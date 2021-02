Hannover

In seinem Debütroman „Russendisko“ schreibt Wladimir Kaminer über seine Erlebnisse als junger Russlanddeutscher in Berlin. Im Kapitel „Geschäftstarnungen“ stellt er erstaunt fest, dass ein türkischer Imbiss von Bulgaren geleitet wird, die nur so tun, als seien sie Türken. Auf Nachfrage erklären ihm die Inhaber, dass Berlin einfach zu vielfältig sei, man müsse die Lage ja nicht unnötig verkomplizieren. Kaminer geht der Sache weiter nach. Italiener entpuppen sich plötzlich als Griechen, Chinesen als Vietnamesen, Inder als Tunesier – wie ich darauf komme? Das Kuruma Sushi in der Nordstadt wird von einer Deutschen mit libanesischen Wurzeln betrieben, weil sie „eine Leidenschaft für die japanische Spezialität“ hegt. So erklärt es uns zumindest die gut gelaunte Schwester der Chefin, als wir unser Essen abholen.

Das Kuruma-Sushi in der Nordstadt wird von einer Deutschen mit libanesischen Wurzeln betrieben

Es muss jedenfalls eine große Leidenschaft sein. Anders ist diese Präzision nicht zu erklären, bei der es dann auch völlig egal ist, wer die Reishäppchen rollt – Deutsch-Libanesin? Japaner? Marsmensch? Allein wie appetitlich die Platte „Kuruma Classic“ (39,90 Euro) mit 38 Sushis angerichtet ist, spricht Bände. Aber auch die Details überzeugen. In so eine simple Sache wie ein Gurken-Maki wird etwa kein dicker Gurkenstift, sondern acht zündholzdicke Gurkenstiftchen eingewickelt. Klar, schmeckt fast gleich, aber das Mundgefühl ist um einiges spannender. Freunde von eher westlichen Geschmacksbildern dürften die California Rolls mit Avocado, Surimi, Gurke, Frischkäse und knallrotem Fliegenfisch-Kaviar oder die Ura Dragon mit Aal, Avocado und einem Kern aus Garnelenfleisch erfreuen.

Das Kuruma lohnt sich

Aufgezäumt sind die Zutaten auf festen, aber dennoch lockeren Reis. Die Qualität der Fische ist gut. Üblicher Durchschnitt. Einziger Makel ist das Topping der Nigiri (Garnele, Thunfisch, Lachs), das penetrant bitter nach Sesam schmeckt – am besten runterkratzen oder einfach bei der Bestellung darum bitten, es wegzulassen! Überzeugend auf ganzer Linie ist die Miso-Suppe (3,90 Euro), die nicht dashi-leicht daherkommt, sondern tiefwürzig, mit Algen, Tofu, Frühlingszwiebeln und frischen, fast ein wenig knoblauchähnlichen Shiitake-Pilzen. Die frittierten Takoyaki-Bällchen mit Tintenfisch (5,90 Euro) erinnern mit ihrer cremig-klebrigen Füllung an niederländische Bitterballen. Kurz: Kuruma lohnt sich!

Ausgefallenes bietet das Kouro

Ausgefallenere Sushi-Kreationen bietet das Kouro im Zentrum. Da stehen etwa Hähnchen-Sushi mit Röstzwiebeln und Biermarinade oder Pute mit Feigensenf, Speck und Whiskey zur Wahl. Die Fleisch-Sushi lassen wir zwar außen vor und beschränken uns auf die Varianten mit Fisch und Gemüse, aber es lässt sich dennoch was Grundsätzliches sagen: Der Klebereis ist etwas zu weich, kleidet schnell den ganzen Gaumen aus und degradiert damit die Hauptakteure ein wenig zu Nebendarstellern als ihnen nur die Bühne zu bereiten. Nichtsdestotrotz haben wir mit den Häppchen Freude, schon die Aufmachung beweist Stil: In schwarzen, mit Firmenlogo gebrandeten Pappschachteln werden die Sushis verpackt und appetitlich arrangiert.

Vanessa Krüger vom Kouro in der Theaterstraße.

„German Breakfast Rolls“ funktionieren gut

Erstaunlich gut funktionieren etwa die „German Breakfast Rolls“ (9 Euro), die sich wirklich wie ein Gang zum deutschen Frühstücksbüffet anmuten: Räucherlachs mit Frischkäse, Gurke und Honig-Senf-Dill-Soße. Überzeugend sind auch die vegetarischen „Beet Elite“ (12,50 Euro) mit Rote Bete, Ziegenfrischkäse, Walnüssen und Balsamico. Es wird also auch hier eher mit westlichen Geschmacksbildern gespielt, die einem im besten Sinne bekannt vorkommen. Sehr gut sind aber auch die Avocado-Nigiri (4 Euro), ordentlich fallen die Thunfisch-Maki (6 Euro) aus. Etwas belanglos sind vielleicht die Süßkartoffel-Maki (4 Euro), da die Hauptzutat aromatisch und haptisch weitestgehend im Geschmack aus Reis und Algen untergeht.

Unzufrieden sind wir am Ende nur mit den veganen „Green Peace“ mit Sesam, Schnittlauch und Gurke (8 Euro), bei denen der ausgebackene grüne Spargel nicht ideal geschält wurde. Die Fasern stören das Kaugefühl. Der herzliche Chef hat übrigens ebenfalls libanesische Wurzeln. Das erzählt er uns, als wir auf unsere Bestellung warten – hätten wir das nur mal vorher gewusst! Dann hätten wir nämlich noch die veganen „Crunchy Habibi“ (14,50 Euro) mit Falafel, Hummus, Tahin, Rettich und Tabouleh bestellt und die Kreation „Authentic-Creative-Lebanese-Japanese-Fusion-Sushi“ getauft. Hannover ist schließlich nicht Berlin und darf sich gastronomisch ruhig noch etwas verkomplizieren.

Kontakt

Kuruma SuhsiSchulenburger Landstraße 48,30165 Hannover

Internet: www.kurumasushi.deMail: info@kurumasushi.deTelefon: (0511) 67 91 72 31Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 12 bis 22 Uhr,Sonnabend und Sonntag, 13 bis 22 Uhr (Mittwoch Ruhetag)

KouroTheaterstraße 14,30159 Hannover

Internet: www.kouro.deE-Mail: info@kouro.deTelefon: (0511) 70 81 61 55Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 13 bis 20:30 Uhr

