Die Corona-Krise zwingt die Restaurants in den zweiten Teil-Lockdown. Damit wir aber auch in dieser Zeit nicht vollständig auf regionale Kochkünste verzichten müssen, hat HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner die liebsten Rezepte der Köche in und um Hannover gesammelt. Von einfach bis komplex, von traditionell bis innovativ, von deftig bis süß – wir präsentieren Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen in lockerer Abfolge die schönsten Rezepte für Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot.

Und wer seinen eigenen Fähigkeiten als Koch nicht so recht traut, für den verraten wir natürlich auch, welches Restaurant seine Gerichte weiterhin zum Mitnehmen oder im Lieferdienst anbietet.

Alle Rezepte finden Sie auf unserer Überblickseite Lecker durch den Lockdown.

Hier unser Rezept: Homemade Granola

Bei Seven Sundays liegt das Augenmerk auf Frühstück, seien es süße Pancakes oder deftige Köstlichkeiten wie Eggs Benedict oder English Breakfast. In der zweiten Filiale (in der Oststadt) hat man sich zusätzlich dem Abendessen verschrieben, es gibt allerhand Cocktails, Steaks und Burger. Wer das junge Unternehmen rund um Efthimios Eleftheriadis und Marco Fernandes unterstützen möchte, kann auf der Internetseite Gutscheine erwerben.

Zutaten:

· 300g Haferflocken

· 140g Nüsse und Kerne nach Geschmack (z.B. Wal- oder Haselnüsse, Sonnenblumen- oder Pinienkerne)

· 100g Kokosöl

· 120g Honig (oder Ahornsirup für die vegane Variante)

· Prise Salz

· Prise Zimt

Zubereitung:

Ofen auf 170 Grad vorheizen. Alle Zutaten in einer Schüssel vermengen. Die Mischung auf einem mit Backpapier oder Backmatte belegten Backblech verteilen. Für 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und zerbröseln. Schmeckt besonders gut mit Kokosnussjoghurt und vielen frischen Beeren.

Von Hannes Finkbeiner