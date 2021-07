Hannover

Die saftige Lammbratwurst (16,50 Euro) hat eine gute Qualität und schmeckt nach der Tierart. Dazu gibt es im Högers 1910 ein rustikales Steckrübenpüree, ideal gegarte Möhren und etwas Petersilienöl zur Würzung. Da lässt sich überhaupt nicht meckern. Spannend ist auch der Krautwickel (13,90 Euro). Das ist eine Art Nudelroulade, gefüllt mit Rahmsauerkraut, begleitet von Rahmchampignons, etwas frischem Salat und frittiertem Gemüsestroh. Das vegetarische Gericht benötigt gar keine Fleischkomponente, um vollwertig zu sein. Ein Bier vom Fass wäre dazu nicht übel. Ein würzig-süffiges Münchner Spaten etwa, das auf der Karte steht. Das Getränk wird heute allerdings nur in meiner Fantasie serviert: Tage der Abstinenz. Auch wenn das heute nicht das beste Timing ist. Wir sitzen auf der großzügigen, voll besetzten Terrasse des Lokals am Stephansplatz und es ist ein schöner, sommerlicher Abend.

Der vegetarische Krautwickel aus dem Högers. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sensorische Richtungswechsel

Sei’s drum, zurück zum Essen: Beim Grünzeug (6,50 Euro) hat das Joghurt-Dressing deutlich adstringierende Noten. Klingt hochtrabend, meint aber nur dieses zusammenziehende Mundgefühl, dass entsteht, wenn man etwa einen Löffel Magerquark oder eine Walnuss pur isst. Das lässt sich meist mit Süße und/oder Säure etwas ausbalancieren. Die Linsensuppe „Hö Style“ (6,50 Euro) ist deftig wie eine Gulaschsuppe, mit beherzter Schärfe, frisch wie Ingwer, anhaltend wie Cayennepfeffer. Unentschiedener im Geschmack ist das rosa gebratene Roastbeef (20,50 Euro), was an den verhältnismäßig vielen Dips und Dressings liegt: Honig-Senf-Raps-Vinaigrette zum Beilagensalat, Senf-Kräuter-Marinade zum Avocado-Süßkartoffelsalat, Olivenöl und grober Pfeffer über den Fleischtranchen, außerdem Schnittlauch-Joghurt-Dip – mit diesen sensorischen Richtungswechseln will sich mein Gaumen nicht so recht anfreunden.

Lesen Sie auch: Weitere Kostproben finden Sie hier

Gewagte Aussagen

Worüber ich bei meinen Besuchen aber eher stolpere als das letztlich solide Essen, das sind die Umschreibungen der Gerichte, die etwas in die Irre führen. Da wird ein Friesland-Schweinscarrée mit handgefertigter Pfeffer-Kräuterbutter als „radikal regional“ bezeichnet – das ist eine gewagte Aussage über Fleisch aus Friesland und Pfeffer aus Weitweg. Das „geröstete, hausgebackene Butterbrot“, das meine Begleitung auf der Vorspeise „Salatstulle Spargel“ (13,50 Euro) hat, offenbart sich als süßliches Hefebrot in der Art einer Brioche, dazu kommt süßliche Vinaigrette, wodurch die Kombination eben sehr ins Süßliche kippt. Das „selbstgemachte Vanilleeis“ erinnert wegen seiner blättrigen Beschaffenheit an Parfait. Und bei der Ansage „Dieser Duft ... Frisch aus dem Ofen!“ ist wahrscheinlich die abgeflämmte Baiserhaube gemeint und nicht das Mürbeteiggebäck des „Birnentörtchens“ (8,50 Euro), das auch eine Fertigware sein könnte.

Gemütlich: Im Högers kann man auch gut einfach mal Kaffee trinken und Zeitung lesen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das altehrwürdige Flair des Lokals hat einfach Charme

Wer Erwartungen weckt, sollte diese auch erfüllen. Oder sind das Kritikpunkte, die besonders auffallen, wenn man gezwungen ist, das Angebot genauer zu analysieren, weil man später darüber in einem Text Auskunft geben muss? Das ist keine rhetorische Frage: Ich mag das Högers 1910 nämlich wirklich gern und war nach meiner (etwas dürftigen) Frühstücks-Kostprobe im Jahr 2017 mehrmals hier zu Gast. Zwar nicht mehr zum Essen, aber zum Kaffee trinken und Zeitung lesen. Das altehrwürdige Flair des Lokals hat einfach Charme, ist bei unseren beiden Besuchen auch pikobello sauber und top in Schuss. Der Service ist meistens höflich, schnell und aufmerksam, auch wenn ich einmal mit dem Wischwasser für Tische geduscht werde. Also wie sieht es jetzt aus? Fallen die Details auf? Ich kann es nicht einschätzen. Die Terrasse liegt jedenfalls bei unserem ersten Besuch in schummrigem Abendlicht, versinkt in einem sanften Gesprächsteppich. Und kein Gast hält Messer und Gabel wie Sezierbesteck.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Fazit

Solide, gutbürgerliche Küche mit kreativen Akzenten in tollem Gasthausflair.

Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 6, Ambiente 9)

Kontakt: Högers 1910, Oesterleystrasse 5-7, Hannover 30171 Internet: www.hoegers-1910.de

E-Mail: info@hoegers-1910.de

Telefon: (0511) 5106425

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 bis 23 Uhr, sonnabends, 17 bis 23 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner