Hannover

Im GOP stehen zu normalen Zeiten die Artisten im Rampenlicht. Jetzt schieben sich die Köche nach vorn. Mit einer Online-Kochschule namens Kochbox wollen GOP-Küchendirektor Holger Melchert und Gondel-Küchenchef Jürgen Wawrzenetz Küchen-Novizen unterhalten. „Wir wollen etwas machen, das zu uns passt. Und das ist die Show“, sagt Melchert. Zwölf Haushalte mit je zwei Teilnehmern können pro Termin online per Zoom mitmachen. Das GOP stellt die Lebensmittel in einer Kochbox zusammen, die selbst abgeholt oder gegen Aufpreis geliefert werden kann.

Jürgen Wawrzenetz packt aus: Was ist alles in der Kochkiste? Quelle: Tim Schaarschmidt

Kurs für Anfänger

„Wir fangen einfach an: mit einem Schmorgericht. Da kann man nicht viel falsch machen“, meint Melchert. Ob das die ersten Teilnehmer auch so sehen, wird sich zeigen. Die Menüfolge klingt verlockend. Die Kochschüler wickeln für die Vorspeise Ziegenkäse in Schinken und rühren ihre vielleicht erste Vinaigrette im Leben für einen Feldsalat zusammen.

Was passt zum Essen? Sommelier Steven Kelly stellt den Wein vor. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Aperitif gibt es einen südafrikanischen Gin, den der Gondel-Sommelier Steven Kelly vorstellt, ebenso wie den folgenden Bordeaux. Der Hauptgang besteht aus Süßkartoffelpüree, Romanesco und einem Stück US-Beef mit dicker Sehne. „Das Tier stand 24 bis 28 Wochen auf der Weide, dann wurde Getreide zugefüttert“, erzählt der Küchendirektor. Butterweich werde das Fleisch beim Schmoren, verspricht Melchert. „Ich kriege Hunger, wenn ich davon rede.“

US-Beef gibt es im Hauptgang. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die beiden Küchenprofis wollen Produktwissen vermitteln und Kniffe weitergeben. „Vielleicht kommen so auch ein paar Leute an den Herd, die bisher in Fast-Food-Restaurants gerannt sind“, sagt Melchert. Während Wawrzenetz drei Stunden lang live kocht, erklärt Melchert die Schritte und beantwortet Fragen, die im Chat eintrudeln. „Die Leute sollen uns dabei ihre Teller zeigen, damit wir sehen, wie weit sie sind.“

Beide Köche sind den großen Auftritt gewohnt. Melchert hat vor Jahren bei der Vox-Kochshow „Unter Volldampf“ mitgemacht. Silvester moderiert er auf der GOP-Bühne, während das Menü aufgetragen wird. Für die Übertragung des Kochkurses hat das GOP eigens eine Art Studio in einer seiner Küchen aufgebaut. Ihr Publikum dafür haben die Köche bereits gefunden. Die ersten vier Termine sind ausgebucht.

Zum Abschluss: Süßes zum Nachtisch. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch die Köche haben bereits die nächsten Staffeln ihrer Kochshow im Sinn: Da könnte es um Ramen-Suppe, vegetarische Menüs, oder Kurse für Fortgeschrittene zu verschiedenen Garmethoden gehen. Die Kochbox für zwei Personen kostet 119 Euro. Melchert ist bereits jetzt optimistisch, dass die Kurse auch nach der Corona-Pandemie fester Bestandteil des GOP-Angebots bleiben.

An der schwierigen wirtschaftlichen Lage für das GOP-Team ändern die Kochkurse jetzt jedoch wenig. Die 110 Mitarbeiter in Hannover sind seit Mitte März in Kurzarbeit, etwas abgemildert durch eine Phase der Teilzeitarbeit. „Ich glaube, daran wird sich bis Ende 2021 nicht viel ändern“, sagt Marketingleiter Bobo Weinzierl. Doch die Kochkurse sollen zeigen, dass sich im Varieté-Theater dennoch etwas tut. „Unsere Köche haben große Lust darauf. Es ist ein Lebenszeichen.“

Von Bärbel Hilbig