Ein Auto besitzt Bernhard Weiland seit Jahrzehnten nicht. Auch Bustouren in Rentnertrupps sind nicht seine Sache. Wenn der 70-Jährige aus der Calenberger Neustadt eine Busreise kreuz und quer durch Deutschland macht, dann allein und in Linienbussen. „Da nehme ich die Umgebung viel bewusster wahr“, sagt er. Wie, das ist zurzeit in seiner Fotoausstellung beim Bildungsverein in der Südstadt zu sehen. Wegen Corona steht diese aber nur Teilnehmern der Bildungsverein-Kurse offen. Unterdessen hat sich Weiland erneut auf den Weg gemacht – diesmal mit dem Fahrrad, immer so nah wie möglich an Flüssen entlang.

Zügige Fahrt und langes Warten

Die Ausstellung, die bis Ostern terminiert ist, zeigt zwei Seiten des Reisens über Land im öffentlichen Nahverkehr, wobei sich Weiland auf nicht schienengebundenen Verkehr beschränkt hat. Da ist zum einen der Aspekt „Land. Fährt.Vorbei“ mit verwischten Feldern, Wäldern, Kieskuhlen und Lärmschutzwänden, im Vorbeifahren mit dem Smartphone durch manchmal schmutzige Scheiben festgehalten und farblich kunstvoll komponiert. Das ist die dynamische Seite der Busreisen. Die andere, statische Seite drückt sich in schwarz-weißen „Wartezonen“-Bildern aus, aufgenommen mit der Fuji-Systemkamera. Sie zeigen ländliche Haltestellen ohne Wetterschutz fern jeder Behausung, aber auch Omnibusbahnhöfe in Städten, die ebenfalls unbehaust wirken.

Beschrieben hat Weiland das auch in seinem Buch „Alter Mann im Bus – Eine Deutschlandreise im öffentlichen Nahverkehr“. Da ist zum Beispiel zur ersten Etappe zu lesen: „Ich warte also in Pattensen an diesem modernen, zweckmäßig genormten Ort namens ZOB mit Riesenparkplatz vor dem Supermarkt Egal-weil-überall-gleich Zwischendurch ist noch Zeit für einen doppelten Espresso mit Beilage. Eine Stunde später sitze ich endlich wieder im Bus. Ich lerne noch so einiges an diesem Tag.“ Die Busse verspäteten sich überraschend selten. Dafür ist es umso komplizierter, die Fahrpläne mit ihren kryptischen Zeichen zu lesen. Leicht zu übersehen und schwer zu verstehen, können diese zum Beispiel auf einen Rufbus hinweisen, der nur auf Bestellung kommt, oder auf einen Schulbus, der nicht in den Ferien fährt.

Weiland ist aufs E-Bike umgestiegen. Von Hannover führt die Fahrt, wieder in wochenweisen Etappen, an Flüssen entlang in alle Himmelsrichtungen. Quelle: Nancy Heusel

Beobachtungen am Bratwurststand

Mehr oder weniger geduldig harrt Weiland, der früher als Sozialpädagoge bei der Stadt Hannover beschäftigt war, an Haltestellen und Kiosken aus bei seiner Etappenreise, die ihn bis an die österreichische, die polnische und die belgische Grenze führt. Er beobachtet Pendler, Schüler, andere Mitfahrer, lässt sie aber in Ruhe. Wie am Bratwurststand an einer Haltestelle am Deister, wo ein anderer den Verkäufer mit ständigem Nachfragen zur Ein-Ööijro-Wurst nervt: „Der Chefkoch steht am Grill und lässt sich keine Antwort entlocken. Wer gibt schon gern Produktgeheimnisse preis.“ Weiland bewertet dergleichen nicht, sondern lächelt nur still. Weniger gefällt ihm, wie industrialisiert und von Autos geprägt sich die Landschaft vielerorts zeigt.

Wartezonen in Stadt und Land: Bernhard Weiland (r.) in seiner Fotoausstellung, mit Wolfgang Niess vom Bildungsverein. Quelle: Nancy Heusel

Trotz aller Härten zieht Weiland eine positive Bilanz der Linienbusfahrten. Er und seine Frau Petra Manske, die noch beruflich tätig ist, sind Pioniere in punkto klimafreundlicher Mobilität. Vor 30 Jahren gehörten sie zu den ersten Hannoveranern, die dem Verein Ökostadt-Teilauto beitraten und ihr Fahrzeug verkauften. „Aus Umweltgründen“, wie Manske erzählt. „Außerdem wollten wir unsere Söhne zur Selbständigkeit erziehen. Sie waren Teenager und sollten nicht mehr überall hin kutschiert werden.“ Förderndes Mitglied in dem Verein, heute Stadtmobil, ist die Familie immer noch. „Das letzte Mal Auto gefahren bin ich vor drei Jahren“, sagt Bernhard Weiland. Das Wochenendgrundstück in der Nordheide etwa sei gut mit dem Zug zu erreichen.

Wanderung auf Zickzack-Wegen

Viel Zeit zum Autofahren hätte der Rentner ohnehin nicht. Während der Wochen, in denen seine Frau Nachtdienst hat, bewegt er sich gern zu Fuß. Nachdem er vor zehn Jahren in die passive Altersteilzeit ging, ist er unter anderem nach Bad Muskau in Sachsen gewandert – im Schlepptau einen festgegurteten, gummibereiften Wanderanhänger fürs Gepäck, der unterwegs oft Gesprächsstoff bot. Warum Bad Muskau? „Ich wollte zum Park von Fürst Pückler, weil ich als Kind das Eis so gerne gegessen habe“, sagt Weiland.

Bewusst verzichtete er auf Karten und auf digitale Hilfen, statt dessen fragte er überall nach dem Weg. „Leider kannten sich viele in ihrer eigenen Gegend nicht aus, oder sie haben mich auf die Autofahrerstrecke geschickt.“ Das führte zu Zickzack und anderen Umwegen. Der Weg ist das Ziel, für Weiland trifft das zweifellos zu. Er übt dabei auch, sich auf Unvorhergesehenes einzulassen.

Zwischen zügiger Fahrt und langem Warten: Busreisender Bernhard Weiland in seiner Fotoausstellung beim Bildungsverein Hannover. Quelle: Nancy Heusel

Nun ist er aufs E-Bike umgestiegen. Von Hannover führt die Fahrt, wieder in wochenweisen Etappen, an Flüssen entlang in alle Himmelsrichtungen. Und das nicht etwa auf gut ausgeschilderten Fernradwegen, sondern immer möglichst dicht am Wasser entlang. In potenziellen Überflutungsgebieten kann das auch ein schwer befahrbarer Wirtschaftsweg sein. Weiland sucht sich die Strecken per App auf dem Smartphone heraus, auch wenn das nicht immer gut funktioniert. „Ich bin auch schon auf einer Böschung gelandet,“ erzählt er. Meist verläuft die Fahrt problemlos, wie er als „Alter Mann am Fluss“ diesmal in einem Internet-Blog schildert.

Wegen Corona steht die Ausstellung nur Teilnehmern der Bildungsverein-Kurse offen. Quelle: Nancy Heusel

Gespräche ergeben sich bei dieser Tour nicht so häufig. Weiland kann Ruhe genießen. Zum Beispiel am Mittellandkanal (ausnahmsweise kein Fluss), schon kurz nach dem Start in Hannover. „Es ist keine Stille, keine Lautlosigkeit“, schreibt er von unterwegs. „Es ist die Ferne sanft hörbarer Geräusche in Verbindung mit dem leise plätschernden Wasser und dem Wind, der durch Büsche und Gräser streift. Sie sind präsent als Raumklang rundum, trennen diesen Ort von der umliegenden Welt und gleichzeitig verbinden sie ihn auf subtile Weise mit ihr.“

Zwischendurch hält er an, für Besichtigungen, zum Beispiel der Altstadt von Stade, oder um ein Geräusch wie das Gluckern des Wassers als Tonfolge aufzunehmen. Von jedem der Flüsse, die ihn einmal rund um Deutschland führen, füllt er mit einer Pipette ein paar Tropfen ab. Alle zusammen sollen irgendwann eine Flasche füllen.

Von Gabriele Schulte