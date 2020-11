Hannover

Die Weinlieferung, die ein paar Wochen vor der Weinverkostung eintrifft, ist schon ein wenig geheimnisumwittert: Drei Flaschen befinden sich im Karton, lediglich etikettiert mit den Ziffern 1, 2 und 3. Es sind zwei Rotweine und ein Weißwein aus Europa, mehr Infos gibt es dazu nicht. Und so soll es sein. Der Hamburger Online-Weinhandel „Wein am Limit“ hat zu einer Online-Blindverkostung (65 Euro/Einheit) eingeladen, die Königsdisziplin in der Weinkunde. Nicht umsonst setzt Moderator – oder Vinotainer, wie er sich selbst gerne nennt – Hendrik Thoma in den Wochen zuvor ein paar humorvolle Posts ab, in denen er seine Nervosität zum Ausdruck bringt. Auch er weiß nicht, was sich in den Flaschen befindet. Und für einen ausgewiesenen Experten liegt eine Blamage allemal näher, als für einen leidenschaftlichen Autodidakten.

Digitaler Sommelier mit entwaffnendem Humor

Wobei Thoma auch wie ein Typ wirkt, der sich herzhaft lachend und mit erhobenem Haupt blamieren würde. Seit vielen Jahren ist der digitale Sommelier schließlich dabei, mit entwaffnendem Humor und purer Genusslust die Luft aus der oftmals aufgeblasenen Weinszene zu lassen. Wer könnte es besser als er? Er ist zertifizierter Master Sommelier, die mitunter anspruchsvollste Qualifikation in dieser Branche. Jahrelang war er Chef-Sommelier im Hamburger Louis C. Jacob. Er schrieb Artikel für „ Welt am Sonntag“ oder den „Feinschmecker“. Und entdeckte nebenbei seine Liebe für Videoblogs, in denen er vor laufender Kamera Weine verkostet, Winzer interviewt oder sogar plaudernd Leergut entsorgt: Seine Serie „Make your Altglascontainer great again“ wurde erst kürzlich vom Schlemmer Atlas als bestes Onlineentertainment des Jahres ausgezeichnet.

„Ein Maul von Kirsch- und Holundersaft“

So treffen sich also an einem Freitagabend knapp 100 Teilnehmer, einzeln oder in geselliger Runde, zu der Blindverkostung. Da gibt es Volkers und Marvins, Reginas und Tinas, die vor ihren Rechnern in Hannover, Karlsruhe oder sogar auf Mallorca sitzen. Alle haben dieselben Weine vor sich. Mit dabei ist außerdem der bekannte Weinkritiker Stephan Reinhardt, der sich mit Thoma in den folgenden zwei Stunden die Moderation teilt. Die Teilnehmer können derweil mittels eigener Verkostungsnotizen mitraten, sich über den Chat einbringen oder einfach entspannt zurücklehnen und den spannenden Experten-Dialogen folgen, auch und vor allem, weil die Männer über weite Strecken ohne überzeichnete Fachsprache auskommen. Sie verkneifen sich überkandidelte Beschreibungen wie „vertikale Säurestruktur“ oder „feingliedrige Tanningerüste“, sondern lassen einen Wein einfach auch mal „ein Maul von Kirsch- und Holundersaft“ haben.

Beeindruckend kombiniert

Thoma bedient sich auch amüsanter Vergleiche, wenn er etwa erklärt, dass man bei einer Blindverkostung wie Sherlock Holmes vorgehen müsse, nach kleinen Hinweisen im Wein suchen und Schlüsse daraus ziehen. Denn genau das tun die beiden Experten: Der Weißwein wird zuerst nach seinem Erscheinungsbild (Klarheit, Farbe oder Viskosität), dann nach seinem Geruch (Aromen, Alter oder Fehlnoten) und dann nach seinem Geschmack (Süße, Säure oder Gerbstoffe) beurteilt. Thoma will Steinobst und frische Kräuter erkennen, Reinhardt reifes Lesegut, worauf die reife Säure schließen ließe. Beide sind sich einig, dass der Wein aus einem kühlen Klima stammt. So sieben die Experten nach und nach aus, ordnen ihre Sinneseindrücke zu und einigen sich nach einer halben Stunde Diskussion nicht nur auf einen Silvaner aus Franken, sondern tippen auch gleich auf das Weingut am Stein. Beeindruckend kombiniert: Es ist ein Volltreffer.

„Wer viel gereist ist, erkennt eine Landschaft im Wein“

Echtes Highlight ist, dass das Geheimnis gelüftet wird, indem der Winzer persönlich hinzugeschaltet wird. Spielerisch schöpft das Unternehmen also die Möglichkeiten aus, die eine digitale Umsetzung eines solchen Events bietet. Zu den jeweiligen Weinen werden sogar die Umfrageergebnisse der Kursteilnehmer eingeblendet, die den zweiten Wein (einen österreichischen Blaufränkisch) übrigens besser erraten als die beiden Experten. Erst den dritten Tropfen können Thoma und Reinhardt dann wieder korrekt zuordnen: Mittelitalien, Toskana, Chianti. „Wer viel gereist ist, erkennt eine Landschaft im Wein“, ist Reinhardt überzeugt. Welchen Aufwand das Unternehmen für die Verkostung betrieben hat, lässt sich an diesem Wein aufzeigen: Da auf den Korken der Namen des Weinguts Candialle steht, musste die Winzerin Josephin Cramer die Flaschen speziell für die Blindverkostung neu pfropfen, wie sie selbst nach der Auflösung erzählt. Wir tippen bei dem wunderbar tiefgründigen Tropfen übrigens auf einen Spanier … was wir den beiden Detektiven lieber verschweigen. Später vernichten wir auch noch die Beweise. Genussvoll analog.

Von Hannes Finkbeiner