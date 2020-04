Hannover

Polizei und Ordnungsdienst bereiten sich auf mehr Kontrollen am Wochenende vor. Angesichts des schönen Wetters soll verhindert werden, dass die Menschen im Freien gegen die Corona-Vorgaben verstoßen. Während die Polizei bereits ankündigte, mehr Beamte auf die Straße zu schicken, will die Stadt Hannover dagegen lediglich am Sonnabend kontrollieren.

Nur die Polizei kontrolliert am Sonntag

„Es ist alles eine Kapazitätsfrage“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Der Ordnungsdienst sei bereits „höchstbelastet“, deshalb werde am freien Sonntag festgehalten. Die Polizei habe ganz andere personelle Möglichkeiten als die Landeshauptstadt. Nichtsdestotrotz absolviert der Ordnungsdienst seine Streifengänge, auch mit einer verschärften Tonart ist zu rechnen. Möller: „Je länger die Einschränkungen bekannt sind, umso mehr wird die Toleranz unserer Mitarbeiter bei Verstößen sinken.“ Heißt: Wo länger noch ein aufklärendes Gespräch geführt wurde, könnte nun eine Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Die Stadt verzichtet allerdings vorerst darauf, beliebte Ausflugsziele wie das Maschsee-Nordufer oder die Eilenriede zu sperren. Geschlossen bleiben dagegen der Tiergarten, der Stadtpark und die Herrenhäuser Gärten. Die Stadt Wunstorf plant, zumindest am Osterwochenende die Uferpromenaden am Steinhuder Meer zu sperren. Ähnliches erwägt Isernhagen für seine Seen, sollten sich die Menschen dieses Wochenende nicht ans Kontaktverbot halten. Für Hannover wagt Möller diesbezüglich jetzt noch keine Prognose.

Polizei schaltet Nummer für Hinweise auf Coronaverstöße

Die Polizei wird in der gesamten Region mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften die Einhaltung der Corona-Regeln am Wochenende kontrollieren. Dabei werden auch Fahrradstreifen und die Reiterstaffel zum Einsatz kommen. Zudem hat die Behörde eine neue Telefonnummer freigeschaltet. Unter (0511) 1 09 44 44 sollen Bürger rund um die Uhr Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen melden können. Echte Notrufe nimmt die Polizei weiterhin unter der Nummer 110 entgegen.

Niedersachsen hat keinen Bußgeldkatalog

Anders als in anderen Bundesländern gibt es in Niedersachsen noch keinen Bußgeldkatalog, der die Höhen der Strafen bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten regelt. Die Polizei agiert am Wochenende auch in Hannover nach den Regelungen, die sich aus dem bundesweit geltenden Infektionsschutzgesetz ergeben, in Kombination mit der am Sonnabend geltenden neuen Verordnung der Region Hannover.

Grundsätzlich können Bußgelder zwischen 2500 und 25.000 Euro verhängt und Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden. In Nordrhein-Westfalen gelten unter anderem folgende Regeln: Ein Treffen mit mehr als zwei Personen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, kostet 200 Euro, Grillen im Park wird mit 250 Euro bestraft.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner und Peer Hellerling