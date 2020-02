Zwölf Fotos in zwölf Stunden: Hannover aus ungewöhnlichen Perspektiven

Mitte/Linden

Jede Sekunde zählt bei der Jagd auf das richtige Motiv. Beim Fotomarathon mussten die Teilnehmer in zwölf Stunden zwölf Fotos machen – zu unterschiedlichen, vorher unbekannten Themen wie „ Hannover ist Musik“, „ Hannover ist Bildung“, „ Hannover ist Baustelle“, „ Hannover ist Multikulti“, „ Hannover ist Sport“ und „ Hannover ist Wasserwelt“. Allein das Oberthema „ Hannover in zwölf Akten“ war vorab bekannt. So legten die Teilnehmer mitunter eine ordentliche Strecke zurück und tourten durch die Stadtteile. Bearbeiten durften die Kandidaten ihre Fotos nicht, es war Kreativität bei der Motivsuche gefordert.

Zwischen 200 und 300 Teilnehmer stellen sich jedes Jahr an einem Tag im September den unbekannten Aufgaben, die sie in zwölf Stunden bildlich umsetzen sollen. Alle drei Stunden werden drei weitere Themen enthüllt. Knipsen gegen das Ticken der Uhr. Jetzt werden die Bilder in den Verdi-Höfen ausgestellt.

Rund 20 Kilometer zurückgelegt

„Die Idee zu finden, war am schwierigsten“, erzählt der Gewinner Sören Deppe. Als das Konzept dann da war, lag die Schwierigkeit nur noch darin, schnell genug von einem Gebäude zum nächsten zu kommen. Mehr als 20 Kilometer legte der Architekt für den Fotomarathon zurück. „Es ist schön, den Blickwinkel von anderen zu sehen, was sie sich unter den Themen vorgestellt haben“, findet Besucherin Pia Gombert.

Sieger des Fotomarathons 2019: Sören Deppe überzeugte die Jury mit seiner Architekturserie. Quelle: Christian Behrens

Ältere Menschen, die unter dem Pavillon vor ihrem Gartenhaus in der Nachmittagssonne Kaffee trinken, eine Frau, die einen Gartenzwerg küsst, Fallobst auf dem Weg zwischen zwei Gartenzäunen, reife Tomaten an einem Strauch oder das Stillleben in Schwarz-Weiß, das eine Flasche „Herri“ neben einem „Parzellen-Glück“-Quartettspiel zeigt: Die Vorgabe „ Hannover ist Schrebergarten“ wurde auf unterschiedliche Weise interpretiert.

Das Event für fotobegeisterte Amateure soll ermutigen, mal die Perspektive zu ändern und Hannover hautnah kennen zu lernen. Der Wettbewerb geht in diesem Jahr in die vierte Runde. Am Fotomarathon in Hannover nehmen nicht nur Hannoveraner, sondern auch Fotoenthusiasten beispielsweise aus Baden-Württemberg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen teil.

Hannover ist besonders beliebt

Obwohl es auch Fotowettbewerbe in anderen deutschen Städten wie Berlin und sogar auf Sylt gibt, ist Hannover besonders beliebt. „Wir bekommen oft zu hören, dass wir immer tolle Preise anbieten“, sagt Pressesprecher Günter Schölzel, der auch Gründungsmitglied des Vereins Fotografie und Kommunikation ist. Zu gewinnen gibt es Spiegelreflexkameras, teils mit Objektiven, Kamerataschen und Stativ.

Gombert ist zufällig auf die Fotoausstellung im Bildungszentrum der Verdi-Höfe gestoßen. Sie freut sich, dass es solche Angebote in Hannover gibt. „Raus aus dem Alltag und ganz bewusst schauen, was einem sonst nicht so auffällt“, fasst sie den Sinn der Aktion zusammen. Dabei hat es ihr keine bestimmte Serie eines Hobbyfotografen angetan, sondern einzelne Bilder von verschiedenen Teilnehmern. Zum Thema „ Hannover ist Musik“ hat sie besonders das Foto vom Club Indiego Glocksee angesprochen, weil sie dort schon oft Musik live erlebt hat.

Sören Deppe gewinnt

Vom Nachtleben und 96-Fans beim Biertrinken über vorbeirauschende Bahnen an Haltestellen, Melonenverkäufer, Leibnizkeks pickende Tauben und büffelnde Studenten vor der Leibniz-Uni bis zu mächtigen Baggern und Gerüsten – oder doch einfach dem Kiosk um die Ecke: Die Ausstellung malt ein Bild von Hannover in all seinen bunten Facetten.

Facettenreiche Stadt: So unterschiedlich setzen die Teilnehmer Hannover und seine Bewohner in Szene. Quelle: Lisa Eimermacher

Während manche für ihre Fotoserie die Schwarz-Weiß-Fotografie als Stilmittel und roten Faden wählen, beschränken sich andere auf Menschen als Fotoobjekte. Wieder andere fotografieren bewusst ausschließlich Gebäude. So wie Gewinner Deppe, der bereits zum zweiten Mal mitgemacht hat. Am Ende konnte der 39-Jährige mit seiner Architekturserie überzeugen und den ersten Platz des Wettbewerbs 2019 holen. 2020 wird er neben den Fotoexperten in der Jury sitzen. „Ich bin gespannt zu sehen, wie das hinter den Kulissen abläuft, und freue mich auf heiße Diskussionen mit den anderen Jurymitgliedern. Und auf viele Bilder“, sagt Deppe.

Ideen und Kreativität sind gefragt

Den zweiten Platz bekam Nawaphat Wanphen, Geovana Brenner-Michel belegte den dritten Platz, und Marie Langreder holte den vierten Platz. Insgesamt gibt es 16 Gewinner und drei Sonderpreise. Diese wurden für das beste Analogfoto (Jessica Kühne), die beste Serie eines Jugendlichen (Felix Hindahl) und die jüngste Teilnehmerin ( Svenja Willas, sieben Jahre) ausgelobt. Es gehe nicht darum, wer am besten fotografieren könne, erklärt Schölzel vom Verein Fotografie und Kommunikation. Vielmehr stehe im Fokus, wer tolle Ideen hat und kreativ ist. Eine kohärente Serie sei nicht minder von Vorteil. Michaela P. und Thorsten B. sind extra wegen der Ausstellung gekommen und sehen sich die Siegerbilder gemeinsam an. „Platz vier fand ich total toll, weil dort besondere Momente gezeigt wurden“, sagt Michaela P.

Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr an der Goseriede 10 zu sehen. Ab 1. April sind Anmeldungen für den diesjährigen Wettbewerb möglich, der am 12. September stattfindet. Der Oberbürgermeister übernimmt auch in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft.

