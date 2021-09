Hannover

Was Bombenräumungen angeht, scheint in Misburg so etwas wie Routine einzukehren. Bereits zum vierten Mal mussten in diesem Jahr Tausende Bürgerinnen und Bürger aus Misburg und Anderten ihre Wohnung verlassen. Am Montagabend fanden Experten des Kampfmittelräumdienstes (KBD) eine britische Fünf-Zentner-Bombe auf dem Bauareal der Firma Hagedorn an der Kreisstraße.

Die Routine zahlte sich aus. Gegen 19 Uhr war die Evakuierung der genau 5691 Menschen abgeschlossen. Nur zwei Stunden später war ein stumpfer Knall zu hören. So verlief die Räumung deutlich schneller als beim letzten Mal im Juli, und die Anwohnerinnen und Anwohner konnten entsprechend früher zurück in ihre Wohnungen.

„Raketenklemme“ im Einsatz

Für die Entschärfung war mal wieder Experte Markus Rausch verantwortlich. Der Blindgänger wurde aus Sicherheitsgründen aus der Distanz entschärft. Dabei half eine ferngesteuerte „Raketenklemme“, die den Zünder aus der Bombe herausdreht. „Safety first“, sagte Hannovers Feuerwehrchef Dieter Rohrberg im Anschluss.

Beamte gehen von Tür zu Tür und kontrollieren, ob noch Bewohner in ihren Häusern sind. Quelle: Christian Elsner

Sicherheit zuerst, das galt auch für die Anwohnerinnen und Anwohner im Sicherheitsradius. Begonnen hatte die Räumung pünktlich um 16 Uhr. Lautsprecherfahrzeuge der Feuerwehr machten sich im Evakuierungsgebiet auf den Weg, um Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Unterkünften zu bitten. Wer davon nichts mitbekommen hatte oder schlicht nicht aus seiner Wohnung wollte, der wurde von Polizisten herauskomplimentiert, die von Tür zu Tür gingen. Ein Alten- und Pflegeheim Am Seelberg sowie eine Obdachlosenunterkunft mussten geräumt werden. Die Polizei sperrte die Zufahrtstraßen in einem Radius von einem Kilometer ab.

100 Personen in Notunterkunft

Wer keine vorübergehende Bleibe bei Freunden oder Familie finden konnte, dem stand die Turnhalle des Misburger Schulzentrums offen.

Die erneute Räumung gefiel nicht allen. Für Jesika Huntenburg war der Termin besonders ärgerlich. „Ich bin eben erst aus dem Krankenhaus entlassen worden – und musste gleich hierher“, sagt sie. Eine weitere Anwohnerin war sehr genervt: „Ich überlege umzuziehen. Das ist hier ja nicht mehr normal mit den Bomben.“ Insgesamt waren in der Sporthalle rund 100 Personen untergekommen.

Laut Feuerwehrsprecher Jörg Rühle waren rund 400 Einsatzkräfte beteiligt – Polizisten nicht eingerechnet. Sie alle wurden vor Ort auch mit Essen und Getränken versorgt. Aus einer mobilen Küche wurde Pasta Bolognese gereicht – mit Fleisch und vegetarisch. 500 Portionen wurden seit 14 Uhr vorbereitet und gingen im Verlauf der Räumung über den Tresen, sagte Verle Holzhausen von der Freiwilligen Feuerwehr Wülfel. In der mobilen Kantine, in der es eine voll ausgestattete Küche gibt, reichte Bernd Beismann die Verpflegung. „Das macht immer Spaß“, sagte er.

In der Sporthalle wurden Anwohner untergebracht. Quelle: Christian Elsner

Immer wieder Blindgänger

Bereits im März wurde eine Bombe in Misburg unschädlich gemacht. Dabei musste der Zünder gesprengt werden. Anfang Juni folgte der nächste Einsatz, bei dem zwei Blindgänger entschärft werden konnten. Zuletzt gab es Mitte Juli eine Bombenräumung im Bereich des Misburger Hafens. Damals mussten rund 8700 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Weil Misburg mit seiner Raffinerie und dem Hafen im Zweiten Weltkrieg immer wieder Ziel von schweren Bombenangriffen war, werden dort auch immer wieder Blindgänger gefunden.

