Hannover

Die Bereitschaft zu helfen ist riesengroß. Hunderte Freiwillige haben sich innerhalb weniger Tage bei Hilfsorganisationen und Initiativen in Hannover gemeldet, um bedürftige Menschen in der Zeit der Corona-Krise zu unterstützen. Allein eine von Studentinnen organisierte „Einkaufshilfe Hannover“, erst seit dem Wochenende aktiv, freut sich schon über einen wahren Ansturm von Willigen. „Über 900 Helfer haben sich seit gestern bei uns gemeldet“, sagte Organisatorin Rebecca Dorsch der HAZ. Viele Studierende seien dabei, aber auch Lehrer und andere, die an ihren üblichen Arbeitsstellen zurzeit nicht zum Einsatz kämen.

Nun gehe es darum, die Hilfesuchenden zu erreichen. Erst dreimal, erzählt die Musikstudentin, seien Freiwillige bisher als Einkaufshelfer zum Einsatz gekommen. Zurzeit würden weiträumig Flyer verteilt, unter anderem an Haustüren geheftet, damit sich die Bedürftigen melden. Erreichbar ist die Gruppe unter Telefon (0178) 8314475 und per Mail unter einkaufshilfe.hannover@gmx.de.

„Jetzt haben die Leute noch die Sachen zu Hause“

Auch Johannes Meyer bei der Diakonie hat die Erfahrung gemacht, dass die Zahl der potenziellen Helfer derzeit die der Hilfesuchenden deutlich übersteigt. Für die Aktion „Nachbarschaftschallenge – Hilfe für Risikogruppen“ haben sich bisher rund 150 Helfer registrieren lassen. Weitere sind willkommen, denn zurzeit werden auch beim Diakonischen Werk Flyer gedruckt und verteilt, die die aus gesundheitlichen Gründen in ihren Wohnungen festsitzenden Senioren auf die Möglichkeit aufmerksam machen sollen, sich Lebensmittel oder Medikamente bringen zu lassen.

„Jetzt haben die Leute noch die Sachen zu Hause“, meint Meyer. „Wir nehmen an, dass es in zwei bis drei Wochen richtig losgeht.“ Helfer und Hilfsbedürftige können sich unter Telefon (0511) 3687-108 und per Mail an hilfe@dw-h.de melden. Helfer wollen zudem in den Stadtteilen gezielt Kontakt zu Senioren suchen. Die Geldübergabe bei den Einkäufen lasse sich im Übrigen unkompliziert in Briefumschlägen an der Haustür erledigen.

Akut ist der Bedarf jetzt schon bei den Wohnungslosen, und auch da packen neben den hauptberuflichen Helfern viele Ehrenamtliche an. Die Caritas hält ihren Tagestreff am Leibnizufer weiter offen, wie Leiterin Ramona Pold berichtet. „Weil andere Tagestreffs geschlossen sind, haben wir hier jetzt doppelt so viele Leute“, sagt sie. Am Dienstag seien es um die hundert Bedürftige gewesen, die sich – dank des schönen Wetters ohne Gesundheitsgefahr im Garten – einfanden und Kaffee oder Käsebrote entgegennahmen. „Wir arbeiten freiwillig weiter“, sagt Pold. Die Ehrenamtlichen würden sich mit Schutzmasken und Handschuhen schützen, auch sonst werde ganz stark auf Hygiene geachtet.

Hilfe auch bei Einsamkeit

Die hannoversche Tafel, die derzeit pausiert, brachte der Caritas zusätzliche Lebensmittel. Abends verteilten Helfer am Raschplatz vom Bus aus Nudeln mit Tomatensauce an Hungrige. Auch die nicht institutionelle Obdachlosenhilfe, wie das „Bollerwagen-Café“ hinterm Bahnhof, kümmert sich weiter, unter anderem mit Essen. „Es werden Tische als Barrieren aufgebaut“, berichtete Reinhold Fahlbusch von der Gruppe „Stimme der Ungehörten“. Als Helfer würden nur Ehrenamtliche eingesetzt, die nicht zu Risikogruppen gehören.

Die AWO-Seniorenbetreuung ist ab sofort zentral unter Telefon (0511) 21978 123 für Hilfe- und Ratsuchende ansprechbar. „Anrufer finden auch ein offenes Ohr, wenn sie Probleme mit der Einsamkeit haben“, sagt Leiterin Silke Oppenhausen. Abends werde ein Anrufbeantworter geschaltet, am Folgetag zurückgerufen. Es gebe schon jetzt viele Ehrenamtliche, die üblicherweise etwa in einer der zurzeit geschlossenen Einrichtungen tätig sind. Wer sich zusätzlich ehrenamtlich als Helfer einbringen möchte, kann sich unter derselben Telefonnummer bei der AWO melden.

Auch auf Facebook organisieren sich Nachbarschaftshilfen, beispielsweise die Gruppe Hannover-Nordstadt.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Schulte