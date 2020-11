Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Anzeige

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Pfirsich Melba

Das heutige Rezept steht exemplarisch für den anspruchsvollen Küchenstil von Dieter Grubert, der mitunter zu den besten Köchen der Stadt gehört. Nicht umsonst werden seine Menüs im Restaurant Titus immer wieder ausführlich in Gourmetführern besprochen. Ein besonderer Service, der schon im ersten Lockdown allerhand Feinschmecker anlockte, war sein Menü zum Mitnehmen, das Grubert auch jetzt wieder freitags, samstags und sonntags anbietet: 4 Gänge für 48 Euro pro Person.

Zutaten (für 10 Personen)

· 5 große, reife Pfirsiche

· 200g Zucker

· 1 Vanilleschote

· 400g Himbeeren

· 200g Himbeerpüree

· 20g gehackte Mandeln

Vanillesoße:

· 5 Eigelb

· 0,5l Sahne

· 100g Zucker

Baiser:

· 4 Eiweiß

· 40g Zucker

Anrichten:

· etwas Balsamico-Reduktion

· Hand-Flambierer (optional)

· Anrichteringe (optional)

Zubereitung:

Pfirsiche blanchieren und häuten. Vanilleschote auskratzen. Mark zur Seite stellen. Zucker mit derselben Menge Wasser und der Vanilleschote aufkochen. Pfirsiche darin pochieren. Abkühlen lassen und das Fruchtfleisch vom Kern lösen. Himbeerpüree mit etwas Zucker abschmecken. Die Mandeln hell rösten.

Vanillesoße:

Eigelb, Sahne, Zucker und Vanillemark (siehe Zubereitung) in einen Topf geben mischen und sanft erhitzen, bis eine Bindung entsteht – die Soße darf nicht kochen. Abkühlen lassen.

Baiser:

Eiweiß und Zucker steif schlagen. Zur Seite stellen.

Anrichten:

Vanillesoße auf die Teller verteilen. Mit gehackten Mandeln bestreuen. Anrichteringe auf den Soßenspiegel setzen. Die Pfirsiche in Würfel schneiden und in die Anrichteringe geben. Frische Himbeeren daraufsetzen, mit wenig Balsamico-Reduktion beträufeln und mit Baiser-Masse abdecken. Ring abziehen und abflämmen, alternierend bei Oberhitze im Ofen kurz gratinieren.

Von Hannes Finkbeiner