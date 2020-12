Hannover

Manchmal möchte man seine Weihnachtsgeschenke noch etwas anhübschen und in den letzten Tagen vorm Fest um einen kleinen Gaumenschmeichler erweitern. Dafür gibt es in der Stadt und auch im Umland einige Köstlichkeiten zu entdecken.

Das Teehaus Seeger hat nicht nur allerhand Tee- sondern auch tolle Schokoladenspezialitäten zu bieten, die bequem im Internet (www.tee-seeger.de) bestellt werden können. Darunter ist ein schönes Sortiment an handgefertigten Gemeiner Schokoladen (4,50 Euro). Gut sind die Sorten Tonkabohne, leicht salzige Macadamia oder, etwas ausgefallener, Limone mit knisternder Knallbrause. Unser Favorit ist das Kakaokonfekt von Goufrais (250 Gramm für 9,80 Euro). Das sind kleine, gugelhupfförmige Schokoladenpralinen – leicht gekühlt ein echter Genuss! Geöffnet ist die Filiale in der Karmarschstraße 37–39 auch im Lockdown bis zum 23. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Auch bei Tee Seeger gibt es edle Schokoladen. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Exklusivste Schokoladenspezialitäten bietet auch Chocolats de luxe. Das ist ein Onlinehandel (www.chocolats-de-luxe.de) mit Sitz im Helmkehof (Helmkestr. 5A, dritter Stock, kein Fahrstuhl). Das Geschäft bietet derzeit die Möglichkeit von Bestellung und Abholung nach individueller Rücksprache sowie natürlich den reinen Postversand an. Es gibt Schokoladen von Meistern ihres Fachs, dem Taiwanesen Fu Wan (Tafel rund 13 Euro) oder dem Dänen Friis Holm (Tafel für rund 10 Euro) zu erstehen. Köstliche vegane Pralinen von Bernsteinzimmer (neun Stück für 15,90 Euro) sind ebenfalls im Angebot – ein saftiger Preis, den wir aber allein für das grandiose Nougat-Praliné mit karamellisierter Pekannuss bezahlen würden. Perfekt für Regionalpatrioten ist die (allerdings in Bayern hergestellte) Lüttje-Lage-Schokolade (8,20 Euro) mit einer Füllung aus Bier- und Korncreme.

Köstliche Baumkuchenspitzen, von Hand gefertigt. Das bietet die Konditorei Kreipe. Natalie Bänsch und Kurt Gasser stellen die Spezialität her. Quelle: Samantha Franson

Bei der angeblich weltbesten Haselnusscreme strecken allerdings sogar wir die Flügel. Der Luxusbrotaufstrich „+55 Crema di Nocciola“ von Guido Castagna ist zwar aus besten Piemonteser Haselnüssen gefertigt, aber 500 Gramm kosten stattliche 39 Euro. Das Geld investieren wir lieber in die Konditorei Kreipe (www.konditorei-kreipe.de). Die hervorragenden Baumkuchen werden über offenem Feuer in Handarbeit herstellt. Umhüllt wird das Gebäck daraufhin nicht mit 0815-Kuvertüre, sondern mit dunkler, heller oder weißer Valrhona-Schokolade, die S-Klasse unter den Edelkakaoerzeugnissen. S-Klasse, nicht Maybach. Die Baumkuchen gibt es als Torte, Ringe, Ziegel oder auch Spitzen (5,60 Euro bis 56 Euro). Bestellt werden kann im Internet. Doch auch die Filialen sind geöffnet – in der Rathenaustraße 12 bis zum 23. Dezember von 8.30 bis 17 Uhr und in der Sedanstraße 36 von 10 bis 17 Uhr. Heiligabend sind beide Niederlassungen von 8.30 bis 14 geöffnet, am zweiten Weihnachtstag nur die in der Sedanstraße von 12 bis 17 Uhr. Im Stadtgebiet Hannover wird auch ausgeliefert (15 Euro).

Große Auswahl an guten Dingen: Der Lebensmittelverkauf im La Rock. Quelle: Samantha Franson

Zum Fest hat auch der emsige Marmeladenkocher Wolfgang Buck aus Wunstorf sein Sortiment weihnachtlich aufgerüstet: Auf seiner Internetseite (www.dermarmeladenkocher.de) gibt es etwa „Sahnige Orangenverführung“, „Glühwein-Zwetschgen-Marmelade“ oder auch „Zimt-Apfel mit Rumrosinen“ (je 3,95 Euro) zu bestellen. Essigsorten, Gewürzsalze oder herzhafte Chutneys stellt auch Angela Borges her, die ihre Spezialitäten unter anderem über die Internetseite (www.angelas-garten.de) vertreibt. Wir probieren ein ordentliches Pfefferkirsch-Chutney (3,50 Euro), das leicht harzig schmeckt (mit Kubeben-Pfeffer zubereitet?) und mit einem Braten oder auch kräftigen Käsesorten harmoniert. Erwerben lässt sich das Schmankerl auch im Restaurant La Rock in der Voßstraße 51. Dort hat Betreiber Frank Ochotta im Lockdown zusätzlich zum Speiseangebot zum Mitnehmen kurzerhand noch einen Delikatessenhandel eingerichtet, wo Kollegen und Lieferanten ihre Waren anbieten. Geöffnet ist bis zum zweiten Weihnachtstag von 12 bis 18 Uhr.

Ronny Spaniel bietet zusammen mit Frank Ochotta im La Rock Delikatessen zum Mitnehmen an. Quelle: Samantha Franson

Oder kennen Sie schon Hannover Gin? Der Laden am Weidendamm hat einen Onlineshop (www.hannover-gin.de). Wir mögen die Gin-Variante mit Kornelkirschen und Vanille, die wunderbar die feine Süße und das Aroma der Zutaten transportiert, ohne dabei zu üppig oder gar klebrig-süß zu sein – der Brand ist auch leicht gekühlt und pur als Digestif denkbar. Der klassische Gin „Rooftop Garden“ macht sich gut als Misch- und Mixgetränk. Die Großflaschen sind keine Handschmeichler, aber es gibt die Varianten auch in 200-Milliliter-Flaschen (16,99 bis 25,99 Euro). Besonders schöne Idee: Die schicken Bouteillen haben eine tiefe Ausbuchtung im Boden, können umgedreht in einen Holzkubus (11 Euro) gesteckt und später als Teelicht genutzt werden. „Das Accessoire ist im Onlineshop nicht zu finden, auf Wunsch wird es aber verschickt“, so Inhaber Joerma Biernath.

Von Hannes Finkbeiner