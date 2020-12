Hannover

Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Lachs, Rote Bete, Gerste, Thaispargel

Die Veranstaltungsbranche hat es in der Corona-Krise besonders hart getroffen, darunter auch den Party Löwen aus Hannover. Bisher hält sich das Unternehmen mit kleineren Tagungen und Kongressen über Wasser. Küchendirektor ist Simon Grass, der zu unseren Lockdown-Rezepten ein Gericht beisteuert, das spielend zwischen den Küchenkulturen tänzelt.

Zutaten für die Vorspeise für 4 Personen

Zutaten:

200g Rote Bete

Olivenöl

1 + 1 TL Ahornsirup

250ml + 280ml Gemüsebrühe

20g Gelierzucker

Salz, Pfeffer

1 Schalotte

160g Gerstoni

200ml Rote Bete-Saft

200g Thaispargel

50g Butter

1 MSP Vanillemark

400g Lachsfilet

100g Butter

Saft von ½ Zitrone

Zubereitung:

Schritt 1: Rote Bete schälen (am besten mit Einweghandschuhen) und in gleichmäßige kleine Würfel schneiden (5×5 mm). In Olivenöl anschwitzen. 1 Tl Ahornsirup dazugeben. Mit Gemüsebrühe angießen und bissfest garen (eventuell muss zwischendurch mit Flüssigkeit aufgegossen werden). Den Gelierzucker unterrühren und so lange köcheln, bis die Flüssigkeit geliert. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 2: Die Schalotte in feine Würfel schneiden und mit der Gerste in Olivenöl anschwitzen. Den restlichen Ahornsirup hinzugeben und leicht karamellisieren. Mit der Brühe und dem Saft angießen und unter regelmäßigem Rühren garen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 3: Den Spargel putzen (nicht schälen, nur das „holzige Ende“ abschneiden) und für 30 Sekunden in gesalzenem Wasser blanchieren. Die Butter in einem kleinen Topf schmelzen, die Vanille hinzugeben und den Spargel darin schwenken.

Schritt 4: Das Lachsfilet portionieren und auf der Hautseite in Olivenöl anbraten (Hitze nicht zu hoch). Nach ca. 4 Minuten die Butter hinzugeben und mit einem Löffel die Filets stetig mit der geschmolzenen Butter übergießen (dadurch gart das Filet auch von oben). Mit dem Zitronensaft ablöschen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zutaten zusammen anrichten und servieren.

Von Hannes Finkbeiner