Hannover

Die Geschichte endet mit einem Apfel, mit dem ich meine Fastenwoche breche. In diesem Jahr nach sieben Tagen, an denen ich nichts gegessen habe. Seit ich zwanzig bin, mache ich das immer mal wieder – mittlerweile jährlich. Und trotzdem muss ich jedes Mal lachen, wenn ich mir am Ende den Apfel ansehe. Das hat mit meinen Fastenanfängen zu tun. Ich habe mir damals Fachliteratur besorgt, ein Buch, das sich an der Buchinger-Methode orientierte, aber die Autoren pflegten einen sehr esoterischen Zungenschlag. Sinngemäß stand da zum Fastenbrechen: „Sie haben es geschafft, haben die Woche hinter sich gebracht (…). Betrachten Sie aber zunächst den Apfel (...) fassen Sie ihn an, fühlen seine einzigartige Perfektion (…) seien Sie stolz, auf das, was Sie geleistet haben.“ Und ich dachte: Behalt deinen ollen Apfel, ich will einen Wurstsalat mit Bratkartoffeln, dazu zwei Pils und danach ein Eis mit heißen Himbeeren.

„Behalt deinen ollen Apfel, ich will einen Wurstsalat mit Bratkartoffeln“: HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Quelle: privat

Anzeige

Aufbautage mit Obst, Suppe, Salat

Vielleicht hat es deswegen anfänglich mit der längerfristigen Gewichtsregulierung nicht geklappt. Mit 81,5 Kilogramm bin ich dieses Mal auf die Waage gestiegen, sieben Tage später mit 76,1 Kilogramm wieder runter. Dann folgt die zweite Hürde: Aufbautage mit Obst, Suppe, Salat. Kein Fleisch, kein Alkohol, kein Schokokuchen.

Das Fest des Wiederessens fällt damit etwas weniger rauschend aus, aber dafür erhalte ich mir etwas länger diesen eigentümlichen Gemütszustand, der bei mir nach drei, vier Tagen des Fastens eintritt und mich mittlerweile sogar die Tiefen der Fastenwoche gerne in Kauf nehmen lässt. Ich fühle mich plötzlich gesund und erholt, bekomme auch wieder die eine oder andere Hose besser zu, aber das Schönste ist: Sorgen schrumpfen zu einer absehbaren Größe, der Alltagsstress wird Nebensache, und manchmal erlebe ich diese erhabene Klarheit, mit der mir alles leichter fällt – nach drei Tagen, wohlgemerkt.

Appetit – keinen Hunger

Die Anfangsphase ist nämlich meist etwas mühsam. Hunger habe ich nach der Umstellungsphase zwar nicht mehr, in manchen Jahren plagen mich aber am zweiten Tag oft Kopfschmerzen. Ich bin müde und mürrisch.

Was ich auch noch nicht erlebt habe, ist dieser monstermäßige Energieschub. Manche Fastende berichten nämlich, dass sie nach einer gewissen Zeit nur noch mit wenigen Stunden Schlaf auskommen. Ist bei mir nicht so. An manchen Morgen fühle ich mich sogar, als hätte mich jemand über Nacht ins Bett betoniert. Ich brauche eine halbe Stunde, um in Gang zu kommen. Und die Nachmittage sind blöd. Eigentlich immer. Danach kann ich den Wecker stellen. Um drei werde ich müde, und die Woche kommt mir unerträglich lang vor. Ich bin genervt, frage mich, warum ich mir das alljährlich antue, und ich habe Appetit – keinen Hunger, Appetit. Gott.

Erlaubt beim Fasten sind Wasser, Tee oder Säfte. Quelle: Foto: Franziska Gabbert

Auf einen Schlag wird mir plötzlich die Tragödie klar, dass es mehr Wein auf der Welt gibt, als ich jemals in meinem Leben probieren könnte. Mir wird die Heiligkeit eines simplen Bauernbrots dick mit Butter bestrichen bewusst. Dieses Jahr stand am dritten Fastentag auch meine italienische Schwiegermutter vor der Tür. In der Hand eine Lasagne für die Kinder, die ich im Ofen zubereiten sollte. Der Duft nach knusprigem und geschmolzenem Käse durchzog kurz darauf unsere Wohnung, und ich musste das Weite suchen, verlegte meinen späten Abendspaziergang nach vorne.

Mache ich jeden Tag der Fastenzeit: Ich fülle einen Brennnesseltee in einen To-go-Becher, suche mir gute Musik aus und gehe eine Stunde an die frische Luft. Da bin ich dann sehr bei mir selbst. Ein Seelenlockdown sozusagen. Und irgendwann finde ich mich dann auch an einem Supermarktregal mit Marmelade wieder. Das Butterbrot bleibt nicht ewig heilig.

Tipps von der Expertin: Interview mit Verena Buchinger-Kähler von der Buchinger Fastenklinik in Bad Pyrmont

Seit 2016 leitet Dr. med. Verena Buchinger-Kähler, Urenkelin von Otto Buchinger, dem Begründer der gleichnamigen Fastenmethode, die Buchinger Fastenklinik in Bad Pyrmont. Quelle: privat

Frau Dr. Buchinger, wie entstand die Fastenmethode Ihres Uropas Otto Buchinger?

Mein Urgroßvater war Hilfesuchender. Er litt an Gelenkrheuma, doch nichts aus der Schulmedizin half ihm. Deswegen probierte er alternative Methoden aus, darunter ein sehr ursprüngliches Wasserfasten über 19 Tage. Am Ende hatte er sogar eine Fastenkrise mit Schüttelfrost. Wahrscheinlich hatte er eine Elektrolyt-Entgleisung, es war damals eben nur eine Erfahrungswissenschaft. Danach war er beinahe symptomfrei, weswegen er begann, die Therapie weiter zu erforschen und zu entwickeln.

Wie sieht die Buchinger-Methode aus?

Kurz gesagt steht am Anfang des Buchinger-Heilfastens ein Entlastungstag, es folgt das Abführen, also das Anregen der Ausscheidungsvorgänge, und schließlich eine niederkalorische Trinkdiät, mit Kräutertees, Gemüsebrühen und Wasser für eine bestimmte Zeit. Es ist also der zeitbegrenzte Verzicht auf feste Nahrung. So wichtig wie die Fastenphase ist auch der sanfte Kostaufbau im Anschluss. Die Buchinger-Methode ist heute jedoch ein ganzheitliches Konzept aus den Elementen Ernährungstherapie, Bewegung und Kontemplation. Der integrative Ansatz verbindet Schulmedizin mit anerkannten Naturheilverfahren

„Gesundheit ist kein Gott gegebenes Gut“

Wem hilft das Fasten?

Gesundheit ist kein Gott gegebenes Gut, man muss sich darum bemühen. Deswegen ist Prävention ein Grundpfeiler, aber Fasten kann auch bei Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes helfen, kann Bluthochdruck und Gelenkerkrankungen wie Rheuma und Arthrose lindern. Es kann bei entzündlichen Magen-Darm-Leiden, Allergien oder Hauterkrankungen wie Neurodermitis helfen, aber kann unter Umständen auch bei Burnout bis bin zu leichten bis mittleren Depressionen eingesetzt werden.

Wem ist abzuraten?

Es muss ein freiwilliger Verzicht sein. Menschen, die an Epilepsie oder Schizophrenie leiden, oder Magersucht oder Bulimie in der Vorgeschichte haben, würde ich dringend abraten. Bei fortgeschritten Tumorleiden sollte nicht gefastet werden. Auch Menschen, die Medikamente nehmen oder Vorerkrankungen haben, sollten sich zuerst beraten lassen. Schwangere oder Stillende sollten auch nicht fasten. Beim Alter ziehen wir eine Linie bei 80 Jahren (ohne Fastenerfahrung), aber das ist sehr individuell zu betrachten.

Sollte man alleine oder unter ärztlicher Aufsicht fasten?

Wenn man gesund ist, dann sehe ich kein Problem darin, alleine zu fasten – sofern es sich im Rahmen von fünf bis sieben Tagen bewegt. Wenn man eine psychosoziale Komponente braucht, ein Gruppengefühl haben möchte, ist es aber sicher sinnvoll, dazu in eine Klinik zu gehen. Je nachdem kann auch ein Mischkonzept von begleitendem Fasten mit einem Arzt sinnvoll sein, der vorab und währenddessen Blutdruck, Blutzucker, Elektrolyte usw. überprüft. Die Ärzte und Therapeuten geben Impulse und begleiten fachmännisch und medizinisch den Prozess – in der Klinik wird das Heilfasten sehr umfänglich betreut und geht über den reinen Nahrungsverzicht weit hinaus. Außerdem genießen die Patienten den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf das Fasten konzentrieren können und vom Loslassen sehr profitieren, körperlich und mental.

„Zellschrott wird entsorgt“

Was passiert im Körper während dieser Zeit?

Die ersten drei Tage findet ein Glukose-Keton-Switch statt. Da fühlt man sich oft schlapp und verstimmt, die Umstellung ist anstrengend. Normalerweise bezieht der Körper eben seine Energie aus Zucker. Der Speicher ist nach Fastenstart aber bald aufgebraucht. Nach einer kurzen Proteinphase wird die Energie dann aus Fettgewebe bezogen. Das ist großartig, denn es werden Ketonkörper verbrannt, die im Körper antientzündlich wirken. Überdurchschnittliches Wasser wird ausgeschieden. Blutgefäße erweitern sich, auch im Gehirn. Cholesterinwerte verbessern sich. Der Blutzuckerspiegel sinkt, manchmal auch das Schlafbedürfnis. Was man in der Zelle sehen würde, ist, dass ein Zellreinigungsprogramm angeworfen wird. Kurz gesagt: Zellschrott wird entsorgt. Fasten ist sicher eine Herausforderung und trifft den Menschen auch in seiner Körper-Geist-Seele-Einheit. Was nach einer gewissen Zeit zu beobachten ist: Die Menschen sind mehr bei sich. Sie werden empfänglicher für das, was wichtig ist. Das Sein wird reduziert auf das Wesentliche, und man wird von einer wunderbaren Klarheit beschlichen. Die Laune steigt. Nennt sich Fastenhoch.

Ist Fasten als reine Methode zur Gewichtsreduktion sinnvoll?

Auch wenn das Heilfasten viel mehr bietet als die reine Gewichtsreduktion ist es auch dafür sehr sinnvoll. Der Erfolg hängt aber maßgeblich mit den Aufbautagen zusammen. In der Klinik starten wir sehr, sehr langsam und kontrolliert, beginnen mit 600 Kalorien am Tag, es folgen 800 und 1000, dann bleiben wir einige Tage auf dieser Stufe. Was man zu Hause tun kann, ist intensiv zu kauen und auf sich zu hören, denn bis das Sättigungshormon ausgeschüttet wird, dauert es bis zu zwanzig Minuten – in der Zeit kann man verdammt viel essen!

Von Hannes Finkbeiner