Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Zum Frühstück, Nachmittagssnack oder Abendbrot: Im Panea dreht sich alles ums Brot, aber auch andere Leckereien sind in dem Lokal in der Lister Meile zu haben. Wie im ersten Lockdown verkauft der Betrieb auch weiterhin Gutscheine und bietet ab dem heutigen Tag auch Snacks und Kuchen to-go an.

Das Rezept heute: Birchermüsli

Zutaten:

100g kernige Haferflocken

1 EL Chia-Samen

1 EL getrocknete Cranberries

1 EL Rohr-Rohzucker

1 MSP gemahlener Zimt

200ml Hafermilch

1-2 säuerliche Äpfel (z.B. Granny Smith )

) 50ml naturtrüber Apfelsaft

1 TL Zitronensaft

Zubereitung:

Die Haferflocken mit Chia-Samen, Cranberries, Rohrzucker und dem Zimt in eine Schüssel geben und mit der Hafermilch (vorher gut schütteln) vermengen.

Die Äpfel waschen, vierteln und entkernen.

Anschließend mit Apfelsaft- und Zitronensaft in einen Mixer geben und grob zerkleinern, die Apfel sollen noch Textur haben.

Unter das Müsli mischen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Dazu passt frisches Obst.

Von Hannes Finkbeiner