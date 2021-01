Hannover

Außenminister Heiko Maas ( SPD) hat vor ein paar Tagen den Vorstoß gemacht, geimpften Menschen Ausnahmen von Corona-Beschränkungen zu ermöglichen. Maas hatte gefordert, Geimpften früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. Es sei noch nicht abschließend geklärt, inwiefern Geimpfte andere infizieren könnten, sagte er der „ Bild am Sonntag“. Und: „Was aber klar ist: Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit fällt mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg.“ Der Bundesminister erntete viel Kritik für seinen Vorschlag. Auch die HAZ-Leser lehnen ihn ab.

Leserin Roswitha Riemann : Und was ist mit den Corona-Genesenen?

Bei all der Diskussion über Sonderrechte für Geimpfte fehlt mir ein wesentlicher Aspekt: Was ist denn mit all denen, die eine Infektion durchgemacht haben und somit als immun gelten, wofür sie aber keinen Nachweis erbringen können? Damit wäre eine weitere Ungerechtigkeit gegeben. Roswitha Riemann, Hannover

Leser Roland Sturm : Maas überschätzt seine Kompetenz

Die „maaslose“ Überschätzung seiner Kompetenz zeigt unser Außenminister in seinem Vorschlag zu Privilegien für Geimpfte. Er schlägt vor, dass nur Geimpfte ins Restaurant oder Kino gehen können, da sie sich dort nicht gegenseitig gefährden. Zurzeit werden über 80-Jährige in Heimen und Pflegeeinrichtungen sowie deren Personal geimpft. Durch die vorübergehende Knappheit an Impfdosen und die hohen Inzidenzwerte scheint die Eröffnung von Restaurants, Kinos und Theatern noch in weiter Ferne zu liegen. Und diese ältere Gruppe gehört auch nicht gerade zu den potenziellen Besucherinnen und Besuchern dieser Einrichtungen. Insofern fehlen dem Außenminister Sachkenntnis, Weitblick und das Fingerspitzengefühl dafür, was er mit seinem unpassenden Vorschlag auslöst. Da er leider bislang in seiner eigentlichen Funktion wenig vorweisen kann, passt sein Denkmodell in seine Tätigkeitsbilanz. Roland Sturm, Hannover

Leserin Christiane Rädisch : Nicht Geimpfte für immer ausschließen?

Abgesehen davon, dass ich mir vom amtierenden Außenminister Deutschlands wünschen würde, dass er sich nur zu Themen seiner Zuständigkeit äußert, möchte ich zu seinem Vorschlag anmerken, dass ich auch ohne Impfung keinem anderen Menschen ein Beatmungsgerät „wegzunehmen“ gedenke. Denn ich habe eine entsprechende Behandlung in meiner Patientenverfügung ausgeschlossen.

Des Weiteren würde ich gerne von ihm wissen, ob er Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen – zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand – nicht geimpft werden können oder sollten, auf Lebenszeit den Besuch von Restaurants, Kinos etc. verwehren möchte. Christiane Rädisch, Hannover

Leserin Liane Heinze : Kleine Randnotiz hätte ausgereicht

Was für eine fatale Entgleisung in der Berichterstattung zur Corona-Krisenlage. Da wird der Tod einer 90-Jährigen durch Umfang und Headline in einen Zusammenhang mit der Impfung gesetzt, der sich – zwischenzeitlich – nicht nur nicht bestätigt hat, sondern durch die Behörden konkret ausgeschlossen wurde. Dieser Beitrag trägt explizit dazu bei, Impfskeptiker und -gegner zu unterstützen und entspricht nicht dem allgemeinen Verständnis von seriöser und ausgewogener Berichterstattung.

Wir alle wissen, dass die Impfung die derzeit einzige Möglichkeit ist, der Pandemie Herr zu werden, die exorbitant hohen Todeszahlen umzukehren und früher oder später zu einem weitgehend normalen Leben zurückzukehren. Es ist die Aufgabe der Medien, Missstände aufzudecken und zu benennen, aber auch, den Informationsbedarf der Menschen sachlich zu bedienen. Vor diesem Hintergrund wäre eine Randnotiz zu dem genannten Todesfall ausreichend gewesen, solange Daten und Fakten zum Umstand fehlen. Liane Heinze, Neustadt

Leserin Karin Adler : Wasser auf Mühlen der Impfgegner

Liest man Ihren Artikel vom vergangenen Freitag mit der Überschrift „Frau stirbt nach Corona-Impfung“ genau durch, empfinde ich das Geschehen als sachlich korrekt wiedergegeben. Die Überschrift ist allerdings sehr reißerisch und suggeriert einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Impfung und dem bedauerlichen Tod der 90-jährigen Frau. Dieser ist, wie dem Text zu entnehmen ist, nicht bewiesen und die genaue Todesursache soll noch untersucht werden.

Eine derartige Überschrift auf Boulevardpresse-Niveau ist der HAZ, die ich immer noch als seriös einordne, nicht würdig. Zudem ist sie Wasser auf den Mühlen der Impfgegner und verunsichert diejenigen, die noch unschlüssig sind, ob sie sich impfen lassen werden. Das ist wenig hilfreich im Bestreben, der Pandemie mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu begegnen. Von einem guten Journalisten erwarte ich sachliche Informationen und auch sachliche Überschriften. Karin Adler, Wunstorf

Leserin Karin Bochnick : Auf Mitmenschlichkeit besinnen

Wenn Menschen mit zahlreichen Vorerkrankungen nach der Impfung sterben, werden die Grunderkrankungen als ursächlich für den Tod angenommen. Sterben Menschen mit Vorerkrankungen und werden – zum Teil posthum – positiv auf Corona getestet, so ist Corona Ursache für den Tod.

Über diese Unlogik lässt sich vortrefflich streiten, doch das Problem bleibt bestehen: Krankheit und Tod wird es weiterhin geben. Und statt Erkrankte und alte Menschen am Ende ihres Lebens isoliert von Freunden und Familien einsam im Krankenhaus oder Heim vor sich hinsiechen zu lassen, täte es gut, wenn wir uns wieder auf das besinnen und das praktizieren, was biologisch uns allen innewohnt und gelebt werden möchte: Mitmenschlichkeit. Karin Bochnick, Adelheidsdorf

