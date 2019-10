Gehrden

Eine Wohnung ohne Garten – und trotzdem selbst Gemüse anbauen? Diesen Wunsch können sich Städter und Umlandbewohner in der Region Hannover erfüllen. Die Bauernfamilie Reverey im Calenberger Land, wenige Kilometer südwestlich der Stadtgrenze, hat sich als Einzige in Niedersachsen dem bundesweiten Anbieterverbund Meine Ernte angeschlossen und verpachtet ein Stück ihres fruchtbaren Ackers in Gehrden-Everloh parzellen- und saisonweise an Hobbygärtner. Ein solcher Teilgarten liegt im Trend. „Die Leute mögen es, sich nicht langfristig verpflichten zu müssen“, sagt Tanja Reverey. Hinzu komme das gewachsene Bedürfnis, sich mit regionalen Produkten gesund zu ernähren.

Parzellen haben eigene Namen

17 Parzellen waren es in Everloh, als das Projekt vor neun Jahren begann, inzwischen sind es fast 40. Jedes Jahr, erzählt Reverey, kämen ein paar dazu. Platz gibt es genug, bei Bedarf wird ein weiteres Stück des Rübenackers umbrochen. Schilder mit Aufschriften wie „Oase“ und „Paradies“ vor den zwei Meter breiten und 23 Meter langen Parzellen lassen erahnen, wonach die Gartenfreunde sich sehnen. An diesem regnerischen Nachmittag sind die meisten Gärtner allerdings lieber zu Hause geblieben. Agnes Miriam Böing und Gerd Lippmann aber haben sich eine Hacke aus dem Schuppen geholt und rücken auf ihrer Parzelle mit dem Namen „Wachstumsphase“ dem Unkraut zu Leibe. So verschaffen sie Mangold und Grünkohl den nötigen Platz.

Weniger Arbeit als gedacht

Gift spritzen ist nicht erlaubt auf dem Acker der Revereys, doch das würde auch niemand hier wollen. So freut sich Böing über das unmittelbare Naturerleben nur eine halbe Fahrradstunde von ihrer Wohnung in der hannoverschen Innenstadt entfernt. „Hier kann ich runterkommen und neue Erfahrungen machen“, sagt die 53 Jahre alte Psychologin. Es sei nicht soviel Arbeit, wie anfangs gedacht, beispielsweise habe sie seit Saisonbeginn im Mai Gemüse und Blumen trotz des trockenen Sommers so gut wie nie gießen müssen. Etwa zweimal pro Woche, nach Feierabend oder am Wochenende, schaut sie in Everloh nach dem Rechten. Eine Erkenntnis: „Wenn es mal nicht so läuft, geht es auch weiter.“

Dafür, dass es meist aber läuft – auch bei den Anfängern –, sorgt Familie Reverey mit offiziellen Sprechstunden und informeller Beratung im Garten. Landwirt Heiko Reverey hat zuvor den Acker gepflügt, sodass kein Hobbygärtner schwer graben muss. Tanja Reverey sät und pflanzt zu Anfang einen großen Teil des Gemüses, das dann von den Pächtern bis Ende Oktober betreut wird. Über ein Stück eigenen Wunschgarten können diese jeweils uneingeschränkt verfügen.

Üppige Kürbisernte

Böing und Lippmann haben sich auf ihrer Freifläche unter anderem für Gurkenkraut – für die Bienen –, für Sonnenblumen und Hokkaidokürbisse entschieden. Die Kürbisernte vom fruchtbaren Bördeboden sei reichlich gewesen, erzählen sie, während sie die letzten Exemplare in eine Kiste packen. So habe eine Pflanze, die längst abgeerntet schien, immer weitere Früchte getragen. Über den Überschuss konnten sich Nachbarn und Freunde freuen. Seiner Partnerin zuliebe, sagt Ingenieur Lippmann, werde er sich im kommenden Jahr erneut an der Gartenarbeit beteiligen. Er persönlich habe allerdings einige Vorbehalte, Gemüse aus dem Supermarkt sei einfach praktischer. „Der Salat von hier ist vom Regen mit Schlamm bespritzt und muss zu Hause erst mal in die Badewanne.“

Doch gerade die Erfahrungen mit der Erde, die das Gemüse hervorbringt, reizen viele Pächter. Stephanie Lehmann aus Seelze-Döteberg ist mit ihrem vierjährigen Sohn Konstantin aufs Feld gekommen, um Kartoffeln und Kohlrabi zu ernten. Die Familie bewirtschaftet ihre Parzelle ebenfalls in der ersten Saison. „Unsere Kinder sollen wissen, wo ihr Essen herkommt“, sagt die 37-Jährige. Konstantin und sein fünf Jahre alter Bruder Jakob würden ins Säen, Jäten und Ernten so weit es geht einbezogen. Der eine habe sich mit Begeisterung um die Radieschen, der andere um die Erbsen gekümmert.

Weniger Regeln als im Schrebergarten

Ursprünglich hatten sich die Tourismusfachfrau und ihr Mann nach einem Schrebergarten umgesehen. Dort hätten sie aber gemeinschaftliche Arbeitsstunden ableisten müssen, für die ihnen aus beruflichen Gründen die Zeit fehle, erzählt Stephanie Lehmann. Außerdem wäre die Familie in einer Gartenkolonie an sehr feste Regeln und Vorschriften gebunden gewesen – mit Festlegungen von der Heckenhöhe bis zum Rasenschnitt. Für die Gartenparzelle in Everloh, die viel besser in ihr Leben passe, werde sich die Familie auch nach der Winterpause wieder entscheiden, sagt Lehmann. Zu ihrer eigenen – gesunden – Ernte hätten sie seit dem Sommer so gut wie kein Gemüse zukaufen müssen, berichtet sie. Jakob und Konstantin seien begeistert dabei, mit einer ganz kleinen Einschränkung: „Mangold hatten wir über Monate so reichlich, den sind sie jetzt leid.“

Markus Schmidt vom Verbund Meine Ernte, der den Hof in Everloh mitbetreut, erzählt, dass viele Familien durch die Arbeit im Garten Gemüse erst richtig zu schätzen lernten. „Eltern erzählen uns, dass ihre Kinder mehr und lieber Gemüse essen als vorher.“ Der Wunsch nach einer Parzelle auf dem Acker, im weitesten Sinn ein Teil des Trends Urban Gardening, wachse bundesweit. Der in Bonn ansässige Verbund suche daher weitere Partner rund um die Großstädte, sagt Schmidt.

Auf dem Hof Reverey sind einige der Hobbygärtner kürzlich bei einem Erntefest zusammengekommen und haben gemeinsam auf dem Acker Kartoffeln geerntet. Üblich sind solche Aktionen nicht. Die Saison über kommt jeder immer dann in sein „Paradies“ oder seine „Oase“, wenn es passt und werkelt dann für etwa ein Stündchen still vor sich hin. Die Ruhe, sagt Pächterin Böing, sei ihr mindestens ebenso wichtig wie der Nutzen, den sie durch das geerntete Gemüse aus dem Garten ziehe. „Dieser Platz“, sagt sie und blickt über das weite Feld Richtung Deisterkamm, „wie schön der ist!“

Solidarische Landwirtschaft Noch ein Betrieb bietet südwestlich von Hannover die Möglichkeit, sich – wenn auch auf andere Weise – gärtnerisch zu betätigen. Die Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft Wildwuchs in Gehrden-Leveste hat sich der solidarischen Landwirtschaft verpflichtet und setzt auf Anteilseigner, die das Ernterisiko zusammen schultern. Rund 200 Menschen aus Hannover und dem Umland beziehen regelmäßig Gemüse, das dort weitgehend von Profis angebaut wird. Freiwillige sind insbesondere an Wochenenden regelmäßig zu Gemeinschaftsaktionen aufgerufen, etwa bei der Ernte. Der Betrieb war rund 30 Jahre lang eine Baumschule und wurde ab 2010 von den Geschwistern Arne und Meike Wessel zur Biogärtnerei umstrukturiert. Mit zwei Streuobstwiesen ist das Gelände mittlerweile auf 5,4 Hektar gewachsen. Für Tomaten und andere wärmebedürftige Kulturen gibt es vier Folientunnel. Mehr als 40 verschiedene Gemüsekulturen werden angebaut. Alle Mitgärtner haben ein Mitspracherecht bei der Auswahl.

Von Gabriele Schulte