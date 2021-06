Hannover

Kühle Getränke und leckeres Essen unter freiem Himmel: Zum Sommer gehören Besuche im Biergarten einfach dazu. In ganz Hannover und auch im Umland gibt es viele Lokale, die einen Besuch wert sind. Doch was ist trotz der Corona-Lockerungen zu beachten?

Keine Testpflicht mehr

Ein Besuch im Biergarten ist seit Freitag, 4. Juni, unkomplizierter geworden. Hintergrund sind die sinkenden Inzidenzwerte bei uns in der Region. Seit rund einer Woche ist dieser wichtige Wert nun schon niedriger als 35. Das bedeutet neue Lockerungen, die die Region bereits in einer neuen Allgemeinverfügung umgesetzt hat. So ist der Besuch in der Gastronomie – und damit auch in Biergärten – wieder relativ normal möglich.

Weder in der Außen-, noch in der Innengastronomie gibt es noch eine Testpflicht. Sie können also einfach spontan auch ohne negativen Corona-Test ein Lokal Ihrer Wahl besuchen. Bei der Innengastronomie gilt eine Maskenpflicht, solange bis Sie am Sitzplatz sind. Sowohl in der Innen-, als auch in der Außengastronomie müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben. Das kann analog auf Zetteln geschehen, so wie bereits im vergangenen Jahr. Sie können aber auch Apps wie die Luca-App nutzen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ansonsten steht einem Besuch im Biergarten nichts mehr im Weg. Einen großen Überblick mit vielen Biergärten bei uns in der Region finden Sie hier. Dort gibt es auch eine Karte mit einer praktischen Übersicht verschiedener Lokale.

Von Maximilian Hett