießen die beiden jetzt vor allem den Gang zum Stadion. Es ist laut Marcel Böhme „ein Schritt zurück zur Normalität“.

„Die längste Zeit meines Lebens“

Leontine Maya Heuer hat bis jetzt sogar erst ein Fußballspiel sehen können – unmittelbar vor der Corona-Pandemie. „Das ist heute mein Zweites“, sagt die Neunjährige, die mit ihrem Vater Uwe (49) unterwegs ist. Sie findet es hauptsächlich wegen der Stimmung toll. Michael Brandt hat sogar all seine Fanschals wieder aus dem Karton geholt und sich umgehängt beziehungsweise an die Handgelenke geknotet: „Natürlich ist das schön“, sagt der 51-Jährige. Anderthalb Jahre war er jetzt nicht im Stadion, „die längste Zeit meines Lebens“.

Daniel und Simone Ritzmann aus Rostock wollen ihre Mannschaft im ersten Pflichtspiel gegen Hannover seit 13 Jahren unterstützen. Quelle: Peer Hellerling

Gegen 10.25 Uhr kam ein Zug mit etwa 250 Rostock-Fans am Hauptbahnhof an, begleitet von einem Wasserwerfer und berittenen Polizisten ging es für die teils als gewaltbereit eingestuften Anhänger zu Fuß zum Gästeblock an der Stadionbrücke. Und trotzdem: „Das fühlt sich wieder ein bisschen an wie vor Corona“, sagt ein Hansa-Fan, der anonym bleiben will, „ein schönes Gefühl.“ Daniel Ritzmann ist mit seiner Mutter Simone zum ersten Pflichtspiel gegen 96 seit 13 Jahren angereist: „Wir wollen Fußball gucken und für unsere Mannschaft da sein“, sagt der 31-Jährige.

Lange Schlangen an den Eingängen

Wegen der strengeren Einlasskontrollen bildeten sich bis unmittelbar vor Anpfiff um 13.30 Uhr lange Schlangen vor den Stadioneingängen. Alle 14.000 Zuschauer mussten auf die 3G-Regeln hin kontrolliert werden: getestet, geimpft oder genesen. Rund 50 ehrenamtliche Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes überprüften unmittelbar vor den Ticketkontrollen die Corona-Unterlagen. Auch wenn es länger als sonst dauerte, war die Mehrheit gelassen. „Wir wollen einfach nur Spaß haben“, sagt Marius Brandhorst. Der 26-Jährige machte sich mit drei Freunden aus dem Weserbergland auf. „Möge der Bessere gewinnen – Hannover“, ergänzt Kumpel Artur Kaufmann.

Zwei Zwischenfälle vor Anpfiff

Kurz vor Anpfiff hat die Polizei die Kneipe Nordkurve gestürmt. Dorthin hatte sich ein 96-Fan geflüchtet, der zuvor an einer Auseinandersetzung mit einem Rostocker beteiligt gewesen sein soll. Quelle: Peer Hellerling

Doch trotz all der Fröhlichkeit blieb es nicht komplett friedlich: An der Robert-Enke-Straße trafen gegen 12 Uhr Hannoveraner und Rostocker aufeinander. „Etwa 20 Personen sind in Gewahrsam“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Darüber hinaus verfolgte die Bereitschaftspolizei gegen 13.20 Uhr nach erneutem Streit zwischen 96ern und mindestens einem Rostocker einen Verdächtigen zur Kneipe Nordkurve. Dort kam es zu Flaschenwürfen auf die Beamten. Allerdings stießen auch die Ermittler ihrerseits mehrere Unbeteiligte äußerst rabiat zur Seite, sodass diese stürzten. Der Gesuchte konnte untertauchen.

