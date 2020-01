Forschungsprojekt der Musikschule Hannover: Wie fit hält Musik?

Hannover

Der Mann am Klavier schüttelt die linke Hand in der Luft aus. Konzentriert schiebt er die Zunge zwischen die Lippen und greift erneut in die Tasten. 72 Jahre ist der Klavierschüler alt, für die Hand des Anfängers ist es ungewohnt, über eine Oktave zu spannen. „Auch der Kopf weiß manchmal nicht, was er als nächstes machen soll“, sagt Klaus. Seinen Nachnamen möchte der Bemeroder nicht öffentlich nennen – dabei kann er stolz darauf sein, was er in nur neun Monaten Unterricht schon gelernt hat: einfache Versionen von „Freude, schöner Götterfunken“ und verschiedene Bartok-Stücke beidhändig, zuletzt Weihnachtslieder. Der ehemalige Marketingmanager nimmt an einem Projekt der Musikhochschule teil. 100 Senioren, die nie zuvor ein Instrument gespielt haben, bekommen dort ein Jahr lang kostenlos Unterricht.

Positive Wirkung auf das Gehirn

Die Annahme, für die Beweise gesucht werden: Musiklernen im Alter hält geistig jung und macht zufriedener. „Wir wollen zu einem guten Alter beitragen“, sagt Professor Eckart Altenmüller, Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin. Zu Kindern und Studenten gebe es bereits Studien, die die positive Wirkung von Musik auf verschiedene Gehirnareale belegen. Neue Vernetzungen bildeten sich dort unter anderem in den Bereichen Hören, Sehen, Motorik, Gedächtnis und Emotionen. Für Menschen im Rentenalter sei die Studie in Hannover, in Kooperation mit Forschern in Genf, weltweit die erste. Die Deutsche Forschungsgesellschaft fördert das auf drei Jahre angelegte Projekt mit knapp 500.000 Euro. Yamaha stellt E-Pianos zur Verfügung, an denen die Probanden zu Hause üben.

Täglich 30 Minuten üben

Täglich eine halbe Stunde ist Pflicht – schließlich soll untersucht werden, wie sich das Lernen im Alter auswirkt bei 64 bis 76 Jahre alten Menschen, die im Laufe ihres Lebens höchstens ab und zu mal in einem Chor gesungen haben. Evelyn Baumgarten aus Döhren, die gemeinsam mit Klaus von einer 24 Jahren alten Masterstudentin am Klavier unterrichtet wird, übt freiwillig doppelt so viel. „Es macht mich glücklich, dass ich das lerne“, sagt die frühere Sachbearbeiterin. „Es gibt Erfolgserlebnisse, und ich fühle mich freier im Kopf.“ Die 65-Jährige gehört zu den 50 Frauen und Männern, die aus einer Schar von mehr als 1000 Bewerbern ausgewählt wurden – in der Endrunde entschied das Los.

„Große Bereicherung“: Mareike Strootmann (25, von links) unterrichtet Günther Borchers, Marita Schwarz, Angela Peter und Gertrud Renner in Musiktheorie. Quelle: Navid Bookani

Seniorengruppe beschäftigt sich mit Musiktheorie

50 weitere Senioren wurden der Kontrollgruppe zugeteilt, die sich ein Jahr lang intensiv theoretisch statt praktisch mit Musik beschäftigt. „Am Anfang war die Enttäuschung bei ihnen groß“, erinnert sich Mareike Strootmann (25), die zwei der Kurse unterrichtet. An diesem Vormittag erzählt sie ihren Schülern von Frauen, die musikalisch Großes geleistet haben. „Wir hören uns jetzt ein Lied von Alma Mahler an“, sagt die Masterstudentin und lässt ein Orchester auf der Leinwand erscheinen. Die Kursteilnehmer im Alter zwischen 69 und 72 Jahren lauschen still und kommen danach ins Gespräch über die Rolle der Frau in der Musikgeschichte, aber auch über die Klangsprache.

Eigentlich hatten zwar alle Klavier lernen wollen. „Aber im Nachhinein bin ich froh, weil ich das hier als sehr bereichernd empfinde“, sagt Marita Schwarz, früher Sozialpädagogin. Mitschülerin Angela Peter (71) stimmt zu: „So einen Überblick bekommt man sonst nirgends.“ Sie besuche neuerdings häufig Konzerte, erzählt die ehemalige Sekretärin. Auch habe sie das Gefühl, sich in Alltagssituationen nun besser an Dinge erinnern zu können.

Vergleichstests an der Musikhochschule

Professor Altenmüller und sein Team vermuten, dass auch die Beschäftigung mit der Musikgeschichte das Gedächtnis verbessert – wenn auch nicht so stark wie das Klavierspiel, bei dem zusätzlich die Motorik eine Rolle spielt. „Es ist in jedem Fall eine Bereicherung“, meint der Neurologe und Musikwissenschaftler. Alle Probanden werden umfangreich untersucht. Je zweieinhalb Stunden dauern die Tests an der Musikhochschule, die kognitive, wahrnehmende und motorische Fähigkeiten umfassen.

Schon nach dem ersten halben Jahr waren bei den Klavierschülern Verbesserungen von Feinmotorik, Rhythmusgefühl und der präzisen motorischen Reaktion zu erkennen. „Auch in der Theoriegruppe haben sich Rhythmusfähigkeit und musikalisches Arbeitsgedächtnis verbessert“, berichtet Projektmitarbeiter Florian Worschech. Gesucht werde auch nach Auswirkungen, die nicht direkt mit Musik zu tun haben, etwa bei Problemlösung, logischem Denkens, Gedächtnis und Impulskontrolle. Tendenziell zeigte die Gesamtgruppe bereits bessere Ergebnisse beim Hörverstehen wichtiger Informationen trotz Störgeräuschen. „Das ist nicht zuletzt im Straßenverkehr hilfreich“, sagt Worschech.

MHH sucht mit MRT nach Veränderungen im Gehirn Hinterlässt der Musikunterricht für Senioren sichtbare Spuren im Gehirn der Teilnehmer? Diese Frage sollen Magnetresonanztomographie-Untersuchungen an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) klären. Sie ergänzen die Tests der Musikhochschule. Die Teilnehmer unterziehen sich dabei jeweils einem einstündigen Test, während sie in der Röhre liegen. „Geguckt wird auch, ob sich die Struktur des Gehirns insoweit ändert, dass es sich neuen Herausforderungen besser anpassen kann,“ sagt Kristin Jünemann, Mitarbeiterin des Bereichs Klinische Psychologie an der MHH. Besonderes Augenmerk werde auf einen für die Musikalität zuständigen Gehirnbereich gerichtet, den Fasciculus arcuatus. Üblicherweise nehme die Neuroplastizität im Alter ab. Vermutet werde, dass sich auch beim fürs Gedächtnis wichtigen Hippocampus etwas verändert sowie bei dem Areal, das für die Kontrolle der Hand zuständig ist. Unterschiede erwartet Jünemann je nach Lebensalter und je nachdem, wie viel die Einzelnen in dem Projekt und beim Üben zu Hause gelernt haben. Ein erster Vergleich bei 36 Probanden nach sechs Monaten Unterricht habe noch keine vom Gehirn auf den Bildern sichtbaren Veränderungen ergeben – egal ob es sich um den praktischen oder den theoretischen Musikunterricht handelte. „Es kann gut sein, dass man erst über längere Zeit etwas sieht“, meint die Forscherin. Auch sei die Stichprobe noch zu klein, um aussagekräftig zu sein. Spannend wird es noch mal ein halbes Jahr nach der Studie. Dann kommen die Probanden erneut in die Röhre. Die Forscher wollen herausfinden, ob der Musikunterricht über längere Zeit wirkt.

Hilft Häkeln beim Klavierlernen?

Studienleiter Altenmüller hebt hervor, dass Musizieren als sehr komplexe Tätigkeit ein starker Reiz für die Hirnvernetzung ist. Dazu gehören das Hören, Bewegen, Fühlen, Sehen und Planen. Beim Musizieren muss man sich immer auf neue Situationen einstellen. Bei den Klavierschülern hat Altenmüller sehr unterschiedliche Fortschritte wahrgenommen: „Möglicherweise haben es Frauen leichter, die früher Handarbeitsunterricht hatten und viel gehäkelt oder gestrickt haben.“ Auch wer viel Musik gehört hat, lerne vermutlich leichter ein Instrument.

Das Klavier sei für das Projekt ausgesucht worden, weil es auch von Älteren sehr gut zu erlernen sei. Bei der Geige könnten die Gelenke einschränkend wirken, bei einigen Blasinstrumenten die Zähne. Das Interesse an Klavierunterricht sei auch außerhalb der Musikschule riesig: Musiklehrer berichteten, dass mittlerweile fast ein Drittel ihrer Schüler Senioren sind.

Professor Eckart Altenmüller leitet die Studie an der Musikhochschule Hannover. Quelle: Navid Bookani

Der Unterricht unterscheidet sich von dem bei Kindern. „Ein Problem sind oft die höheren Selbstansprüche“, ergänzt Altenmüller. Die Erwachsenen fragten viel nach, ergänzt Klavierlehrerin Nicole Rudi, die im Senioren-Projekt unterrichtet. Geduldig erklärt die 24-Jährige Evelyn Baumgarten und Klaus die Note „B“ und lässt sie auf den Tasten anschlagen. Noten sind noch nicht lange Thema, zunächst wurden Körpergefühl und Rhythmus geschult. Klaus, der frühere Marketingmanager, packt das Notenblatt mit dem neuen Stück zum Üben ein. Der 72-Jährige erzählt, dass Geduld nicht seine Stärke sei, er aber schon geduldiger geworden sei im Lauf des Projekts. Trotzdem sei er beim Üben zu Hause oft „ziemlich verzweifelt“. Doch auch wenn nicht alles auf Anhieb klappt, stünden die Erfolgserlebnisse im Vordergrund: „Da gehe ich ganz beglückt hier wieder raus.“

Von Gabriele Schulte