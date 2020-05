Zweiter Versuch: Stadt Hannover lässt Hellebardier neu streichen

Hannover

Beim zweiten Versuch soll es klappen: Die Stadt Hannover lässt die Skulptur Hellebardier am Maschsee-Nordufer erneut einrüsten, um dem Werk einen frischen Anstrich zu geben. Die Restaurierungsarbeiten beginnen am Montag, 8. Juni. Der Hellebardier soll wieder in Calder-Rot erstrahlen, benannt nach dem Urheber des Kunstwerks, Alexander Calder.

Stiftung verweigerte Zustimmung zum Anstrich

Bereits vor einem Jahr wollte die Stadt die verblichene Skulptur am Nordufer restaurieren. Ein Gerüst wurde aufgebaut, doch die New Yorker Stiftung, die bei Änderungen an Calders Werken zustimmen muss, hatte offenbar bei der Farbbeschaffenheit Bedenken. Damit hatte die Stadt Hannover nicht gerechnet. Beim Neuanstrich im Jahr 2006 habe die Stiftung noch problemlos zugestimmt, teilte Stadtsprecherin Anja Menge vor einem Jahr mit. Am Ende musste die Stadt das Gerüst unverrichteter Dinge entfernen, weil das Maschseefest kurz bevor stand und die Zeit drängte. Die monatelange Gerüstmiete verschlang 14.000 Euro.

Inzwischen hat sich die Stadt mit der Stiftung auf eine Farbe geeinigt und zieht jetzt das Gerüst hoch. „Es hat lange gedauert, eine Farbe zu finden, die wetterbeständiger ist“, sagt Menge.

Von Andreas Schinkel