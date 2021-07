„tiefblau“ eröffnet Konzertreihe im Biergarten bei Hannover 78

Hannover

Eingepackt in Einweg-Ponchos aus transparentem Plastik, manchmal in Funktionsjacken, auf weißen, mühsam mit Taschentüchern trocken gewischten Klappstühlen: Im Biergarten „acht & siebzig“ wartet das Publikum der Band „tiefblau“ auf den Sommer. Die hannoversche Band um den Frontmann Dirk Amelung gibt sich redliche Mühe, ihn herbeizuspielen. Und Amelung gibt sich redliche Mühe, ihn herbeizusingen.

„tiefblau“ eröffnet die Living-Concerts-Reihe „Sommerkonzerte“ im Biergarten „acht & siebzig“ - 20 Veranstaltungen sollen dort bis Anfang September stattfinden – mit einer bunten Mischung aus Metal, Spoken Word und Liedermacher. Während der Regen auf die Bäume und die Sonnensegel über den Tischen pladdert, versucht „tiefblau“ die Auftaktatmosphäre dafür herzustellen. „Ein bisschen Ekstase, im Rahmen der Möglichkeiten, wäre jetzt angebracht“, weist Amelung in buntem Blumenhemd das Publikum an, „„Ihr dürft auch aufstehen und tanzen, wenn ihr am Platz bleibt, dann wird’s auch wärmer.“

Liebe beim Entenfüttern

Der Musik der zehnköpfigen Truppe ist dabei eine Mischung aus Soul, Funk und Pop mit ein paar eingesprengten Reggae-Elementen: brezelnder Funk-Bass, ein bisschen Hammond-Orgel, Bläsersatz und Saxofon-Solos. Durchaus sommerlich also, zumindest musikalisch wachsen da Palmen am Strand. Die Texte dazu sind deutsch, es geht um die Liebe beim Entenfüttern am Maschsee, Hauspartys, weil man ja auch keine Lust hat, jetzt noch auszugehen, ein Cover von „Irgendwo, irgendwie, irgendwann“ in Reggae-Offbeat schleicht sich auch ins Set.

So klingt die Band insgesamt eher weniger nach Karibik oder Lagos, aber immerhin nach Sommer am Baggersee, während aus Richtung der Biergartenküche nach Bratwurst mit Senf und Pommes mit Paprikpulver riecht.

Gut gelaunt: „tiefblau“ auf der Biergartenbühne. Quelle: Jan Fischer

Aber ob Baggersee oder Karibik: Die Band jedenfalls ist gut gelaunt, bringt einiges an Energie auf die Bühne, und trotz des Regens schunkelt und tanzt das Publikum auf den Plätzen mit. „Es ist so schön, wieder Livemusik spielen zu dürfen“, ruft Amelung den Menschen zu. „Danke, dass ihr euch einen Tupfer habt in die Nase stecken lassen!“

Lesen Sie auch 26 Sportplatzkonzerte: Ich Kann Fliegen und Fortuna Ehrenfeld bei Hannover 78

Und am Ende, nach einem zweistündigen Set, man glaubt es kaum, ist zwar nicht der Sommer da, aber zumindest hat es aufgehört zu regnen.

Die nächsten Sommerkonzerte im Biergarten sind am Donnerstag, 15. Juli, (Julia Neigel), Freitag, 16. Juli, (Ich kann fliegen) und Sonnabend, 17. Juli, (Fortuna Ehrenfeld), jeweils um 20 Uhr.

Von Jan Fischer