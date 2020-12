Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Hier unser Rezept: Gebratener Lachs, Rote Bete-Kartoffel-Ragout, Zitrone und Pancetta

Seit Frühsommer dieses Jahres wird die Küche der Vince Vinoteca von Marcel Elbruda (ehemals Bistro Schweizerhof) geleitet. Im Teil-Lockdown bietet das Restaurant am Opernplatz nicht nur eine Deluxe-Imbissküche (etwa Gänsefleischdöner) am Restaurantfenster an: Es gibt auch Kochboxen und allerhand Gerichte zum Mitnehmen, letztere Angebote allerdings auf Vorbestellung.

Zutaten für 4 Personen:

• 200ml Gemüsebrühe

• 1 Lorbeerblatt

• 500g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)

• 200g Rote Bete (vorgekocht)

• 100ml Rote Bete-Saft

• 50g Parmesan

• 50g + 10g Butter

• Salz, Pfeffer aus der Mühle

• 8 Scheiben Pancetta, dünn geschnitten

• 1 Schalotte

• 500g Babyspinat

• 100 ml Zitronensaft, frisch gepresst

• 150ml Wasser

• 100g Zucker

• 1 Vanilleschote

• 5gr Agar Agar

• 1 Blatt Gelatine, eingeweicht

• 4 Lachssteaks, mit Haut (á 120 g)

• grobes Meersalz, Olivenöl

Zubereitung:

Gemüsebrühe aufkochen, Lorbeerblatt hinzufügen. Die Kartoffeln schälen, grob würfeln und in der Brühe bissfest garen. Die Rote Bete würfeln und mit dem Rote Bete-Saft hinzugeben. Kurz köcheln lassen, den Fond mit 50 Gramm Butter und dem geriebenen Parmesan binden, mit Salz und Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Warm stellen. Schritt 2: Panchetta-Scheiben im Ofen (180 Grad) auf Backpapier ca. 10 Minuten auslassen.

Schalotte fein würfeln, im Rest der Butter in einer Pfanne glasig schwitzen. Babyspinat waschen, schleudern und zugeben. Zusammenfallen lassen. Mit Salz würzen. Schritt 4: Zitronensaft mit dem Wasser und Zucker aufkochen. Die Vanilleschote halbieren, das Mark auskratzen und zugeben. Agar Agar einrühren und kurz köcheln lassen. Die eingeweichte Gelatine zugeben. Erkalten lassen. Wenn die Masse fest ist, mit dem Pürierstab glatt mixen.

Das Lachssteak mit grobem Meersalz würzen, in Olivenöl auf der Hautseite kross braten. Anrichten: Warmes Rote Bete-Kartoffel-Ragout und Spinat auf vier Tellern arrangieren. Lachsfilets draufsetzen. Mit Pancetta belegen und dem Zitronen-Vanille-Sud beträufeln.

Von Hannes Finkbeiner