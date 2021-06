Hannover

In Hannovers Innenstadt ist am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr ein Mann erschossen worden. Die Polizei sucht nach der Tat an der Kreuzung Herschelstraße/Weidendamm/Arndtstraße nach eigenen Angaben mehrere mutmaßliche Täter, die flüchtig sind. Die Beamten haben die Kreuzung weiträumig gesperrt. Der Verkehr rund um den Tatort ist zum Erliegen gekommen.

Zu sehen sind an der Kreuzung derzeit ein weißer Mercedes mit Kennzeichen aus Donauwörth in Bayern sowie ein schwarzer Porsche Cayenne aus Hannover, die beide Einschusslöcher in der Windschutzscheibe aufweisen. Beide werden von bewaffneten Polizisten bewacht. Die Leiche des erschossenen Mannes liegt auf der Straße. Zu Identität oder Alter des Mannes kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Der Tatort an der Kreuzung Weidendamm/Arndtstraße ist weiträumig abgesperrt. Quelle: Samantha Franson

Von Tobias Morchner