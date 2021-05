Hannover

Es ist ein legendär großer Schluck Bier, den ich mir zum Auftakt an diesem Sonntagmittag gönne. Das hat Gründe: Erstens fühlt sich der erste Restaurantbesuch seit November wie ein richtiges Spektakel an. Zweitens handelt es sich bei dem Bier um ein mild-süffiges Benediktiner vom Fass (0,5 Liter, 5 Euro), eines meiner Lieblingsbiere. Und drittens sitze ich mit meiner Familie bei herrlichem Wetter auf der Terrasse des Thaers Wirtshaus in Celle. Dabei war die Vorhersage im Vorfeld anhaltend pessimistisch, sodass wir vorsichtshalber unsere beiden Buben in Lagen aus Shirts, Pullovern, Regenjacken, Mützen und Schals verpackt haben. Und jetzt: Sonnenschein.

Rustikaler Wirtshausstil

Als dann das Essen kommt, ist auch der Corona-Schnelltest am Restauranteingang vergessen, bei dem wir uns vor den Augen der Servicekraft mit einem Wattestäbchen in der Nase wühlen mussten. Der Gang vorab zum Testcenter ist also vielleicht die bessere Wahl. Sei’s drum, jetzt wird gefuttert. Ein knuspriger Flammkuchen (14,50 Euro) etwa, belegt mit Spargel, Schinken und (etwas zu viel) Fertighollandaise. Toll die Currywurst vom Havelländer Apfelschwein (11,50 Euro) in hausgemachter, süß-fruchtiger Tomatensoße. Dazu bestellen wir anstatt Kartoffelecken sehr gute Knoblauchfritten. Und die saftigen Schweinlendchen (20,50 Euro) liegen auf Rahmchampignons, dazu gibt es Bratkartoffeln mit viel Zwiebeln und Speck. Rustikaler Wirtshausstil eben.

In puncto Gastlichkeit bereits auf Hochtouren

Den Dramamoment des Mittags verursacht nur das Original Wiener Schnitzel (22,90 Euro). Es ist nämlich Grünzeug drauf. Und unser Erstgeborener hasst Grünzeug und teilt uns (und den übrigen Gästen) diese Abneigung mit einem beherzten Kreischen mit. Also alles wieder beim Alten. Das Schnitzel wird nachher sogar von der Karte genommen. Nicht wegen des Grünzeugs natürlich. Wegen des trockenen, platt geklopften Scheibchen Kalbfleisch, das da zwischen zwei Schichten krümeliger Panierung steckte. Wir essen nur wenig davon. Die Servicekraft nimmt das sofort zur Kenntnis und storniert die Bestellung umgehend. In der Küche muss man hier also noch etwas in Form kommen, in puncto Gastlichkeit ist man bereits auf Hochtouren.

Überzeugt innen mit dichter Teigfüllung und außen mit goldbrauner Kruste – der Kaiserschmarrn im Thaers. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Was glauben Sie, was wir alles können!“

Was meint eigentlich Betriebsleiter Michael Leipholz zum Neustart? „Wir nehmen die Auflagen so hin“, sagt er schulterzuckend, als er einmal an unseren Tisch kommt. Dann funkeln plötzlich seine Augen über den Mundschutz hinweg: „Aber wir sind Gastronomen, was glauben Sie, was wir alles können!” Dem stimmen wir nicht nur zu, wir möchten anfügen: Nicht nur in Celle, Herr Leipholz, bei uns in Hannover auch! Und wer an diesem langen Wochenende einen Ausflug Richtung Osten plant, tut gut daran zum Beispiel in Braunschweig zu stoppen. Ja. Braunschweig. Genauer: Im Mono (www.mono-restaurant.com) ist das beste Sushi im Radius von 150 Kilometer zur Mitnahme zu bekommen, es ist allerdings nur am Sonnabend geöffnet.

Lesen Sie auch Essen & Trinken in Hannover: Hier finden Sie weitere Kostproben

Das ganze Wochenende über wird in der Löwenstadt im Troja (www.trojacaferestaurant.com) mehr als ordentliches anatolisches Essen serviert. Wir schwärmen für die hausgemachten, lauwarmen Weinblätter (6,50 Euro), die gebratenen Sardinen (11,50 Euro) oder die Lammspieße auf Joghurt-Knoblauchsoße (17,50 Euro). Wen es nach Westen gen Steinhuder Meer zieht, findet in der Kürbisscheune in Hagenburg (www.kuerbisscheune.de) eine gute Anlaufstelle. Reservierung ist wie überall anzuraten. Im Hofladen gibt es alles, was das Genießerherz begehrt, dazu lockt ein überdachter Außenbereich, in dem allerhand deftige Gerichte serviert werden. Wir probieren vier Kuchen: Dinkel-Kirsch, Schokotarte, Käsekuchen mit luftigem Baiser oder Eierschecke mit Mohn (2,90 bis 3,20 Euro). Einer ist besser als der andere.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fast alles beim Alten

Nur die südliche Hemisphäre bleibt auf unserer Sonntagstour nur vage Planung. Zwar soll das Hofcafé Domäne Marienburg in Hildesheim hervorragend sein und stand fett unterstrichen auf unserer Liste, aber anscheinend müssen auch wir uns erst einmal wieder warm machen. Auch ein Magen will erst einmal gedehnt werden. Nach dem Kaiserschmarrn (9,50 Euro) im Thaers, der innen mit dichter Teigfüllung besticht, außen mit goldbrauner, butterschillernder Kruste, sind wir jedenfalls pappsatt und nippen selig an einem doppelten Espresso (4 Euro). Die Burschen sind da längst auf der Terrasse unterwegs. Mama und Papa sind ihnen abwechselnd auf den Fersen. Es ist wirklich wieder alles beim Alten. Fast.

Kontakt:

Thaers Wirtshaus Thaerplatz 1 29221 Celle

Telefon: (05141) 919423

E-Mail: m.leipholz@thaers.de

Internet: www.thaers.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12 bis 23 Uhr

Von Hannes Finkbeiner