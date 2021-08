Hannover

„Diese Seite funktioniert nicht“: Wer am Donnerstagmittag Informationen von Stadt und Region Hannover aus dem Internet beziehen wollte, stand ohne Antwort da. Das gemeinsame Internetportal hannover.de war über längere Zeit nicht erreichbar.

hannover.de offline

Hinter dem Problem habe kein Hackerangriff gestanden, sagte Dirk Sarnes, der Geschäftsführer des hannover.de-Dienstes. Die Ursache sei vielmehr der Ausfall einer technischen Komponente. Wann der Defekt genau aufgetreten sei, wisse niemand – Internetseiten bleiben in der Regel weiter verfügbar, auch wenn die Technik hakt, sie aktualisieren sich dann aber nicht mehr.

Die Techniker hätten die Komponenten ausgetauscht, sagte Sarnes am Mittag. Nun müsse das System wieder hochgefahren werden, was Zeit in Anspruch nehme.

Am Vormittag war auch die städtische Dokumenten- und Terminverwaltung für die hannoversche Kommunalpolitik nicht verfügbar gewesen, das sogenannte SIM. Dort aber waren geplante Wartungsarbeiten vorgenommen worden. Die Seite soll am Freitag wieder verfügbar sein.

Von Conrad von Meding