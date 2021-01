hannover.de: Website der Stadt teils nicht erreichbar

Hannover

Die Website der Stadt hannover.de ist am Mittwochmorgen teilweise nicht erreichbar. Es handele sich um eine vorübergehende Instabilität, die wahrscheinlich schon seit den frühen Morgenstunden andauere, sagt Dirk Sarnes von hannover.de. Der technische Dienstleister arbeite mit Hochdruck an dem Problem.

Teils lädt die Seite normal, wenige Minuten später ist sie jedoch nicht mehr abrufbar. Es ploppen immer wieder verschiedene Fehlermeldungen auf. Betroffen sind auch die Informationen der Stadt zu Corona und die Seite zur Terminvergabe der Bürgerämter. Sei man jedoch im Buchungsprozess drin, könne dieser auch ganz normal fortgesetzt werden, versichert Sarnes.

Wegen Corona habe es in der vergangenen Zeit einen Ansturm an Zugriffen gegeben, sagt Sarnes. Doch die Seite sei darauf vorbereitet, größere Nachfragen zu beantworten. Was die Ursache für die derzeitige Instabilität ist, kann er noch nicht sagen.

Von Alina Stillahn