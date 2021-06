Hannover

Schon das bunte Publikum, das an diesem Abend ins Tropeano Di-Vino in Kirchrode strömt, sagt viel über das Restaurant aus: Zwei Pärchen mittleren Alters, eine gute Handvoll Senioren, zwei Männer mit Jeans, Sakko und Einstecktüchern und eine Familie mit Kindern trudeln nach und nach ein. Die kreative und gehobene Italienküche lockt offensichtlich Jung und Alt an.

Da gibt es etwa eine ganze Seite in der Menükarte, die sich ausschließlich dem Thema Carpaccio (12,50 Euro bis 18 Euro) widmet, darunter Carpaccio vom Kalb mit Calamaretti, Rucolapesto und Curryvinaigrette, Carpaccio von Bunten Beten mit Topinambur und mariniertem Ziegenkäse oder Wolfsbarsch-Carpaccio mit Artischocken und Erdbeervinaigrette.

Eine Vorspeise für Freunde würziger Küche

Ich probiere beim ersten Besuch allerdings Tagliata di Vitello (17,50 Euro) als Vorspeise, mit ofengeschmolzenem Pecorino und feingliedrigem, rotem Treviso-Radicchio, der vor allem in Venetien zu finden ist. Die Scheiben vom Kalbsrücken wurden (etwas modisch) einseitig gebraten und nur bis zur Mitte gegart, bleiben also halb roh. An dieses Mundgefühl muss man sich gewöhnen. Dazu kommen die Noten geschmolzenen Käses und feinherben Salats. Schmeckt ganz gut, ist aber insgesamt sehr würzig. Vom Kalbfleisch ist wenig zu schmecken. Vor allem auch wegen des überambitionierten Einsatzes von Jus und/oder Balsamessig beim Abschmecken.

Wie der Name des Lokals es schon sagt: Im Tropeano Di-Vino wird auch auf eine gute Weinauswahl geachtet – hier zur Thymianlasagnette mit Zicklein in Rotwein geschmort und piemontesischer Salsiccia (18,80 Euro Quelle: Samantha Franson

Herzhafter Muscheleintopf und gute Weine im Angebot

Herzhaft fällt der Eintopf von Venus- und Miesmuscheln (16,50 Euro) aus. Eine ganz ordentliche Jakobsmuschel gibt es obenauf, dazu marinierten Feldsalat mit Roter Bete und Lachskaviar. In puncto Wein ist man hier ebenfalls gut aufgestellt. Zu einer saftigen und festfleischigen Perlhuhnbrust (24,50 Euro) auf einer tiefdunklen Weinsoße serviert Gastgeber Biagio Tropeano zum Beispiel einen dichten, samtigen Lagrein mit üppiger Beerenfrucht aus Südtirol. Passt gut. Dazu gibt es etwas zu pikant gewürzten Kohl – zu pikant, weil die Schärfe über weite Strecken den Geschmacksmoment bestimmt und überlagert.

Auch das Auge isst mit: Geröstete Hummermedaillons auf Favecreme und Muskateller-Sabajon (22 Euro). Der HAZ-Feinschmecker hat sich in Sachen Meeresfrüchte allerdings für eine deftigere Variante entschieden: einen herzhaften Eintopf von Venus- und Miesmuscheln (16,80 Euro). Quelle: Samantha Franson

Die Seezungenfilets (29,50 Euro) werden auf kräftiger Soße arrangiert, dazu gibt es scharf gebratene Lauchzwiebeln und rote Zwiebeln sowie etwas zu pfeffrige Polenta-Schnittchen. Der Edelfisch muss also trotz seiner aromatischen Ausdrucksstärke kämpfen, um sich gegen die übrigen Zutaten durchzusetzen.

Service lässt nach den Hauptgängen etwas nach

Der Service ist bemüht und höflich, wird aber nach den Hauptgängen etwas nachlässig, sodass wir aktiv um Wasser oder Dessertkarte bitten müssen. Nichtsdestotrotz hatten wir im Tropeano Di-Vino einen wunderbaren Abend – so richtig zeigt das Team aber beim zweiten Besuch, was in ihm steckt.

Besonderes Menü am Mittwochmittag

Als ich an einem Mittwoch ankomme, schallt gerade Adriano Celentanos „Soli“ durch den Fachwerkbau und könnte nicht besser passen: Ich bin an diesem Mittag alleine zu Gast und soll es auch bleiben. Vielleicht kann sich die Küche in diesem Rahmen mehr auf die Details konzentrieren. Vielleicht (und das wird viel zu selten offen angesprochen) schmecke ich auch noch mehr, weil der Tag noch jung ist und Geist und Gaumen noch frischer und sensibler sind. Vielleicht liegt es aber auch an dem besonderen Menü (38,20 Euro ohne Dessert), zusammengestellt aus alten Rezepten und modern interpretiert, bei dem der Küchenchef zur Höchstform aufläuft.

Das schmeckt: Kein Rest Soße darf auf dem Teller bleiben

Schon das herausragende Vitello tonnato auf piemontesische Art weckt alle Sinne. Auf einer samtigen Tunfischsoße liegen einige Scheiben saftig-festfleischiger Kalbsrücken. Erweitert wird dieses klassische Geschmacksgerüst um Stückchen von Anchovis, die entweder leicht gewässert wurden oder sehr mild sind, auf jeden Fall nicht so salzig und würzig ausfallen, als dass sie den Grundcharakter des Gerichts stören würden. Mandeln sorgen für feinnussigen Biss. Frischer Salat, ein Hauch getrocknete Kräuter und frischer Zitronensaft hellen das dichte Aroma weiter auf. Ich stippe die Soße am Ende mit Brot auf, weil ich nichts davon zurücklassen will.

Einladendes Ambiente mit Terrasse und Garten: Das Tropeano Di-Vino in Kirchrode spricht ein Publikum alles Altersklassen an, Quelle: Samantha Franson

Dieses Essen macht mehr als glücklich

Nicht minder köstlich fallen die kleinen Ravioli mit Salamifüllung aus, die trotz der urwürzigen Fleischsoße deutlich herauszuschmecken ist – eine Seltenheit. Und auch das wunderbar nach Wildschwein schmeckende Ragout im Hauptgang macht mich mehr als glücklich, dazu gibt es herrlich cremige, weiße Polenta und hauchzarten Wirsing. Auch am Ende dieses Gangs stippe ich die Reste der Soße mit Brot auf – und das nicht, weil ich noch Hunger hätte.

Fazit

Am Abend erlebten wir solide, am Mittag hochfeine, gehobene Italienküche mit kreativen Akzenten. Gesamt 8/10 (Küche 8, Ambiente 7, Service 7)

Kontakt

Tropeano Di-Vino

Kleiner Hillen 4

30559 Hannover

Tel: (05 11) 3 53 31 38

E-Mail: restaurant-tropeano@gmx.de

Internet: www.restaurant-tropeano.de

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr

Barrierefreiheit: ja

Von Hannes Finkbeiner