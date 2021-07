Hannover

Offizieller Start ist in der kommenden Woche, jetzt hat das Team des neuen Restaurants „Lokal 4“ im Tiedthof bei einem Galaabend einem kleinen Kreis das kulinarische Konzept präsentiert: So wurde ein knuspriges Sandwich gereicht, gefüllt mit Jackfruit, Avocado, Tomate und einem Hauch Nelkenpulver. Oder eine bunte Bowl mit Quinoa und Gemüsen der Region, darunter Ringelbete, Blumenkohl und Möhren.

Herausfordernd: Die Einrichtung soll allen Tageszeiten gerecht werden. Quelle: Christian Behrens

Frühstück, Lunch und Abendessen

Ersteres Gericht soll zukünftig die Frühstückskarte zieren, zweites beim Lunch zur Wahl stehen. Am Nachmittag will die neue Location (an der Straße Goseriede, gegenüber dem Anzeiger-Hochhaus) mit hausgemachter Patisserie punkten. Am Abend stehen hochwertige Snacks auf dem Programm.

Schwerpunkt auf fleischloser Küche

Zu allen Servicezeiten wird ein Schwerpunkt auf fleischloser Küche liegen, vorzugsweise mit Waren aus der Region zubereitet. „Die Idee ist, dass man sich hier sucht, trifft, findet“, umschreibt Lindenblatt-Inhaber Ferdi Simsek (41) sein neues kulinarisches Rundumkonzept.

Abseits des City-Trubels: Im Innenhof stehen Gästen bis zu 120 Sitzplätze zur Verfügung. Quelle: Christian Behrens

Sieben Tage die Woche geöffnet

Geöffnet ist das „Lokal 4“ ab Montag, 12. Juli, von morgens bis abends, sieben Tage die Woche. Ein Anspruch, der die Innenarchitekten von der Berliner Agentur Undpuls vor Herausforderungen stellte, denn die Einrichtung sollte allen Tageszeiten gerecht werden. Entstanden ist so eine Mixtur aus Instagram-tauglichen Gestaltungselementen. Rattanmöbel und Fliesenwände lassen an die Fünfziger- und Sechzigerjahre denken, ein zweistöckiges „Baumhaus“ mit Lampenschirmen aus bunten Papierfäden und Kunstpflanzenampeln wecken Assoziationen an Asien. Schwarz lackierte Rohrleitungen an der hohen Decke liegen frei und versprühen Industriecharme.

Im „Lokal 4“ gibt Sitzecken und Thekenplätze zum Arbeiten. Quelle: Christian Behrens

90 Sitzplätze innen, 120 im Innenhof

Es gibt Sitzecken und Thekenplätze zum Arbeiten. Die Showküche ist einsehbar. Besonderes Augenmerk lag bei der Gestaltung auf dem Lichtsystem, das sich unterschiedlichen Stimmungen des Tages anpassen soll – von hell und einladend bis warm und schummrig. Im Innenraum hat das „Lokal 4“ rund 90, im Innenhof bis zu 120 Sitzplätze. Küchendirektor ist Benjamin Busmann, der auch die beiden anderen Lindenblatt-Filialen – das „800 Grad“ in der Altstadt und die „Burger-Bar“ an der Nikolaistraße – verantwortet. Nicht mehr zum Portfolio des Unternehmens gehört der „Grill-Garten“ in Linden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man darf augenzwinkernd von einem klassischen Tauschhandel sprechen, denn die ehemalige Betreiberin des Tiedthof-Lokals Francesca Pagano zieht nun ihrerseits nach Linden und wird in den alten Räumlichkeiten des „Grill-Gartens“ an der Limmerstraße ein weiteres „Francesca & Fratelli“ eröffnen.

Von Hannes Finkbeiner