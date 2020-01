Hannover

Seit Juni ist die Auszeit-Bar in der Friesenstraße geschlossen – jetzt will das Team des Frühstückscafés Seven Sundays dort seine zweite Hannover-Filiale einrichten. Der Umbau hat sich verzögert, jetzt ist von „voraussichtlich März“ die Rede. Genauer war es vom Geschäftsführer-Team nicht zu erfahren: Sie sind derzeit in Düsseldorf, wo sie inzwischen ebenfalls eine Filiale betreiben.

In Hannover schlug das Konzept nach der Eröffnung im Sommer 2018 gut ein. Nur 20 Sitzplätze bietet der kleine Laden The Seven Sundays in der Osterstraße, und die sind eigentlich immer gut gefüllt. Das Konzept, jeden Tag zum Sonntag zu machen und mit ausgiebigem Frühstück zu locken, hat auch den HAZ-Kostprobenkritiker überzeugt: Er vergab acht von zehn Punkten für das eigentlich sehr reduzierte Angebot.

Weitere Filiale in Düsseldorf eröffnet

Inzwischen ist das Geschäftsführerteam gewachsen: Zu Marco Fernandez und Efthimios Eleftheriadis ist Ilter Tekkal hinzugestoßen, außerdem wurde eine Niederlassung in Düsseldorf, 400 Meter vom Rhein entfernt, eröffnet.

Den ganzen Tag lang frühstücken: Das Seven Sundays von Efthimios Eleftheriadis in der Osterstraße bietet unter anderem Pancakes mit Beeren und Eggs Benedict an. Quelle: Villegas

Jetzt kommt die dritte Sonntagsdependance, direkt neben dem Mezzo im Raschplatz-Pavillon. Die Kernsanierung der ehemaligen Auszeit aber scheint aufwendig, weil die jahrelange Nutzung als Raucherbar nicht nur optische Veränderungen nötig macht. Für die Seven-Sundays-Macher aber werden dadurch auch die Wege kürzer: Ihre Verwaltung sitzt in der Friesenstraße 49, von dort aus sind es nur wenige Schritte zum Weißekreuzplatz.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding