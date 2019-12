Hannover

Die Schmiedestraße, eine der wichtigsten Verbindungsrouten entlang der Altstadt, soll ein neues Gesicht bekommen – und zugleich ein Tempolimit. Nur noch 20 Kilometer pro Stunde soll die Höchstgeschwindigkeit betragen, wenn die die Straße umgebaut ist. Geplant hat die Stadtverwaltung, die Fahrbahn deutlich zu verengen, Gehwege zu verbreitern und Bäume zu pflanzen. Aber ist ein solches Tempolimit auch rechtskonform?

Viel Ärger um Tempo 20 in Garbsen

In Garbsen hat eine Tempo-20-Zone der Verwaltung viel Ärger eingebrockt. Die Landesbehörde für Straßenbau hielt die Beschränkung auf der Straße am Campus Maschinenbau für rechtswidrig und forderte die Kommune auf, die Temposchilder abzubauen. Eine genaue Frist wurde nicht gesetzt. Zur Begründung sagte die Behörde, dass es sich um eine Hauptverkehrsstraße handele, auf der grundsätzlich Tempo 50 gelte. Nur in Ausnahmefällen, etwa vor Kindergärten und Seniorenheimen, dürfe auf einer solchen Straße die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt werden.

Stadt Hannover : Schmiedestraße ist keine Hauptverkehrsstraße

Die Stadt Hannover ist nun der Ansicht, dass es sich bei der Schmiedestraße um keine Hauptverkehrsstraße handelt. Die Rechtmäßigkeit der Tempo-20-Regelung sei vorab geprüft worden, teilt die Stadt auf Nachfrage der HAZ mit. Bedenken vonseiten des Landes habe es keine gegeben.

Kommunalpolitiker haben etliche Änderungswünsche

Dennoch sind Kommunalpolitiker mit dem geplanten Umbau der Schmiedestraße nicht vollends zufrieden. Im Bezirksrat Mitte haben die Fraktionen am Montagabend etliche Änderungswünsche auf den Tisch gelegt. Auch Anwohner halten die Pläne nicht in allen Bereichen für gelungen. „Lieferzonen sind in den Plänen nicht vorgesehen, also müssen Lieferanten auf der schmalen Fahrbahn halten“, moniert ein Anlieger in der Bezirksratssitzung. Aus dem Seniorenbeirat der Stadt kommt der Hinweis, dass ein separater Radweg fehle. Die Bürgerinitiative Umweltschutz ( BIU) meint, dass auf der östlichen Seite der Straße (Kaufhof-Seite) ein Zwei-Richtungs-Radweg Platz finden könnte. „Schließlich führt der Cityring-Radweg durch die Schmiedestraße“, sagt Ralf Strobach, Leiter der BIU.

Am fehlenden Radweg stört sich auch die FDP. Die Stadt möge prüfen, fordert der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke ( FDP), ob der breite Gehweg nicht zu Gunsten eines separaten Radwegs verringert werden könne. Zudem hält die FDP von einem Tempo-20-Limit wenig und schlägt stattdessen Tempo 30 vor.

Die Grünen fordern unter anderem, eine Fußgängerzone im Abschnitt zwischen Parkhaus und Karmarschstraße einzurichten. Für Radfahrer solle die Zone befahrbar bleiben. „Der Fußgängerverkehr sollte auf der Schmiedestraße vorherrschend sein“, sagt Fraktionschefin Julia Stock.

Bezirksrat beschließt zusätzlichen Radweg

Am Ende haben die Fraktionen im Bezirksrat für ihre Änderungswünsche nur in wenigen Fällen Mehrheiten gefunden. Durchgesetzt hat sich der Antrag der FDP, einen separaten Radweg einzurichten – gegen die Stimmen der Grünen.

Jetzt ist die Stadtverwaltung am Zug. Sie prüft die beschlossenen Anträge, nimmt Stellung und reicht alles weiter an die Ratsgremien.

