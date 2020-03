Mit Kleinkindern in Restaurants essen zu gehen, ist bisweilen ein Kraftakt. Man sollte es trotzdem tun, auch wenn es manchem Spießbürger aufstoßen mag, findet HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. In anderen Ländern seien Restaurants und Gaststätten quirlige, lebhafte Zentren – Orte, an denen das Leben tobt.