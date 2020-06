Hannover

Die Bewegung „ Black Lives Matter Hannover“ hat für heute erneut zu einer Demonstration in der Landeshauptstadt aufgerufen. In einer Erklärung heißt es: „Wir von Black Lives Matter Hannover wollen den rassistischen Normalzustand nicht länger hinnehmen.“ Darum wollen die Aktivisten jetzt wieder gegen Rassismus und Diskriminierung auf die Straße gehen.

Zur ersten Großdemonstration vor drei Wochen kamen rund 8500 Menschen auf den Opernplatz – die Resonanz übertraf damit alle Erwartungen. Kritiker monierten aber mit Blick auf die Corona-Gefahr, dass die gebotenen Abstände auf dem vergleichsweise engen Raum in der Innenstadt kaum einzuhalten waren.

Die Organisatoren zeigten sich anschließend selbstkritisch. „Vom großen Zustrom waren wir selbst völlig überrascht“, sagt Sprecherin Sarah Danquah. Darum hat die Bewegung für die zweite Demonstration den weitaus größeren Waterlooplatz gewählt. „Dort lässt sich der Abstand leichter einhalten“, sagt sie. „Wir gehen auch davon aus, dass diesmal nur gut 4000 Menschen kommen.“

Black Lives Matter Hannover fordert Abbau von Denkmälern

Vor der Demo hatte „ Black Lives Matter Hannover“ in dieser Woche gefordert, Denkmäler abzubauen und Straßen umzubenennen, die in der Landeshauptstadt an die Kolonialzeit erinnern. So gibt es beispielsweise auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt ein Denkmal für den berüchtigten Kolonialpolitiker Karl Peters, das 1935 aufgestellt wurde. Vor allem aber verlangen die Aktivisten auch die Umbenennung von Straßen wie etwa der Ostafrikastraße in Badenstedt, deren Name an die ehemalige deutsche Kolonie erinnert. „Dieser Straßenname ist unmittelbar mit Mord, Versklavung und Leid verbunden und muss geändert werden“, fordern die BLM-Vertreter.

