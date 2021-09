Hannover

Die SPD ist der Wahlsieger in der Region Hannover – sie stellt nicht nur in Steffen Krach den Regionspräsidenten und holt alle Direktmandate für den Bundestag, sondern gewinnt auch die Parlamentswahlen in Stadt und Umland.

Dabei haben die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt die Karte gegenüber den Kommunalwahlen von vor zwei Wochen umgefärbt. Lagen seinerzeit hauchdünn die Grünen vorn, ist es dieses Mal wieder die SPD. Sie erreicht 29,5 Prozent bei den für die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Bundestag maßgeblichen Zweitstimmen und damit rund 2,5 Prozentpunkte mehr als der grüne Rivale. Die CDU kommt nur auf 17 Prozent. Auf die FDP entfallen 9,8 Prozent, auf AfD und Linke jeweils 5,4 Prozent.

Grüne verteidigen in Hannover ihre Hochburgen

In den einzelnen Stadtteilen verteidigen die Grünen zwar ihre Hochburgen in der Mitte und den angrenzenden Quartieren wie Südstadt-Bult oder Linden-Limmer, büßen aber an Vorsprung etwas ein. Alle anderen Stadtteile gewinnt die SPD – für die CDU bleibt damit kein einziger mehr übrig.

18 von 20 Kommunen im Umland gehen an die SPD

In den 20 Städten und Gemeinden des Umlandes holt die SPD 33,8 Prozent. Nummer zwei ist hier die CDU mit 24,2 Prozent vor den Grünen mit 15,7, der FDP, der AfD und den Linken. 18 Kommunen gehen an die Sozialdemokraten; nur in Isernhagen und Burgwedel bleibt die CDU vorne.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Bundestagswahlen vor vier Jahren hatte sich die Situation etwas anders dargestellt. Damals gewann die SPD in der Stadt, aber die CDU noch im Umland. Beide erlitten seinerzeit heftige Verluste, hervorgerufen vor allem durch Stimmengewinne bei FDP und AfD.

Von Bernd Haase