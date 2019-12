Hannover

Die meisten Mitarbeiter der Firma Diedloff Catering bekamen die Nachricht mit, als sie in der internen Whatsapp-Gruppe aufploppte: Ein Link zum Artikel auf haz.de, Hannes Finkbeiners nüchterne Analyse der Diedloff-Weihnachtsgans zum Mitnehmen – bei der diese nicht sehr gut wegkam. „Schwer zu schneiden“ sei sie gewesen und „so zäh, dass ein Großteil der Gans im Abfall landete“, urteilte der HAZ-Feinschmecker. Nur 3 von 10 Punkten in der Gesamtbewertung gab es dafür. „Das war für uns alle zunächst einmal ein Schock“, sagt Geschäftsführer Martin Diedloff. Aber statt in Jammern und Resignation zu verfallen, war sich sein Team einig: „Jetzt muss gehandelt werden.“

Gastronomen gründen Krisengremium

Das Gremium „Gans“, das nach der HAZ-Kritik an der Verbesserung der Gans to go gearbeitet hat: Chefkoch Sven Wiele (von links), Chef-Tournant Jan Loth, Vize-Chefkoch Amon Perçin und Geschäftsführer Martin Diedloff. Quelle: Tabea Sperl

Der Caterer in Hannover Döhren bildete noch am selben Tag ein Krisengremium, bestehend aus Geschäftsleitung, Küchenchefs und Cheftournant. Dieses sollte zuallererst in die Analyse gehen. Wie kam es zu dem schlechten Urteil? „Wir wollten dringend in Erfahrung bringen, handelte es sich um eine ,Montagsgans‘ oder lag der Fehler in unserer Zubereitung?“, sagt Chefkoch Sven Wiele. Er hat bei Diedloffs Partyservice schon viele Gänse zubereitet. Rund 800 seien es pro Weihnachtssaison, die immer schon Anfang November starte. Beschwerden? Gab es bisher fast nie, sagt Diedloff. „Fakt ist aber, auch wenn wir immer unser Bestes geben, wo Menschen arbeiten, passierten auch Fehler.“

In der Woche nach der Kritik in der Zeitung, testete das neu gebildete Gremium „Gans“ dann erst einmal alle Geräte in der Küche. Die Öfen, in denen die Gänse gegart werden, laufen heutzutage komplett computergesteuert. Ist eine Kerntemperatur erreicht, so piept es. Die vorgegarte, gefüllte und gewürzte Gans wird kalt und gemeinsam mit den Beilagen an die Kunden übergeben. Die müssen das Geflügel dann im Ofen nur zu Ende garen und Gemüse und Klöße aufwärmen. Damit diese Schritte reibungslos ablaufen, gibt der Caterer jedem Kunden eine Art Beipackzettel mit. Darauf sind auch die Garzeiten für die Gans beschrieben.

Drei Verbesserungen

Chefkoch Sven Wiele bedient den computergesteuerten Ofen, in dem die Gänse vorgegart werden. Quelle: Tabea Sperl

Das Team des Partyservice testet bei einer Art Showkochen auch die Zubereitungsschritte, die Kunden zu Hause vornehmen müssen. Und kommt schließlich zu drei Korrekturen für die Zubereitungsanleitung. „Wir haben die Aufwärmzeit für die Gans im heimischen Ofen noch einmal um 10 Minuten nach oben korrigiert“, sagt Chefkoch Wiele. Dies solle verhindern, dass die Gans zu zäh serviert wird. Außerdem werden die Klöße in Zukunft im Vakuumbeutel geliefert statt in einfachen Plastikschalen. Wenige Tage nach dem Termin beim Caterer teilt die Marketingabteilung zudem mit: „Mit allen vorgegarten Gänsen wird ein Stechthermometer mitgeliefert werden, damit Kunden die Temperatur der Gans exakt messen und entsprechend reagieren können.“

Diedloff fasst den Prozess zusammen: „Unser Fokus ist wieder auf die Gans gerückt. Wir haben alle zusammen unsere Köpfe zusammengesteckt und selbstkritisch evaluiert, was wir verbessern können. Das hat sicher auch uns als Team gestärkt.“

Von Tabea Sperl