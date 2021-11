Hinweis: Eine Warnstufe gilt, wenn zwei der drei Indikatoren fünf Tage lang festgelegte Schwellenwerte erreichen. Unabhängig davon gilt auch Warnstufe 1, wenn in einer Region die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Tagen in Folge über 50 liegt.







Region Hannover







Verlauf der 7-Tage-Inzidenz

Region Hannover

Patienten in Krankenhäusern



Niedersachsen



7-Tage-Inzidenz in Kreisen und Städten







Niedersachsen

So viel impft Niedersachsen

Niedersachsen

Diese Bundesländer haben am meisten geimpft

Niedersachsen

Diese Impfstoffe wurden in Niedersachsen verabreicht







Niedersachsen

So viele Betten in Intensivstationen sind belegt



Die Karte zeigt den prozentualen Anteil der belegten Betten an der vor Ort verfügbaren Gesamtzahl der Betten auf Intensivstationen







Niedersachsen

Anteil an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen



Die Karte zeigt den prozentualen Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Patienten auf Intensivstationen.







Deutschland



Was ist der offizielle Name des Coronavirus?

Auch wenn bei uns weiterhin meist vom Coronavirus die Rede ist - die offizielle Bezeichnung für das Sars-ähnliche Virus ist: “Sars-CoV-2”. Auch die neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus ausgelöst wird, hat einen eigenen Namen. Dieser ist: “Covid-19” und setzt sich aus “Corona Virus Disease” und der Ziffer des Jahres, in dem es zum ersten Mal auftrat, zusammen.

Verantwortlich für die Namensgebung ist die Coronavirus-Studiengruppe des Internationalen Komitees zur Taxonomie von Viren (International Committee on Taxonomy of Viruses). Vorläufig wurde das Coronavirus von Fachleuten "2019-nCoV" genannt. Die neue, offizielle Bezeichnung ist maßgeblich für die künftige wissenschaftliche Bezeichnung, etwa in Studien.

Wo hat das Coronavirus seinen Ursprung?

Sars-Cov-2 trat erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) auf. Vermutet wird, dass sich das Virus auf einem Tiermarkt der Stadt erstmals auf Menschen übertragen hat. Der betreffende Markt in Wuhan wurde inzwischen geschlossen, der Handel mit Wildtieren in ganz China vorübergehend verboten. Der Tiermarkt konnte nicht definitiv als Ursprung ausgemacht werden, da es auch zu Beginn Infizierte gegeben haben soll, die nicht mit diesem Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten.

