Hannover

Sonnabendmittag in einem gehobenen Bistro in Zentrumsnähe. Wir haben schon unsere Vorspeisen vor uns, unsere beiden Söhne (5 und 1) machen sich über Schnitzel mit Pommes und Tagliatelle mit Tomatensoße her. Zwei Gerichte von der Kinderkarte. Es ist nämlich ein kinderfreundlicher Betrieb. Das beweist nicht nur der ordentliche Kinderstuhl aus Holz oder die Malstifte, die uns gebracht werden, auch das überaus höfliche Personal ist unseren Kindern zugewandt. Oder um es vielleicht noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Es ist nicht so, dass wir unsere Kinder aus einem egozentrischem Hedonismus heraus am späten Abend in ein Gourmetrestaurant geschleppt haben, in dem man für junge Gäste nur Naserümpfen übrig hat und der Koch nicht mehr auf der Pfanne hat, als Kindern ein paar Gänseleberwurstbrote zu schmieren.

„Bommes, Bommes, Bommes, Mama, Papa, Bommes“

Als neben uns drei ältere Herrschaften platziert werden, zwei Damen, ein Herr, ist unser Jüngster gerade satt und kommunikationsfreudig. Erst heute hat er das Wort Pommes gelernt und wiederholt es in Endlosschleife: „Bommes, Bommes, Bommes, Mama, Papa, Bommes“. Als er mit seiner Gabel auf den Tisch klopft, sagen wir, er solle es bitte lassen. Als er noch mal klopft, räumen wir alles in seinem Umfeld weg, geben ihm Pixi-Büchlein, die ihn aber nur wenige Minuten befrieden. Kaum stehen unsere Hauptgänge am Tisch, will er raus aus dem Stuhl. Wir wechseln uns also beim Essen ab, gehen immer wieder mit ihm durch den Raum spazieren. Als er dabei einmal gegen die Fensterscheibe klopft, entschließen wir, auf ein Dessert zu verzichten – auch wegen des Nebentischs.

Mit einem ernsten Blick abgestraft

Fast jedes Geräusch unserer Söhne, ob laut oder leise, ja jede schelle Bewegung, wird kommentiert. Sogar als der Kleinste herzerwärmend kichert, als er sich in einem Spiegel erblickt, wird er mit einem ernsten Blick abgestraft. Bis zu dem Punkt, als eine Dame spöttisch-tuschelnd in ihre Tischrunde fragt, ob es für „dieses Kind“ keine Kita gebe, in die man es bringen könne. Nein, das muss man sich als Eltern nicht bieten lassen. Wir bezahlen, ziehen unsere Jacken an, als meine Partnerin mit meinen Söhnen schon draußen ist, gehe ich an den Tisch. Ich entschuldige mich für das Verhalten meines Sohns, füge an, dass er erst eineinhalb Jahre alt ist und vieles noch lernen muss. Einerseits. Andererseits befänden wir uns auf kinderfreundlichem Terrain, weswegen die Kommentare, die wir uns anhören mussten, eine Unverschämtheit gewesen seien.

Kein Hackbällchen-Pingpong auf dem Tisch

Eine der Damen braust auf, sie erklärt, dass ihre „Eltern immer darauf geachtet hätten, dass sie sich ordentlich benehmen würde.“ Dass man am Nebentisch nicht lautstark über andere Gäste lästert, haben ihre Eltern im Anstandsdrill wohl vergessen. Aber darum geht es hier auch nicht, sondern um diese beispielhafte Situation, die ich schon unzählige Male erlebt habe. Nicht als Vater (das war zugegebenermaßen das erste Mal), aber als Kellner. Ich habe eine Lehre zum Restaurantfachmann in einem Ferien- und Familienhotel gemacht, wo diese Konflikte immer mal wieder auftraten. Sofern die Eltern kein Hackbällchen-Pingpong auf dem Tisch duldeten, blieb mir als Angestelltem nicht viel anderes übrig, als so diskret wie möglich, so viel Raum wie möglich zwischen die Parteien zu bringen, sprich: einen anderen Tisch anzubieten.

Loblied auf andere Länder

In diesen Momenten habe ich mich aber doch häufig dabei erwischt, wie ich ein Loblied auf andere Länder sang. Beziehungsweise summte, im Restaurant kann man ja nicht singen. Auf Spanien etwa, Portugal oder vor allem auch Italien, wo viele Restaurants und Gaststätten ein quirliges, lebhaftes Zentrum sind, ein Ort, wo das Leben zu toben hat. Wo man hingeht, um in Gesellschaft zu sein und man das Gefühl hat, das Lokal ist Herztod, wenn nicht wenigstens ein paar Kinder unter den Tischen sitzen. Wo die Fenster sperrangelweit offen stehen, damit man mitbekommt, was draußen los ist und umgekehrt. Die meisten Restaurants sind dort eben keine Isolierstationen, sondern ein Ort der Freude und Teil des öffentlichen Lebens – daran kann man Kinder nicht früh genug teilhaben lassen.

Höfliches Gespräch über den Tischrand hinweg

Zumal man sich solchen unangenehmen Situationen, wie wir sie erlebten, auch entschieden entgegenstellen muss. Auch erwachsene Gäste sollten sich zu benehmen wissen, es gibt schließlich genug Reaktionsmöglichkeiten. Mir sind aus meiner aktiven Zeit drei ältere Frauen in Erinnerung geblieben, die erste nahm mit ihrem Mann neben einer größeren Familie Platz, wandte sich nach wenigen Minuten an die Eltern und erkundigte sich, ob sie es als unhöflich empfinden würden, wenn sie und ihr Mann den Tisch wechseln würden – sie habe Hörgeräte und es sei ihr unmöglich Umgebungsgeräusche auszublenden. Eine andere Frau erkundigte sich herzlich nach dem Alter der Kinder und verwies mit Augenzwinkern auf ihre Lebhaftigkeit. Die Eltern (die in solchen Situationen ja auch mal einen Tunnelblick haben) waren plötzlich auf den Nebentisch sensibilisiert, und schafften es, den Lärmpegel auf ein Mindestmaß zu senken. Eine dritte Frau bot gar an, ein quengelndes Kind ans Dessertbüfett mitzunehmen, damit die Eltern einen Moment in Ruhe essen könnten.

Alle drei Situationen begannen übrigens mit einem höflichen Gespräch über den Tischrand hinweg.

Lesen Sie auch

Von Hannes Finkbeiner