Wir suchen einen hochwertigen Snack in der City. Im Untergeschoss der Galeria Kaufhof am Ernst-August-Platz müssten wir fündig werden, denken wir. Schließlich ist der Markthallenbereich als „Feinkost und Degustation“ ausgewiesen – aber: „Die Hühner waren nicht glücklich, wenn Sie das meinen“, erklärt die höfliche Verkäuferin hinter der heißen Theke und macht unsere Hoffnung vollends zunichte.

Hannovers Innenstadt ist überflutet mit pappigen Burgern und kalorientriefenden Shakes. Wer Lust auf einen deftigen Snack auf die Hand hat, rennt am Ende oft mit einer Pizzazunge herum, die vor allem den Verkäufer glücklich macht, so billig wie die Dinger industriell produziert werden. Und wer Lust auf ein halbes Hähnchen oder nur eine simple Wurst hat – nicht diese Phosphatstangen in überwürzter Currysoße, sondern ein Produkt aus guten Zutaten, bei dem die Herkunft des Fleisches eine Rolle spielt –, der muss lange suchen. Wir werden jedenfalls nicht fündig. Gibt es das im Stadtzentrum? Und wenn ja, wo?

Bei Mövenpick am Kröpcke lohnt der Blick in die Vitrine

Sieht man einmal von den ganz ordentlichen Fritten von Pommesglück (klein 2,80 Euro) in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade ab, wo man zwar auch mit Floskeln wie Kartoffeln „aus kontrolliertem Anbau“ abgespeist wird, aber die Kartoffelstäbchen immerhin frisch in die Fritteuse wandern, bleibt das Feld hochwertiger Snacks im Zentrum vorwiegend dem Süßwarenbereich überlassen.

Für den Hunger zwischendurch: das Tigerbrötchen von Mövenpick am Kröpcke. Quelle: Irving Villegas

Bei Mövenpick am Kröpcke lohnt etwa ein Blick in die Vitrinen der Bäckerei. Hier gibt es viele Kleinigkeiten auf die Hand, die viel Freude machen. Unser Favorit ist hier immer wieder das Engadiner Walnusstörtchen (3,20 Euro), ein Mürbeteiggebäck mit einer herrlichen Karamell-Walnuss-Füllung. Ordentlich sind auch die Buchteln (2,50 Euro), zu denen nur noch ein Coffee to go fehlt. Und wenn es doch das belegte Brötchen sein soll: Das Tigerbrötchen (4,90 Euro) mit Kochschinken, Meerrettichfrischkäse und Krautsalat schmeckt gut.

Die Hörnchen der Backgeschwister sind eine Wucht

In diesem Zusammenhang lohnt auch der Gang zu der Filiale der Backgeschwister in der Bahnhofstraße (ehemals Gaues), wo es ebenfalls ganz ordentliche belegte Brötchen gibt. Die Brezeln (unser absoluter Topsnack, wenn sie gut gemacht wurden, mit knusprigen Ärmchen und herzhaftem Bauch, dick mit Butter bestrichen und etwas Schnittlauchröllchen bestreut) gibt es hier leider nur in Natur (2,10 Euro). Zudem ist das Gebäck bei unserer Kostprobe knautschig, was an den warmen Temperaturen und der längeren Zeit in der Auslage liegen kann.

Wie auch immer: Die Brezeln fallen gegen die übrigen Backwaren deutlich ab. Der Gang zu dem Bäcker ist aber nicht verschenkt. Als Wucht, weil sie so simpel, gut und obendrein günstig sind, dürfen nämlich die Hörnchen (1,10 Euro) bezeichnet werden, die an der Unterseite mit Zuckerguss verfeinert wurden. Wobei auch das Gebäck erst zu einem Schmaus in Kombination mit einem Kaffee wird.

Lecker: Die Pistazienröllchen bei der Konditorei Efendi Bey am Steintor. Quelle: Irving Villegas

Klebriger Genuss bei Efendi Bey

Eine spannende Abwechslung bietet auch Amorino (im südlichen Eingangsbereich der Ernst-August-Galerie), eine Premium-Eisdielen-Kette, bei der es eisgefüllte Macarons gibt (Stück 1,80 Euro). Wir probieren die Sorten Kaffee, Schokolade, Vanille und Pistazie. Keine Frage, es gibt bessere Macarons auf der Welt, aber das kühlende Eis in Verbindung mit dem soften Biss und der knusprigen Hülle der Mandelbaiser-Scheiben – das macht wirklich Spaß und ist einen Versuch wert.

Wer etwas mehr Zeit hat: Lohnenswert ist auch der Weg zum Steintor. In der Konditorei Efendi Bey gibt es eine Fülle an türkischem Gebäck. Unsere Favoriten sind die knallsüße Baklava oder noch besser die Fistik Sarma (100 Gramm für 3,30 Euro), köstliche knusprige Pistazienrollen, nach deren Verzehr man sich schwelgerisch die Finger leckt – es ist ein klebriger Genuss.

Das Coffee & Choc am Ballhofplatz hat eine schöne Auswahl an Kaffeespezialitäten aus aller Herren Länder. Quelle: Irving Villegas

Kaffee für satte 19,90 Euro die Kanne

Als Anlaufpunkt für eine kurze Rast bietet sich auch der historische Ballhofplatz an, nicht nur, weil die Ecke einfach ein schönes Fleckchen in der Altstadt ist, sondern auch in kulinarischer Hinsicht. Das Teestübchen hat ein schönes Sortiment an Kuchen und Heißgetränken, aber auch das benachbarte Coffee & Choc hat eine schöne Auswahl an Kaffeespezialitäten aus aller Herren Länder im Programm. Ganz oben steht hier, für satte 19,90 Euro die Kanne: Kopi Luwak. Eine sonderbare Spezialität, die hier geboten wird. Die Kaffeekirschen werden von einer speziellen Schleichkatzenart gefressen, verdaut und die Rohbohnen ausgeschieden. Die Exkremente werden eingesammelt, gereinigt und die Bohnen geröstet. Et voilà. Die Darmfermentation soll für den besonders würzigen und vollmundigen Geschmack verantwortlich sein.

Ja, ja, es gibt keine hochwertige Wurst im Darm in der Stadt, aber immerhin darmfermentierten Premium-Kaffee. Da wären wir zum Schluss dann doch noch am anderen Ende der Nahrungskette angelangt.

Von Hannes Finkbeiner