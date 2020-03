Das wird diese Woche in Hannover wichtig

Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil ist gelernter Jurist, doch dass er vor einem Gericht stand, ist vermutlich schon einige Zeit her. Dass er aber mal als Zeuge in einem Prozess aussagen würde, bei dem unter anderem sein Amtsnachfolger Stefan Schostok auf der Anklagebank sitzt, hätte sich der „einfache, biertrinkende Sozialdemokrat“ ( Weil über Weil) wohl nicht träumen lassen. Jetzt aber ist es soweit.

Ministerpräsident Weil sagt im Schostok-Prozess aus

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (re.) muss im Prozess aussagen, bei dem unter anderem sein Amtsnachfolger Stefan Schostok, hier links im Bild, auf der Anklagebank sitzt. Quelle: Rainer Dröse

Der Untreue-Prozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok, seinen früheren Büroleiter Frank Herbert und den ehemaligen Personaldezernenten der Stadt, Harald Härke, nähert sich dem Ende – und zum Finale erwartet das Gericht noch einmal einen prominenten Zeugen: Ministerpräsident Stephan Weil muss am Dienstag vor dem Landgericht aussagen. Weil hatte frühzeitig einen Hinweis auf unrechtmäßig gezahlte Zulagen im Rathaus erhalten und seinen Amtsnachfolger Schostok aufgefordert, das zu klären. Was genau er erfahren hatte und wie er mit Schostok kommunizierte, wird im Mittelpunkt des Verhandlungstages stehen – übrigens der letzte Tag der Beweisaufnahme. Bereits in der kommenden Woche werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern erwartet.

Göing eröffnet Vortagsbäckerei

Rund 13 Millionen Tonnen an genießbaren Lebensmitteln landen jedes Jahr in Deutschland im Müll. Ein Gutteil davon erreicht den Endverbraucher nicht mehr, sondern wird aus den Regalen genommen und entsorgt, weil es zu alt ist, um als frisch verkauft zu werden. Einige Bäckereien verkaufen deshalb „Gutes von gestern“, oft zum halben Preis. Die hannoversche Bäckerei Göing geht jetzt noch einen Schritt weiter: Sie macht eine Filiale zur Vortagsbäckerei und bietet dort alle nicht verkauften Backwaren des Vortags aus anderen Filialen an. „Der bewusste Umgang bei der Verwertung von Lebensmitteln liegt uns am Herzen“, sagt Inhaber Thomas Göing.

Erste Halal-Messe eröffnet ihre Pforten

Halal werden Lebensmittel bezeichnet, die den islamischen Religionsvorschriften entsprechen. Quelle: Klaus-Deitmar Gabbert/ picture-alliance/ dpa

Mit der „Halal Hannover“ eröffnet am 6. März die bundesweit erste große Messe überhaupt für Produkte, die islamischen Religionsvorschriften entsprechen. Rund 50 Aussteller präsentieren unter anderem Kosmetik und Halal-Lebensmittel – darunter Kamelmilchschokolade aus Dubai. Auch Oberbürgermeister Belit Onay will dort ein Grußwort sprechen. Um den Aussteller m-haditec gab es allerdings im Vorfeld Ärger, da dessen Betreiber wegen Israelfeindlichkeit und Nähe zum iranischen Regime zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Doch die Kritik, unter anderem von Michael Fürst, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde, erwirkte nichts – der Veranstalter schloss die Firma nicht aus.

Internationaler Frauentag am Sonntag in Hannover

Der feministische Rat kümmert sich in diesem Jahr um die Vorbereitung der Demo am Internationalen Frauentag. Quelle: Navid Bookani

Am Sonntag ist Internationaler Frauentag. In Hannover hat sich daher eine Demo gegen sexistische Gewalt und Diskriminierung angemeldet, die zumindest am Anfang nur aus Frauen besteht. Los geht es um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Männer dürfen sich ab 15.30 Uhr ab dem Königsworther Platz der Kundgebung anschließen. Die Veranstalter rechnen mit 1500 Teilnehmern.

Culcha Candela im Capitol

Die Band Culcha Candela besteht seit 18 Jahren. Quelle: Samantha Franson

Neun Alben in 18 Jahren haben Culcha Candela in ihrer Laufbahn veröffentlicht. Im November 2019 brachten sie mit „BESTESTE“ nun ihr zweites Best-of-Album heraus. Seit Februar 2020 sind sie auf gleichnamiger Tour unterwegs – am Montag, 2. März, im Capitol, Schwarzer Bär 2. Klassiker wie „Hamma!“, „Monsta“ oder„ Berlin City Girl“ werden Mateo, Johnny Strange, Don Cali und Chino um 20 Uhr spielen. Die Tickets kosten 44,50 Euro und sind online sowie in allen HAZ-Ticketshops erhältlich.

Hannover 96 spielt zu Hause und auswärts

Beim Training am vergangenen Donnerstag bereiteten sich die 96-Spieler auf die Partie gegen Holstein Kiel vor. Quelle: Florian Petrow

Gleich zweimal muss Hannover 96 in dieser Woche spielen: Nach der Auswärtsniederlage gegen den Tabellenersten aus Bielefeld, tritt die Mannschaft von Kenan Kocak gegen den fünften der zweiten Liga an. Am Montag, 2. März, um 20.30 Uhr misst sich Hannover 96 gegen Holstein Kiel. Für das Spiel in der Arena an der Robert-Enke-Straße 3 gibt es noch in fast allen Blöcken Tickets. Am Freitag, 6. März, spielen die Roten dann auswärts im Max-Morlock-Stadion um 18.30 Uhr in Nürnberg. Für diese Partie gibt es auch Sitz- und Stehplatzkarten. Diese kosten zwischen 15,95 und 28,60 Euro. Wer beide Veranstaltungen lieber von der Couch verfolgen möchte, kann das hier tun.

Kinderwald lädt zum Frühjahrsputz

Beim Frühlingsfest 2019 im Kinderwald im Mecklenheider Forst spielte das Wetter nicht ganz mit. Quelle: Villegas

Am Sonnabend, 7. März, veranstaltet der Kinderwald einen Kinderwaldaktionstag und öffnet seine Pforten für interessierte Kinder und Erwachsene. Gemeinsam mit den festen Gruppen des Kinderwaldes wird das Gelände gepflegt und für das neue Jahr eingerichtet - außerdem werden Führungen und eine Naturwerkstatt angeboten. Am Nachmittag gibt es Stockbrot und Kinderwaldpunsch an der Schulenburger Landstraße 331A. Der Treffpunkt ist an der Schutzhütte im Kinderwald, die Veranstaltung findet zwischen 11 und 16 Uhr statt. Es wird gebeten, Trinkbecher, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung mitzubringen. Weitere Informationen bekommen Interessierte hier.

Johannes Oerding in der Tui-Arena

Fast ausverkauft: Johannes Oerding spielt in der ZAG-Arena. Quelle: Michael Wallmueller

Fünf seiner sechs Alben sind Edelmetall-prämiert: Johannes Oerding gastiert am Sonnabend, 7. März, mit seinem im November 2019 veröffentlichten Album „Konturen“ in der Tui-Arena an der Expo Plaza 7. Ab 19.30 Uhr beginnt die Show, Einlass ist ab 18 Uhr. Es gibt noch wenige Restkarten. Diese kosten 41 Euro und sind in allen HAZ-Ticketshops erhältlich.

Abgesagt: Peter Maffay & Band in der Tui-Arena

Peter Maffay muss seine Tournee vorerst abbrechen. Quelle: Frank Wilde

Sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert Peter Maffay mit einer großen Hallentour – und am Dienstag, 3. März, wollte der erfolgreiche Rocker auch in die Tui-Arena nach Hannover kommen. Am Sonntag aber kam die Absage: Weil zwei seiner Bandmitglieder erkrankt sind, muss Maffay die restlichen Konzerte seiner Tour – und damit auch seinen Auftritt in Hannover – verschieben. „Wir holen alle Konzerte im Sommer nach“, versprach der Sänger. Die Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

