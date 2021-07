Hannover

Seit einigen Tagen sind sie in Hannover verfügbar: Die E-Scooter der estnischen Mobilitätsplattform Bolt. Mehr als 300 Fahrzeuge sind im Stadtgebiet von Hannover verteilt, auch in Laatzen und Sarstedt sind die türkisfarbenen E-Scooter verfügbar. Mit nur einem Cent Fahrtkosten pro Minute ist Bolt derzeit der günstigste Anbieter in der Landeshauptstadt. Doch nicht jeder herumstehende Roller ist auch verfügbar. Der Grund: Nicht selten sind die Akkus leer.

Geräte stehen ungeladen herum

Wer einen E-Scooter von Bolt nutzen möchte, muss meist nicht lange suchen – stößt dann aber mitunter auf ein leeres Gerät. Beispielsweise parkten an der Hildesheimer Straße allein auf dem kurzen Abschnitt zwischen Schlägerstraße und Geibelstraße am Sonntag zwei Bolt-Scooter mit niedrigem Akkustand. Diese blockierten mitunter den Platz auf Gehwegen oder an Fahrradständern, ließen sich aber nicht mehr wegbewegen. Immerhin: Am nächsten Vormittag waren die Geräte wieder aufgeladen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Unternehmen Bolt erklärte hierzu, dass die Fahrzeuge mit wechselbaren Akkus ausgetauscht seien. Der Akku werde ausgetauscht, sobald ein niedriger Ladestand dies erfordere. Allerdings habe Bolt seit dem Start in Hannover eine hohe Nachfrage verzeichnet, was dazu führen könne, dass „einige Scooter zeitweise nicht verfügbar sind“. Grundsätzlich würden die Scooter „spätestens nach 24 Stunden mit neuen Akkus versorgt“, heißt es in einer Mitteilung.

Einsatzbereit: die vier Quadrate zeigen an, dass das der E-Scooter voll geladen ist. Quelle: Thea Schmidt

In der App können die Nutzerinnen und Nutzer anhand eines grünen Balkens den Ladezustand erkennen. Auch auf den Rollern selbst erscheinen neben einem Blitzsymbol kleine Quadrate, die von vier (volle Ladung) bis eins (niedriger Akkustand) reichen. Damit ein Gerät nutzbar ist, müssen mindestens zwei Quadrate auf dem Roller angezeigt werden. Andernfalls erscheint beim Versuch, das Fahrzeug auszuleihen, die Meldung „Niedriger Akkustand“ und der Hinweis, dass der Roller aufgeladen werden muss. „Lass uns einen anderen in der Nähe finden“, steht auf dem Display.

App listet leere E-Scooter nicht

Wer über die App einen E-Scooter sucht, findet allerdings nur solche mit einem ausreichenden Ladezustand, also mindestens zwei Quadraten. Die mit niedrigem Akkustand tauchen gar nicht erst in der App auf. Da Nutzer für das Ausleihen des E-Scooters ohnehin die App verwenden müssen, ist es also relativ unwahrscheinlich, dass sie ein ungeladenes Gerät erwischen.

Von Thea Schmidt